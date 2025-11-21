lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

🔎¿Por qué se está desplomando el mercado?

21 de noviembre de 2025

Los mercados se están desplomando con fuerza. No hablamos solo de las caídas de hoy en los índices europeos, sino del descenso que en la sesión de ayer se produjo en los valores americanos. Sin ir más lejos, las acciones de Nvidia cayeron casi un 8% desde sus máximos...

Más

Actas de la última reunión de la Fed

19 de noviembre de 2025

Actas de la FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...

Más

Constellation Energy y Three Mile Island — Pasado y Futuro Nuclear

19 de noviembre de 2025

Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...

Más

27 de septiembre de 2018
26 de septiembre de 2018
25 de septiembre de 2018
24 de septiembre de 2018

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app