Las Acciones Fraccionadas van a cambiar tu manera de invertir

Tiempo de lectura: 2 minute(s)

Las Acciones Fraccionadas permiten comprar una parte de una acción o ETF en lugar de una acción completa.

No solo permiten invertir en compañías con un precio por acción muy alto, supone un cambio de mentalidad. Ahora los pequeños ahorradores pueden comprar acciones en función del dinero que quieren invertir, la plataforma calcula la parte proporcional y ejecuta la operación. Entre las principales ventajas destacan por un lado la mayor accesibilidad, ya que los inversores más jóvenes o con menores fondos para invertir tendrán la posibilidad de invertir en cualquier acción sin limitaciones de precio. Por el otro un mayor control a la hora de gestionar su cartera de inversión. Muchos inversores tienen dificultades para invertir la misma cantidad de dinero en todas sus acciones por el precio, ahora pueden elegir la cantidad exacta en cada activo. La operativa en acciones fraccionadas es exactamente igual que siempre. Supongamos que queremos comprar acciones de Louis Vuitton, compañía francesa especializada en el sector del lujo. Durante los últimos años ha crecido hasta convertirse en la compañía más grande de Europa y en los últimos meses ha destacado por su carácter defensivo. Sin embargo, el precio de su acción supera los 800 euros, algo que dificulta su inversión para muchos pequeños ahorradores. Las Acciones Fraccionadas nos permiten comprar la cantidad que deseemos desde los 10 euros por acción. Por lo tanto, podríamos comprar 100 euros en Louis Vuitton y ser propietarios con los mismos derechos de la parte proporcional de esa acción. Es tan fácil como escribir los decimales en la orden o detallar directamente la cantidad exacta que queremos invertir. Las Acciones Fraccionadas ofrecidas por XTB no son derivados, lo que se trata de una característica que lo distingue de muchos de sus competidores. Cuando compra una fracción de una acción, recibe el mismo trato que cualquier inversión con una acción completa. Obtiene el mismo porcentaje de revalorización o pérdida y en el caso de los dividendos cobra la parte proporcional. XTB ofrece la combinación perfecta para los pequeños inversores, ya que además de permitir la compra de acciones y ETFs fraccionados, no cobra comisión en los primeros 100.000 euros mensuales de compra y venta. Esta nueva oferta empezó el lunes 8 de mayo de 2023 en 875 acciones de EE.UU. y Europa y en 127 ETF. El objetivo es continuar ampliando la lista para hacerlo extensible a todas las acciones disponibles.

