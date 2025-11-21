Apertura europea: E.ON desarrollará software de hogar inteligente con Microsoft
Resumen: Merkel advierte a otros líderes europeos sobre tomar una postura demasiado audaz en Brexit El DAX (DE30 en xStation5) carece...
Los mercados se están desplomando con fuerza. No hablamos solo de las caídas de hoy en los índices europeos, sino del descenso que en la sesión de ayer se produjo en los valores americanos. Sin ir más lejos, las acciones de Nvidia cayeron casi un 8% desde sus máximos...
Actas de la FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...
Resumen: Se espera que la confianza del consumidor en EEUU descienda moderadamente Los datos de API preveen una caída en los inventarios Discursos...
Resumen: Brecha en los índices de EE. UU. que aminora durante el fin de semana China cancela las conversaciones comerciales...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: DAX (DE30) vuelve al canal alcista ¿Podrá la media de 50 sesiones frenar las subidas? Las subidas se enfrentan...
Barclays ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: • DAX (DE30) vuelve al canal alcista • ¿Podrá la media móvil de 50 sesiones evitar a los alcistas? •...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Tras las declaraciones de M. Draghi confirmando que pretende finalizar el programa de “QE” a finales...
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
