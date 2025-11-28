Calendario económico: hoy y el resto de la semana
Resumen: Índice Ifo, el discurso de Draghi como punto principal del lunes La FOMC publicará su subida de tipos el miércoles El...
Noticias de Mercado
Estamos por comenzar el último mes de negociación en los mercados financieros internacionales de 2025. Esta semana, los inversionistas se concentrarán principalmente en los últimos datos clave de Estados Unidos previos a la reunión de la Fed, en los avances del plan...
Definitivamente, los mercados han recuperado el sesgo claramente positivo. Pese a las dudas recientes en torno a la inteligencia artificial, las elevadas valoraciones bursátiles y el miedo a una posible burbuja tecnológica, la Reserva Federal ha vuelto a intervenir para tranquilizar a los...
Los mercados del Reino Unido lo esperaban con ansias: ayer, la Canciller de Hacienda, Rachel Reeves, presentó su presupuesto para el próximo año. Este presupuesto, considerado un posible catalizador de fin de año, estuvo en el centro de la atención, con los inversionistas...
En este vídeo realizo un análisis a medio/largo plazo de las principales bolsas del mundo: Eurostoxx600, DAX, IBEX, SP500, Nasdaq, New York Stock Exchange,...
La libra esterlina cotiza a la baja frente a todos sus pares importantes tras la conclusión de la cumbre de la UE en la que supuestamente vió el...
Credit Agricole ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
En este vídeo analizo lo que está ocurriendo en el Dólar, el Euro, la Libra, el Yen y el Suizo, utilizando un análisis basado en los índices de dichas...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURCHF. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Se espera que los índices PMI de la zona Euro suban ligeramente Se espera que la inflación Canadiense desacelera...
Resumen: Investigacion fiscal Europea sobre McDonald ( MCD.US ) ha llegado a su fin El fabricante del Big Mac paga un...
Summary: US500 se mueve en un territorio inexplorado tras romper los máximos históricos El índice rompre la...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Draghi insta al desarrollo de la herramienta de estabilización fiscal antes de la próxima crisis El índice...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURGBP. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Norges Bank espera publicar hoy una subida de tipos No se esperan cambios en la política del SNB El SARB podría...
En relacion a productos primarios de esta semana, le presentamos 4 mercados que se ven interesantes y / y han mostrado importantes movimientos de precios:...
La libra británica subió a su máximo de los últimos dos meses tras los datos de inflación. Esto...
Resumen: El consenso del mercado apunta a una caída en los inventarios de petróleo El Banco Central de Brasil en espera 1:30...
Resumen: Los grandes bancos instan a completar la unión bancaria europea DAX (DE30 en xStation5) supera el nivel de resistencia...
En este vídeo hacemos un repaso de los principales acontecimientos a nivel macro-económico así como la situación técnica de varios activos de renta fija,...
Resumen de operaciones: MACRO Global o Europa: Los últimos datos de PMI siguen mostrando un deterioro paulatino en el ritmo de crecimiento. La...
