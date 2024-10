XTB cierra 2021 con una operativa sin incidencias, según la CNMV

XTB cerró el año 2021 con cero incidencias en su operativa en los mercados.

Así se desprende del informe ‘Memoria de atención de reclamaciones y consultas de inversores de 2021’, que realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cada ejercicio. En este sentido, y a pesar de que el bróker online registró ocho requerimientos interpuestos por los inversores, un número muy inferior al del resto de entidades (en total se registraron 1.254 escritos susceptibles de tramitarse como reclamación), todas ellas fueron desestimadas por el organismo regulador. De esta forma, XTB se posicionó como la única entre las grandes entidades que operan en el mercado con una operativa impecable, puesto que todas las incidencias se cerraron de forma desfavorable al reclamante. El informe de la CNMV explica también que el bróker, además, se posiciona como una de las entidades que más rápidamente accedió a la comunicación enviada de forma telemática por el regulador. Concretamente, la lectura de la notificación se realizó durante las 24 horas siguientes de su envío. En lo que respecta a la emisión de la información y documentación requerida por parte de la CNMV, XTB lo hizo en el plazo de 16 días naturales, una media por debajo del resto de entidades que recibieron este tipo de consultas. El regulador informa también en su memoria del número de allanamientos (reclamaciones que finalizan porque la entidad atiende la pretensión del reclamante) y avenimientos (cuando la entidad y el reclamante llegan a un acuerdo) de las entidades. Así, el informe pone de manifiesto que XTB es la única entidad que no se allanó ni alcanzó ningún acuerdo con sus clientes en este periodo. Para Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía, “los datos publicados por la CNMV en su última Memoria suponen la materialización de un claro compromiso adquirido hacia nuestros Clientes desde el inicio de nuestra actividad en el año 2008. Estos datos nos animan a seguir potenciando, por un lado, ese factor humano clave de nuestra organización y, por otro, una continuada mejora tecnológica para que nuestro servicio de Atención al Cliente siga siendo la referencia dentro del sector financiero español.

