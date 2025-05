Resumen semanal: Los vigilantes de los bonos presionan a Trump

Los mercados de deuda han sido los grandes protagonistas de la semana. La guerra comercial de Donald Trump y las preocupaciones sobre el creciente déficit del país, incluidas las nuevas propuestas de recortes de impuestos, están erosionando el atractivo del mercado más grande del mundo, impulsando al alza el rendimiento de los bonos. Las implicaciones ya se están dejando notar con fuertes subidas en hipotecas, préstamos de tarjetas de crédito, o de automóviles, y puede ser cuestión de tiempo, que tenga mayores consecuencias. Parece que los inversores extranjeros no están dispuestos a adquirir más deuda del país, en un momento en el que las negociaciones entre regiones por la política arancelaria impuesta por el presidente se intensifican antes de cumplirse los 90 días de tregua. Precisamente esta es la señal o el indicador que esperábamos para que Donald Trump moviera ficha. Una vez más, cuando el rendimiento de los bonos a 10 años ha superado el 4,60% el presidente ha presionado a su manera para reducir su rentabilidad, en esta ocasión amenazando a Apple y Europa con nuevos aranceles. La caída de los rendimientos tras este anuncio debido a los riesgos de recesión que genera, sólo dará más razones para que el presidente Trump prolongue la guerra comercial, dado que cumple con algunos de sus objetivos, tipos más bajos, menor rendimiento de los bonos, debilidad en el dólar o caídas en el precio del petróleo Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las utilities rescatan al Ibex 35 El Ibex 35 también sufre las consecuencias de la guerra arancelaria entre ambas regiones, algo que creemos que tiene difícil solución por lo distante de sus posiciones. Los bancos han perdido el impulso de los últimos días debido a su comportamiento cíclico, mientras sectores como las utilities brillan por su carácter defensivo y la posibilidad de que el BCE se vea obligado a aumentar el ritmo de recortes de tipos para compensar el daño económico en la región. Creemos que los tipos acabarán el año en el nivel del 1,50% por debajo del rango neutral, en busca de un impulso económico. Las caídas cobran fuerza en otros valores cíclicos, como las acereras ArcelorMittal y Acerinox, y en empresas de consumo discrecional, como Inditex, Amadeus y Puig. Por otro lado, ha sido Indra, el valor que más sobresale en el selectivo, acercándose poco a poco a cumplir su plan estratégico centrado en el sector de la defensa, en un momento en el que se esperan nuevos incrementos de gasto. Oro y bitcoin son los ganadores de la semana Los movimientos en los mercados de deuda en EEUU también se han visto reflejados en otros países a nivel mundial, lastrando el comportamiento de los principales selectivos, obligando a los inversores a buscar activos alternativos que le permitan compensar la pérdida de valor del dinero debido al entorno actual, en el que los países acumulan fuertes emisiones de deuda, impulsando el gasto público. El caso más llamativo ha sido el de Japón, que podría estar sufriendo fuertes presiones de los vigilantes de bonos para que pueda remediar sus niveles de deuda. El oro y en las últimas semanas el bitcoin, que ha roto sus máximos históricos, han conseguido sacar provecho de ello gracias al incremento de la demanda, su limitada oferta y su carácter descentralizado. En el caso de la criptomoneda una ola de nuevo optimismo está impulsando su precio tras el avance de un proyecto de ley clave sobre criptomonedas estables en el Senado estadounidense, que alimenta la esperanza de una mayor claridad regulatoria para las empresas de activos digitales bajo la presidencia de Donald Trump.

