¡Minutas del FED— muchos en contra de un recorte en diciembre!

19 de noviembre de 2025

Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...

Constellation Energy y Three Mile Island — Pasado y Futuro Nuclear

19 de noviembre de 2025

Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...

Las acciones de Santander y del resto del sector se desploman

18 de noviembre de 2025

Las acciones del Santander se desploman un 3% y todo el sector se deja como mínimo más de un 2%. Los miedos a una ralentización de la economía americana se están transmitiendo por todo el sistema y la negatividad es total. Sin embargo, la banca española es una...

