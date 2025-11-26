lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Noticias de Mercado

La plata avanza 📈 El metal sube cerca de 2,5% 💡

26 de noviembre de 2025

El mercado de plata se encuentra al borde de un problema estructural temporal, ya que las reservas chinas de metal han caído a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de plata de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, exacerbando...

Más

¿La inversión en defensa puede salvar a Alemania?

26 de noviembre de 2025

La economía alemana se encuentra atrapada en una fase de desaceleración económica derivada de una serie de problemas estructurales. Los altos costes de la energía combinados con el aumento del gasto público y el bajo crecimiento económico limitan la capacidad...

Más

Alibaba y sus resultados: ¿dará frutos su estrategia?

25 de noviembre de 2025

Alibaba, al igual que Amazon, ha sido un referente en el comercio electrónico durante la mayor parte de sus operaciones. Sin embargo, en los últimos trimestres, los inversores asocian cada vez más a ambas compañías con la IA y la nube, a pesar de que su negocio principal...

Más

26 de septiembre de 2018
25 de septiembre de 2018
24 de septiembre de 2018

Únete a más de 2.000.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app