XTB y BlackRock unen fuerzas para promover la educación financiera y la inversión indexada en España

Tiempo de lectura: 4 minute(s)

El bróker global y proveedor líder de inversiones a nivel global facilitarán la inversión indexada a través de planes de inversión flexibles con ETFs

Esta colaboración supone una pieza decisiva en la estrategia del bróker para llegar a nuevos grupos de clientes y que se mostrará de manera más evidente este año 2024 con el lanzamiento de nuevos productos de ahorro e inversión XTB, como fintech global que ofrece una plataforma de inversión online y uno de los principales brókers globales, anuncia hoy una colaboración estratégica en España con BlackRock, líder mundial en soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgos, para promover la inversión indexada en nuestro país. Esta colaboración facilita la contratación de planes de inversión con fondos cotizados o ETFs. Actualmente, y según datos del bróker, el 70% de los clientes de XTB a nivel mundial comienzan a invertir con ETFs y acciones, en un momento en el que la Fintech se encuentra en pleno crecimiento encaminada a convertirse en la App de referencia para la inversión en España. La colaboración de las dos compañías pretende también fomentar la cultura del ahorro mediante el fomento de los planes de inversión con ETFs, así como ofrecer las últimas soluciones de inversión ante la limitada capacidad de ahorro de los españoles. Nuestro país, con una tasa de ahorro sobre la renta disponible del 5,8%, según los datos de Euromonitor correspondientes a 2023, es uno de los países de la Unión Europea en los que menos se ahorra y donde más claro se refleja la creciente división entre las nuevas necesidades de los ahorradores y la rigidez que ofrecen los productos de ahorro tradicionales. Así, la colaboración entre XTB y BlackRock pretende concienciar, a través de material educativo, sobre las ventajas del ahorro de forma periódica y adaptada a las capacidades de cada cliente mediante plataformas digitales. “Al unir fuerzas con BlackRock hemos creado una solución efectiva para ayudar a miles de inversores a ahorrar con las herramientas del futuro”, explica Javier Urones, Responsable de Negocio de XTB España. Y continúa: “Esta colaboración nos permite ofrecer Planes de Inversión con ETFs, facilitando así la inversión para la práctica totalidad de inversores. El interés por el producto es evidente, lo que se ve reflejado en el hecho de que sea el instrumento elegido por el 70% de nuestros nuevos clientes. Pero es que, además, cerca de un 25% de la totalidad de clientes del grupo XTB ya invierten activamente en ETFs. Esperamos que esa cifra se incremente sustancialmente según vayan conociendo las características del producto y la simplicidad de la App para diversificar y crear un Plan de Inversión adaptado a cada necesidad. La compra de un teléfono móvil, un ordenador, un viaje, un máster, un coche, un plan complementario para la jubilación o la compra de una casa son sólo algunos de los objetivos para ahorrar a través de un producto tan eficiente como los Planes de Inversión”. El pasado año 2023 los clientes de XTB que crearon sus Planes de Inversión eligieron principalmente ETFs indexados (basados ​​en los índices NASDAQ 100, S&P 500 y MSCI World), seguidos de ETFs con exposición a las mayores empresas tecnológicas del mundo. Entre los 5 instrumentos más populares se encontraban también ETFs que replican el desempeño de empresas comprometidas con el medio ambiente, con la sociedad y con las buenas prácticas de gobierno corporativo (ESG). Los planes de inversión con ETFs de XTB son una innovación que pueden ayudar a las personas a construir su bienestar financiero, estando muy alineado con el propósito de BlackRock. “Millones de europeos, incluidos los españoles, están invirtiendo por primera vez para construirse un futuro financiero mejor utilizando productos eficientes y transparentes. Los ETFs suelen estar en el centro de estas nuevas propuestas y a menudo son la opción por defecto para los inversores, como punto de partida transparente, de bajo coste y fácil de entender para una nueva generación de inversores,” añade Silvia Senra, responsable de distribución digital de BlackRock en Iberia. Dentro de la App de inversión de XTB se puede invertir en fondos cotizados de una gran cantidad de clases de activos, tales como acciones, bonos o materias primas, así como una gran variedad de temáticas, incluyendo la tecnología, el negocio inmobiliario, el sector financiero o los recientemente incorporados sobre energías limpias. En concreto, los ahorradores pueden invertir en más de 350 ETFs, entre los que se encuentran los creados por iShares, la rama de BlackRock centrada en inversión indexada. Y pueden hacerlo sin pagar comisiones de compraventa para los primeros 100.000 euros de negociación cada mes. En las próximas semanas, XTB presentará un informe titulado ‘El futuro del ahorro en España’, en el que se analizará la situación actual de la industria del ahorro, las tendencias establecidas en otros países europeos y las perspectivas y cambios que podrían ocurrir en esta área en los próximos años. España se presenta como un mercado con un enorme potencial, similar al de Alemania, donde con tasas de ahorro del 16% ha visto en los últimos años el auge de la negociación de los ETF y especialmente con el caso de éxito de los Planes de Inversión. El país germano cuenta ya con más de 7 millones de Planes de Inversión activos, con 15.000 millones de euros en activos bajo gestión, según datos publicados en 2023 del portal extraETF.

