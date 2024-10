XTB en la feria de empleo de EAE

XTB ha participado en la feria de empleo de EAE en el estadio Civitas Metropolitano.

Esta semana, XTB España ha participado en la feria de empleo, TalentEAE’23, de EAE Business School en Madrid, en el Civitas Metropolitano, junto a más de 100 empresas de diversos sectores empresariales. Parte del equipo de España, Antonio López, Account Manager, y Marta Salas, Head of Talent, atendimos las distintas consultas de los estudiantes que visitaron nuestro stand, acercándoles el día a día de cómo es trabajar en una empresa líder del sector financiero como la nuestra, las distintas ofertas de trabajo que tenemos activas tanto en Madrid como a nivel internacional y la formación que pueden encontrar a través de nuestra plataforma de inversión xStation, una de las más premiadas del mercado. Desde XTB apostamos por ofrecer formación de calidad y animamos a nuestros usuarios a que estén en constante actualización, contribuyendo así, a una inversión responsable. ¿Cómo? Con un equipo bien formado, amante de los mercados financieros y en constante aprendizaje y crecimiento. Con la mejor herramienta tecnológica como es la xStation y XTB App, donde el usuario encontrará noticias, videos formativos y la plataforma de trading más potente del mercado. Si eres estudiante, quieres conocer nuestras ofertas de empleo y saber algo más sobre nosotros, te invitamos a que nos acompañes en el siguiente encuentro de talento que tendrá lugar el próximo 19 de abril en la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Moncloa.

