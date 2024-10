Financial Times (FT1000) reconoce a XTB como una de las empresas de tecnología financiera que más rápido crece en Europa

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

XTB incrementa al 4,2% la remuneración en cuenta sobre capital no invertido

XTB, la empresa fintech que proporciona a los inversores acceso instantáneo a los mercados financieros a través de su plataforma de inversión online y su aplicación móvil, ha sido incluida en la lista del periódico Financial Times como una de las empresas de Europa que más rápido ha crecido. Concretamente, el bróker global, que entra por primera vez en esta lista, lo hace en el puesto 28 entre las empresas que mostraron un crecimiento más rápido en la categoría de Fintech, Servicios Financieros y Seguros. En el ranking general, XTB se encuentra en el puesto 335. La lista anual del periódico Financial Times, con las 1.000 empresas que más rápido crecieron en Europa (FT1000), reconoce a las compañías basándose en el desarrollo financiero y el crecimiento orgánico que se refleja en su facturación. Esta octava edición del ranking, recopilado por la consultora Statista, incluye negocios que lograron la mayor tasa de crecimiento compuesto anual en facturación (CAGR) desde 2019 a 2022. El CAGR mínimo para poder entrar en la lista es del 36,2%. En el caso de XTB, el CAGR fue del 82,1%. Para Omar Arnaout, CEO de XTB, el hecho de estar incluidos en este ranking “es una prueba más de nuestro desarrollo y de la inversión estratégica de los últimos años. Es más, no solo hemos logrado gestionar un espectacular crecimiento de la empresa, sino que hemos logrado volver estos resultados en beneficios sostenibles”. XTB ofrece desde hoy un interés del 4,2% sobre capital no invertido XTB continúa mejorando su oferta dirigida al ahorro y hoy ha anunciado que eleva el tipo de interés al que remunera el capital sin invertir de sus clientes hasta el 4,2%. Este paso permite a los clientes contar con una cuenta de inversión remunerada que pague intereses todos los meses, haciendo que su dinero les genere un rendimiento incluso cuando no están invirtiendo. De acuerdo con los datos de Euromonitor, el porcentaje de ahorro en las principales economías europeas está cayendo y se espera que la situación empeore en los próximos años. En 2020, los españoles lograron ahorrar un 17,8% de sus ingresos disponibles. Tres años después, este porcentaje ha caído hasta el 5,8% y se espera que en 2024 vuelva a caer incluso hasta el 4,8%. Con este nuevo paso del bróker, los nuevos clientes pueden disfrutar de una elevada remuneración en su cuenta de inversión: un 4,2% anual para el capital en euros y un 5% en el caso de dólares, ambas remuneraciones durante un periodo de tres meses y sin límite de máximo o mínimos en las aportaciones. Una vez finalizado ese plazo, y al igual que sucede para aquellos que ya eran clientes de XTB, la firma remunera el capital no dispuesto para invertir a una tasa del 2% en euros y un 2,5% en dólares. “Somos conscientes de que, si bien los mercados financieros pueden ofrecer oportunidades de inversión en cada momento, con independencia del ciclo económico en que nos encontremos, nuestra base de clientes es más amplia y los perfiles más conservadores necesitan un vehículo donde alojar su capital mientras encuentran esa próxima inversión”, ha dicho Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía. Y añade: “Tras la buena acogida en España y en el resto de Europa de los Planes de Inversión, en las próximas semanas lanzaremos nuevos productos más enfocados al ahorro, completando así una oferta totalmente diversificada para nuestros clientes”. Para saber más, incluyendo los tipos de intereses actuales, puedes visitar la página https://www.xtb.com/es/interes. Además, puede acceder a la lista completa del FT1000 aquí.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.