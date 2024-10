Las clientas de XTB en España se han duplicado durante 2022 hasta alcanzar el 10%

A nivel global, un 16% de los nuevos clientes de XTB en el último año fueron mujeres.

XTB ha experimentado un gran repunte de clientas mujeres durante el último año. No en vano, y en lo que respecta a nivel global, en todos los países en los que opera, las mujeres representaron un 16% de los nuevos clientes durante el pasado ejercicio de 2022, lo que supone un récord de altas entre este sector de la población. En el caso de España, los clientes femeninos se han duplicado durante 2022 hasta alcanzar el 10%. Estas cifras, aunque muestran que la brecha de género entre lo que invierten los hombres y las mujeres es todavía alta, ponen de manifiesto que, durante los últimos años, sobre todo los tres pasados ejercicios, ha comenzado a decrecer de forma rápida. “Aunque todavía sean minoría, es un hecho que las mujeres ya son parte de esta industria. Así lo demuestra el hecho de que, año tras año, aumente de forma considerable el número de clientes mujeres. Además, son una parte muy activa a la hora de invertir. Llama también la atención el hecho de que, a pesar de que la edad media de mujeres inversoras es un poco más alta que la de los hombres, existe un gran porcentaje de mujeres jóvenes que ya se han iniciado en este mundo. De hecho, y según un reciente estudio de XTB a nivel España, queda patente que casi el 40% de las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años ha invertido alguna vez en los mercados financieros”, explica Marta Salas, responsable de RRHH de XTB. En cuanto al perfil, son las que tienen edades entre 30 y 45 años las que más invierten. La media se coloca en los 37 años, ligeramente superior a los hombres (35 años). En cuanto a los activos, lo hacen, principalmente, en inversiones a largo plazo y en activos como acciones y fondos de inversión. En este sentido, las preferencias de inversión de las mujeres no difieren significativamente de lo que se observa entre los hombres. Mirando al porcentaje de las mujeres que comenzaron a invertir durante el pasado ejercicio, y analizado por países, según los datos de XTB el mayor porcentaje de féminas inversoras se encuentra en Rumanía, con un 26%, seguido por Reino Unido, con un 14% del total. En el caso de España, las mujeres que se decidieron a invertir con XTB durante 2022 supusieron un 10% del total de nuevos clientes, una cifra que se coloca por encima de países como República Checa, Francia o Alemania, con porcentajes menores al 10%. Las mujeres que invierten con XTB, y en el periodo 2020-2022, eligieron hacerlo en las grandes tecnológicas. De hecho, en la plataforma de XTB, las mujeres compraron sobre todo acciones de tres empresas americanas: Palantir Technologies, Tesla y Apple, aunque también lo hicieron de forma decidida en empresas locales. Es el caso de las inversoras españolas, la apuesta local es doble. Por un lado, la empresa más popular en la que invirtieron fue el holding anglo-español de aerolíneas International Consolidated Airlines [IAG], seguida de Pharma Mar e Inditex. Lo que sí difiere en la forma de invertir entre hombres y mujeres son los medios que utilizan para hacerlo. Mientras que en el sector masculino la inversión se lleva a cabo a través de dispositivos móviles, las mujeres son más tradicionales: el 59% de las transacciones realizadas se ejecutaron a través de la aplicación de escritorio, es decir, a través de un ordenador. Desde XTB se considera que la educación financiera es un trampolín hacia el mundo de la inversión. Las mujeres que están mejor informadas y capacitadas en finanzas personales tienen más probabilidades de tomar decisiones de inversión informadas y, por lo tanto, tienen la oportunidad de crear riqueza a largo plazo. En este sentido, el bróker online cuenta con la plataforma de educación gratuita en español más completa del mercado, con una amplia formación y webinars educativos y con acompañamiento personalizado para cada cliente. Entre su formación diaria y análisis de la actualidad, XTB cuenta con Pablo Gil, reconocido como uno de los mejores divulgadores y formadores en mercados financieros, Darío García, Joaquín Robles o Manuel Pinto.

