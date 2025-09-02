Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

8RMY.DE

8RMY.DE

Future of European Defence UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR)
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Fektessen be 8RMY.DE részvényekbe JUTALÉKMENTESEN

Future of European Defence UCITS ETF USD Acc (Acc, EUR)
1 EUR
Gazdasági naptár: Eurózóna infláció, Amerikai...

2025. szeptember 2.

Reggeli összefoglaló (02.09.2025)

2025. szeptember 2.

BREAKING: Az EURUSD az euróövezet alacsonyabb...

2025. szeptember 1.
Hogyan lehet befektetni ETF-ekbe az XTB-nél?

1. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

2. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

3. Kezdjen el kereskedni

Válogasson 20+ árupiaci és több mint 11400+ további CFD instrumentum közül.

1. Töltse le az alkalmazást

Látogasson el a mobil áruházába, és töltse le az alkalmazásunkat teljesen ingyenesen.

2. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

3. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

Miért kereskedjen az XTB-nél?

Innovatív platform

Folyamatosan dolgozunk saját fejlesztésű és díjnyertes befektetési platformunk tökéletesítésén, hogy az minden igényének megfeleljen. Elérhető asztali és mobil verzióban is.

Biztonságos és megbízható

Mi vagyunk az egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett brókercég a világon, amelyet több neves felügyeleti hatóság szabályoz. Garanciaalapok is fedeznek minket.

Többnyelvű magasan képzett ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig rendelkezésére áll.

Oktatás

Fedezze fel Tőzsde Tudástárunkat

ETF kereskedes kockak

ETF-ek – hogyan működnek? Útmutató kezdő befektetőknek

9 minute(s) Útmutatók

Biztonságos befektetés – Hogyan csökkenthetjük a befektetési kockázatot?

5 minute(s) Investire

REIT ETF & részvény– Hogyan fektessünk ingatlanba?

8 minute(s) ETF-ek
GYIK

Kérdése van?

A tőzsdén kereskedett alap (ETF) egy olyan befektetési eszköz, amely instrumentumok – például részvények, kötvények, árucikkek stb. – gyűjteményét foglalja magában, és egy adott index vagy piaci szektor teljesítményét követi. Az ETF-ekkel a részvényekhez hasonlóan a tőzsdéken kereskednek.

Az ETF-ek vásárlásához brókerszámlát kell nyitnia, kutatást kell végeznie, és ki kell választania azokat az ETF-eket, amelyek megfelelnek az Ön befektetési céljainak és kockázattűrésének. A kezdők számára a legjobb, ha a kereskedés megkezdése előtt oktatásra törekszenek és megfelelő ismereteket szereznek.

Az ETF-ekkel is lehet pénzt veszíteni, mint minden kereskedés alkalmával. Az ETF-ek értéke csökkenhet, mivel az ETF-ek árfolyamát befolyásolhatják a piaci feltételek és a befektetők hangulata.

Igen, önállóan is kereskedhet ETF-ekkel. A részvényekhez hasonlóan a tőzsdén kereskedettek és brókerszámlán keresztül lehet őket megvásárolni és eladni.

Számos platform kínál ETF-kereskedést, az Ön számára legjobb platform pedig az Ön egyéni igényeitől és körülményeitől függ. Néhány tényező, amelyet érdemes figyelembe vennie az ETF-kereskedéshez szükséges platform kiválasztásakor: az elérhető ETF-ek köre, díjak és jutalékok, könnyű használat és a további funkciók.

Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 1 700 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.

