Resultados primer semestre XTB 2022

Tiempo de lectura: 3 minute(s)

XTB cierra el primer semestre de 2022 con un beneficio neto de 103,4 millones y 100.000 nuevos clientes

XTB ha publicado sus resultados financieros preliminares relativos al primer semestre de 2022, periodo en el que ha generado un beneficio neto de 103,4 millones de euros, que supone un incremento del 623,2% con respecto a la primera mitad del año 2021, cuando obtuvo 14,3 millones de euros. Esta cifra supone también un incremento del 56,5% en relación a la primera mitad de 2020, cuando la compañía obtuvo un resultado récord en toda su historia al generar 66,1 millones de euros. Por otro lado, los beneficios operativos registrados durante esta primera mitad de 2022 sumaron un total de 180,1 millones de euros, un 238,4% más que durante los primeros seis meses de 2021. A cambio, los costes operativos sumaron 57,6 millones de euros (en la primera mitad del año 2021: 35,9 millones). Los factores significativos que influencian el nivel de resultados del bróker online fueron la persistente alta volatilidad en los mercados financieros y de materias primas, provocada, entre otros, por las constantes situaciones de tensión geopolíticas y un crecimiento sistemático de la base de datos de clientes. En lo que a clientes se refiere, XTB obtuvo 45,7 mil más durante el segundo trimestre de 2022, que junto a los 55,3 mil obtenidos durante el primer trimestre de año, suman un total de más de 101 mil nuevos clientes a finales de junio. El número total de clientes de la compañía sobrepasa ya el medio millón, alcanzando los 525,3 mil a finales de junio. Es especialmente notable el incremento en el número medio de clientes activos. Durante la primera mitad del año, se sumaron 149,8 mil, comparados con los 105 mil de la primera mitad del año anterior y los 112 mil de media a lo largo de todo 2021. Esto se traduce en un incremento en el volumen de inversión en instrumentos CFDs expresados en lotes: en la primera mitad del año llegó a los 3,05 millones de transacciones, comparado con los 1,99 millones del periodo correspondiente a 2021 (un incremento del 53,6%). El valor de los depósitos netos también se incrementó en un 17,5%, de los 354,4 millones de euros en la primera mitad de 2021 a los 416,5 millones de euros en la primera mitad de 2022. Para Alberto Medrán, Director General de XTB para España, Portugal y Rumanía,“nuestros buenos resultados a la hora de conseguir nuevos clientes, junto con la expansión en muchos mercados, confirma que XTB está en el camino correcto hacia las mejores empresas de inversión de mundo. Estamos comprometidos en ofrecer no solo la mejor experiencia de trading para todo el que quiera invertir, sino que lo acompañamos con el mejor servicio al cliente, tecnología, información y la formación necesaria”. En lo que respecta a los ingresos en cuanto a tipos de instrumentos, los que más beneficios otorgaron en la primera mitad de 2022 fueron los CFDs basados en índices, seguido por los CFDs basados en materias primas. Los instrumentos más beneficiosos de este tipo fueron los CFDs basados en cotizaciones de fuentes de energía: gas natural, petróleo y el oro. Los costes operativos durante la primera mitad de 2022 sumaron en total 57,6 millones de euros, 21,7 millones más que en el periodo correspondiente del año anterior (35,9 millones de euros en la primera mitad de 2021). El gasto más importante fueron los gastos de márketing. El desarrollo de XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, también está asociado con un incremento del empleo, que se tradujo en un aumento en coste salarial y beneficios de empleados de 7 millones de euros.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.