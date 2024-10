Invita a un amigo a XTB y gana hasta 300 euros en acciones fraccionadas

XTB lanza ‘Invita a un amigo’, un nuevo programa con el que los usuarios actuales de la plataforma podrán ganar hasta 300 euros en acciones o acciones fraccionadas por recomendar la aplicación a otras personas. En este artículo, te contamos cuáles son los requisitos para beneficiarse de este programa.

En las buenas y las malas, los buenos amigos siempre están ahí, y en XTB lo sabemos. Por eso, hemos decidido lanzar un nuevo programa con el que premiar a las grandes amistades de nuestros clientes: el programa ‘Invita a un amigo’, un nuevo plan con el que nuestros usuarios podrán invitar a sus seres queridos a nuestra plataforma y recibir ambas partes 30 euros en acciones fraccionadas. ¡Descubre sus requisitos y aprovecha este programa para ganar hasta 300 euros en acciones fraccionadas! ¿Qué es Invita a un amigo? Invita a un amigo es el nuevo programa de XTB, con el que nuestros usuarios podrán recomendar nuestra plataforma a sus amigos y conocidos y obtener ambos 30 euros en acciones fraccionadas. Para ello, basta con que nuestros usuarios accedan a su aplicación y generen un enlace de invitación, que podrán compartir con aquellas personas a las que quieran recomendar la plataforma. Una vez el usuario invitado haya usado el enlace de invitación y realice un ingreso, ambos clientes recibirán un premio de 30 euros en acciones fraccionadas. El número máximo de usuarios a los que se podrá invitar es de diez, por lo que los clientes ya existentes podrán percibir hasta 300 euros en acciones fraccionadas. Válida hasta el 29 de noviembre, el programa Invita a un amigo de XTB está disponible para los clientes de la sucursal de España. Requisitos para beneficiarse de Invita a un amigo en XTB Para poder beneficiarse del programa Invita a un amigo de XTB, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: Haber abierto una cuenta en XTB, como mínimo, treinta días antes del uso de la inscripción en el programa.

Haber depositado, como mínimo, 250 euros (o el equivalente en otra divisa) desde que se firmó el contrato.

Haber tenido un balance diario medio de, como mínimo, 25 euros durante los últimos 84 días (si han pasado menos de 84 días desde que se abrió la cuenta, este balance se calculará desde el momento de su apertura) o, en su defecto, haber tenido un balance diario medio de, al menos, 150 euros durante 30 días en el último año.

Haber ejecutado al menos una operación en Acciones o ETFs desde que se abrió la cuenta.

Crear tu enlace de invitación en la XTB App.

Enviar el enlace a un amigo. El amigo recomendado deberá ser un nuevo cliente de la plataforma, por lo que no podrá haber tenido una cuenta anteriormente en la compañía. Para que poder participar en el programa, deberá usar el enlace proporcionado y realizar un primer ingreso. Una vez cumplidos estos pasos, ambos usuarios recibirán 30 euros en acciones fraccionadas. Invierte con XTB Al igual que ocurre con el resto de clientes de la plataforma, los usuarios que se unan a XTB a través del programa ‘Invita a un amigo’ podrán invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.000 acciones y 400 ETF de grandes compañías a escala global, como Tesla, Apple, Nvidia o Microsoft. Una vez superado este límite, la comisión a pagar será de 0,2% (mínimo 10 euros). Además, por el dinero que tengan en su cuenta recibirán un 4% de interés anual durante los primeros 90 días de apertura y un 1,65% una vez se haya superado el plazo.

