Gazdasági naptár: Kanadai munkaerőpiac és Michigan-index (2026.02.06.)

A mai nap nem tartalmaz kiemelt makrogazdasági adatközléseket, így a piacok egy rövid fellélegzéshez jutnak az intenzív hétkezdet után. A befektetők figyelme néhány kulcsfontosságú publikációra összpontosul: Kanadában a munkaerőpiaci jelentés, az Egyesült Államokban a Michigani Egyetem előzetes fogyasztói hangulatindexe kerül fókuszba, emellett az olajszektor aktivitása és a fogyasztási hitelek alakulása is figyelmet kap. Ezek az adatok enyhén befolyásolhatják a piaci hangulatot, összességében azonban nyugodt kereskedési nap várható. Mai gazdasági naptár: 08:00 Németország – Külkereskedelem (december)

Külkereskedelmi mérleg: tény 17,1 mrd EUR (várakozás 14,1; előző 13,6)

Export s.a. (h/h): tény 4% (várakozás 1%; előző 2,5%)

Import s.a. (h/h): tény 1,4% (várakozás 0,2%; előző 0,7%) 08:00 Németország – Ipari termelés (december)

Termelés s.a. (h/h): tény -1,9% (várakozás -0,3%; előző 0,2%)

Termelés naptárhatással kiigazítva (é/é): tény -0,6% (előző 0,5%) 08:00 Svédország – Fogyasztói infláció (január)

CPI (h/h): tény 0,1% (várakozás 0,4%; előző 0,0%)

Maginfláció (é/é): tény 0,4% (várakozás 0,6%; előző 0,3%) 08:00 Norvégia – Ipari feldolgozás (h/h, december): tény -0,1% (előző 2%) 08:30 Magyarország – Ipari termelés (előzetes, december)

Szezonálisan kiigazított (h/h): -2%

Kiigazítatlan (é/é): -5,4%

Munkanaphatással kiigazított (é/é): -5,4% 08:45 Franciaország – Külkereskedelmi mérleg s.a. (EUR, december): -4,1 mrd 09:00 Svájc – Munkanélküliségi ráta (január): 3% 09:00 Csehország – Ipari termelés (é/é, december): 3,2% 09:00 Csehország – Külkereskedelmi mérleg (CZK, december): 10 mrd 09:00 Spanyolország – Ipari termelés naptárhatással kiigazítva (é/é, december): 4,5% 12:00 Chile – CPI infláció (h/h, január): 0,4% 14:00 Lengyelország – Monetáris Tanács ülésének jegyzőkönyve (január) 14:30 Kanada – Munkaerőpiac (január)

Munkanélküliségi ráta: 6,8%

Foglalkoztatás változása: 7,1 ezer

Teljes munkaidős foglalkoztatás változása: 50,2 ezer

Részmunkaidős foglalkoztatás változása: -42 ezer 16:00 USA – Michigani Egyetem előzetes jelentés (február)

Index: 55,2

Rövid távú inflációs várakozások: 4%

Hosszú távú inflációs várakozások: 3,3% 16:00 Kanada – Ivey PMI s.a. (január): 49,9 18:00 USA – Philip Jefferson Fed-tag beszéde 19:00 USA – Aktív olajfúró tornyok száma (heti): 412 21:00 USA – Fogyasztási hitelek (USD, december): 8,5 mrd

