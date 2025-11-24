lee mas
Invertir implica riesgos.
Noticias de Mercado

Las claves de la semana: liquidez frágil, shocks estructurales y oportunidad entre la volatilidad

24 de noviembre de 2025

La caída de los mercados esta semana no ha tenido una única causa, sino la confluencia de tres elementos que se retroalimentaron: valoraciones excesivas, una contracción de liquidez y dos shocks estructurales inesperados —el lanzamiento de Gemini 3 de Google y una nota publicada...

El Bitcoin cotiza un 30% por debajo de sus máximos anuales

24 de noviembre de 2025

En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios...

🔴 En directo: IA, Bitcoin y mercados

24 de noviembre de 2025

En este directo analizamos toda la situación del mercado usando la presentación completa de esta semana. Explicamos los factores que han provocado la corrección en acciones, criptomonedas y tecnología, y qué podemos esperar a partir de ahora. ¡No te lo pierdas! 👇 Si...

