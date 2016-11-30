Sistemas Automáticos

Los sistemas automáticos son apropiados para las personas que carecen de tiempo o que les resulta imposible ser disciplinado en el trading.

Los sistemas automáticos son apropiados para las personas que carecen de tiempo o que les resulta imposible ser disciplinado en el trading. Los robots o sistemas automáticos de trading (expert advisors) ejecutan las órdenes por sí solas según determinados parámetros previamente analizados por personas expertas en profundidad. Ejemplo 1: Cruce del precio de cierre diario del Petróleo a su media móvil de 50 sesiones Desde el 2 de enero de 2008 hasta el 10 de junio de 2009

Cuando el cierre es mayor que la media móvil: LARGOS (0.1lot)

Cuando el cierre es menor que la media móvil: CERRAMOS Rentabilidad utilizando esta estrategia: +73.93% Rentabilidad utilizando estrategia (típica) de comprar y mantener: 97.35$ cae hasta 70.62$ = -38%

Ejemplo 2: Cruce de Estocásticos aplicado al gráfico diario del SPA35 Desde el 1 de enero de 2007 hasta el 10 de junio de 2009

Cuando el Estocástico (2,2,2) es menor que el Estocástico (3,2,2): CORTOS (0.1lot)

Cuando el Estocástico (2,2,2) es mayor que el Estocástico (3,2,2): CERRAMOS •Rentabilidad utilizando esta estrategia: +37% •Rentabilidad utilizando estrategia (típica) de comprar y mantener (o todo lo contrario, abrir un CORTO y mantener): De 14.349 cae hasta 9.623 = -32% (o +32%)

Ejemplo 3: MACD, Estocástico, Media Móvil y stop loss en EURUSD de 1Hora Desde el 10 de junio de 2008 hasta el 10 de junio de 2009

Cuando el MACD (55-89) es > que su signal (5) y el Estocástico (K% 8,21) > que su media D% (8): LARGOS(0.1lot. ¡Volumen!)

Cuando el cierre de una vela de 1H es < que su Media Móvil de 20 períodos y el Estocástico (K% 8, 21) es < que su media D% (8). O salta stop loss en 100 pips: CERRAMOS

Rentabilidad utilizando esta estrategia: +9%

Rentabilidad utilizando estrategia (típica) de comprar y mantener: De 1.5455 cae hasta 1.3964 = -9% Resumen: Para cada ACTIVO funcionan mejor unos INDICADORES que otros. Es cuestión de conocer bien el subyacente (su volatilidad, liquidez, horario de negociación…) y buscar una estrategia para aprovechar la tendencia (filtrando los períodos laterales) y/o los períodos laterales (filtrando las tendencias).

