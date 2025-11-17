Calendario económico: Datos de encuestas e inflación Turca
Resumen: El IPC de inflación Turco se acelera aún másTurkish CPI inflation to accelerate further Se espera que el...
Qué rápido pueden cambiar las cosas. Los mercados han pasado de la euforia al pánico en apenas una semana, sin tener claro que la dinámica de la economía o los beneficios empresariales se hayan alterado, incluso con un acuerdo político que ha permitido evitar...
Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...
Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.
Resumen: El Nasdaq dibuja una figura de reversión de tendencia El mercado termina bajando después de alcanzar un nuevo...
Resumen: El Nasdaq (US100) lucha en los entornos de sus máximos históricos. A pesar de que el dólar...
Resumen: Giovanni Tria atacado por los ministros de finanzas de la UE sobre el presupuesto italiano El DAX (DE30 on xStation5) no consigue...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios Toda la atención en las etimaciones del inventario...
Resumen: El Eurogrupo discutirá el programa de rescate de la UE hoy El DAX (DE30 en xStation5) rebota más alto al comienzo...
Resumen: El informe de NFP (nóminas no agrícolas) se publicará el viernes Se preveee que el PMI manufacturero de...
El acuerdo de aumentar el déficit público en Italia ha puesto contra las cuerdas al ministro de economía italiano Giovanni Tria, que pretendía rebajarlo...
ANZ ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPNZD. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Merkel no descarta la posibilidad de impulsar la candidatura de Weidmann para el cargo de presidente del BCE El DAX (DE30 en...
Deutsche Bank ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDNZD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que las ventas minoristas Suecas remonten tras la inesperada caída del mes anterior Se prevee un ligero repunte...
Resumen: Barrick Gold (ABX.US) anunció una fusión con una importante compañía minera de oro La entidad resultante...
Idea de Inversión - EURUSD Datos de la estrategia Entrada: A mercado Sentido: Compra Objetivo: 1.1800 Stop Loss: 1.1650 El...
Resumen: Se retrasa el anuncio del presupuesto italiano de 2019 DAX (DE30 en xStation5) rompe hacia abajo la media móvil de 33...
Resumen: Se espera que la inflación alemana continúe en los 2% YoY Se prevee que las órdenes de bienes duraderos...
La Reserva Federal subió los tipos nuevamente en septiembre, tal y como esperaba el mercado. Pero además, confirmó la idea de que habrá otra subida de...
