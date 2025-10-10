Acciones de Crecimiento: Amazon
Amazon está lista para publicar sus resultados la próxima semana en lo que podría ser un informe crucial. Las acciones han alcanzado...
Noticias de Mercado
La primera semana completa de octubre estuvo marcada por nuevos máximos históricos en Wall Street y picos sin precedentes en los metales preciosos, especialmente oro y plata. Lo interesante es que esto ocurre en medio de una fuerte incertidumbre política: el gobierno de EE. UU. continúa...
Los principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus descensos luego de que se informara que la Casa Blanca ha comenzado despidos a gran escala de trabajadores federales ante la prolongación del cierre del gobierno. El director de Presupuesto, Russ Vought, confirmó...
España vive una jornada clave con el cierre del plazo para que los accionistas del Banco Sabadell acepten la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA. Aunque el resultado definitivo será comunicado por la CNMV el próximo 17 de octubre, hoy es el último...
Hoy, así como los próximos dos días, pueden ser cruciales para el sector tecnológico de EE.UU., ya que 5 megaempresas tecnológicas...
Los índices IFO alemanes para octubre se publicaron hoy a las 10:00h CEST y el informe fue mejor de lo esperado. El índice de evaluación...
Los índices europeos iniciaron sesión al alza Informes de resultados de Alphabet y Microsoft Índice de Conference...
Los índices de EE. UU. terminaron la negociación de ayer al alza con el Dow Jones liderando las ganancias. El S&P 500 ganó...
Los índices europeos terminaron la sesión de hoy con sólidas ganancias. El DAX alemán y el CAC40 agregaron más...
El oro probó hoy la formación de doble mínimo en torno a los 1.620 dólares la onza con un escote en torno a los 1.725 dólares...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron más de un 3,0 % el lunes después de que el fabricante de vehículos eléctricos más...
El PMI manufacturero de EE. UU. de S&P Global se desplomó a 49,9 en octubre desde 52 en septiembre, muy por debajo de las estimaciones de los...
Las acciones de las empresas chinas que cotizan en los EE. UU. están perdiendo mucho por la ola del desplome del mercado de valores chino y las...
El comienzo de esta semana está marcado por la continuación del movimiento alcista en EUR/USD. Sin embargo, un deterioro en la confianza...
Los índices de EE. UU. iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza Tesla (TSLA.US) recorta el precio de sus vehículos en China Las...
El PMI manufacturero de EE. UU. disminuyó a 49,90 en octubre desde 52,0 en septiembre, por debajo de las previsiones de 51,0, según...
Penny Mordaunt retira su candidatura. Sunak recibió previamente el apoyo oficial de la mitad de los parlamentarios. En términos reales, esto...
Las elecciones de mitad de período al Congreso de los EE.UU. se llevarán a cabo el martes 8 de noviembre. Los representantes del partido...
Los precios del gas en los Países Bajos caen por debajo de los 100 EUR/MWh por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Esto se debe...
Los índices europeos cotizan al alza el lunes DE30 se acerca a la resistencia en 12950 pts Airbus (AIR.DE) cerca de finalizar un acuerdo...
Hoy estamos viendo un descuento masivo en las acciones chinas. La consolidación del poder de Xi Jinping ha generado preocupación y ha empeorado...
Bitcoin se disparó cerca de 19.700$ después de que los mercados reaccionaran positivamente a los informes de The Wall Street Journal sobre...
La temporada de ganancias de EE.UU. está en pleno apogeo y ha comenzado la semana que muchos consideran la más importante durante todo el...
