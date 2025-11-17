lee mas
Invertir implica riesgos.

Las claves de la semana: Riesgos, oportunidades y el papel decisivo de la IA y la FED

17 de noviembre de 2025

Qué rápido pueden cambiar las cosas. Los mercados han pasado de la euforia al pánico en apenas una semana, sin tener claro que la dinámica de la economía o los beneficios empresariales se hayan alterado, incluso con un acuerdo político que ha permitido evitar...

Las posiciones en ETFs presionan el precio de Ethereum

17 de noviembre de 2025

Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...

🔴 En directo: Repaso semanal de mercados

17 de noviembre de 2025

Conoce qué eventos económicos destacarán esta semana y qué noticias de mercado debemos tener en cuenta. ¡No te lo pierdas! 👇 Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí. 

