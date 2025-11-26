Calendario económico: hoy y el resto de la semana
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
Noticias de Mercado
El mercado de plata se encuentra al borde de un problema estructural temporal, ya que las reservas chinas de metal han caído a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de plata de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, exacerbando...
Más
La economía alemana se encuentra atrapada en una fase de desaceleración económica derivada de una serie de problemas estructurales. Los altos costes de la energía combinados con el aumento del gasto público y el bajo crecimiento económico limitan la capacidad...
Más
Alibaba, al igual que Amazon, ha sido un referente en el comercio electrónico durante la mayor parte de sus operaciones. Sin embargo, en los últimos trimestres, los inversores asocian cada vez más a ambas compañías con la IA y la nube, a pesar de que su negocio principal...
Más
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
Summary: US500 se mueve en un territorio inexplorado tras romper los máximos históricos El índice rompre la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Draghi insta al desarrollo de la herramienta de estabilización fiscal antes de la próxima crisis El índice...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Norges Bank espera publicar hoy una subida de tipos No se esperan cambios en la política del SNB El SARB podría...
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
La libra británica subió a su máximo de los últimos dos meses tras los datos de inflación. Esto...
Resumen: El consenso del mercado apunta a una caída en los inventarios de petróleo El Banco Central de Brasil en espera 1:30...
Resumen: Los grandes bancos instan a completar la unión bancaria europea DAX (DE30 en xStation5) supera el nivel de resistencia...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Los últimos datos de PMI siguen mostrando un deterioro paulatino en el ritmo de crecimiento. La...
El país de residencia especificado no está operativo. Elige otro país.
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor