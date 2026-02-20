Conclusiones clave Los PMIs europeos sorprenden con una mejora más amplia de lo previsto.

Alemania destaca con un avance especialmente sólido en sus principales indicadores.

La actividad manufacturera de la eurozona ofrece una señal que no se veía desde hace meses.

Las lecturas preliminares de PMI de febrero, tanto de servicios como de manufacturas, en la eurozona y Alemania mostraron mejoras en todas las métricas respecto al mes anterior. La única ligera decepción fue el PMI de servicios de la eurozona, que quedó apenas por debajo de las expectativas. Las publicaciones anteriores de Francia también sorprendieron al alza. Eurozona PMI de servicios (flash): 51,8 (previsión 51,9; anterior 51,6)

PMI manufacturero (flash): 50,8 (previsión 50,0; anterior 49,5)

PMI compuesto (flash): 51,9 (previsión 51,5; anterior 51,3) Alemania PMI de servicios (flash): 53,4 (previsión 52,4; anterior 52,4)

PMI compuesto (flash): 53,1 (previsión 52,3; anterior 52,1)

PMI manufacturero (flash): 50,7 (previsión 49,5; anterior 49,1) Precio del par EUR/USD Fuente: xStation5

