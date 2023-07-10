Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.

POLYGON

POLYGON - Kriptovaluta CFD-k

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
Nyisson számlát
LEGNÉPSZERŰBB

Nincs találat ""

Tekintse meg az elérhető instrumentumok teljes listáját

Tovább az instrumentumok oldalra
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.
Töltse le az appot ingyenesen
LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Olvasson További Híreket
AZ INSTRUMENTUMRÓL

Kereskedjen POLYGON CFD-vel

Instrument which price is based on quotations of POLYGON to American Dollar
2.00% of piaci ár
-
-
-
24 órában szombat 4:00-tól péntek 22:00-ig
TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden kriptovaluta CFD

Legyen mindig kéznél minden befektetése

A díjnyertes és könnyen használható XTB kereskedési alkalmazással

LEGFRISSEBB HÍREK

Tájékozódjon a legfrissebb hírekről és fejleményekről

Big announcement for Polygon MATIC ahead?...

2023. július 10.

Polygon surges 33% 📈 Cryptocurrencies extends...

2022. november 10.

Ethereum at the fore of smaller cryptocurrencies...

2022. november 9.
Olvasson További Híreket
SZEREZZEN HOZZÁFÉRÉST

Hogyan kereskedjünk POLYGON CFD-vel az XTB-nél?

1. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

2. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

3. Kezdjen el kereskedni

Válogasson a 11600+ CFD instrumentum közül.

Lépjen be a piacra

1. Töltse le az alkalmazást

Látogasson el a mobil áruházába, és töltse le az alkalmazásunkat teljesen ingyenesen.

2. Nyisson számlát

Töltse ki az űrlapot és küldje el a releváns dokumentumokat – mindezt felesleges formaságok nélkül. A számlanyitás egy teszt által ellenőrzött alkalmassági vizsgálaton múlik.

3. Finanszírozza számláját

Válassza ki az Önnek megfelelő befizetési módot a rendelkezésre álló módszerek közül, beleértve az azonnali és ingyenes befizetéseket is.

Tegye meg az első lépést
MIÉRT AZ XTB

Miért kereskedjen az XTB-nél?

Innovatív platform

Folyamatosan dolgozunk saját fejlesztésű és díjnyertes befektetési platformunk tökéletesítésén, hogy az minden igényének megfeleljen. Elérhető asztali és mobil verzióban is.

Szabályozás

Az XTB Csoport olyan vállalatokból áll, melyek egyike a világ egyik legnagyobb tőzsdén jegyzett FX & CFD brókere. Az XTB Csoport a világ legnagyobb felügyeleti hatóságai, köztük az FCA, a CySEC és a KNF által szabályozott szervezetekkel rendelkezik.

Többnyelvű magasan képzett ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati csapatunk a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig rendelkezésére áll.

TOP INSTRUMENTUMOK

További hangszerek megtekintése

Minden kriptovaluta CFD
Oktatás

Fedezze fel Tőzsde Tudástárunkat

Bitcoin és más kriptovaluták

4 minute(s) Kriptovaluták

Ethereum – mi az? Az ETH ára, hírek, kereskedés

7 minute(s) Kriptovaluták

Kriptovaluta kereskedés – Hogyan fektessünk be Bitcoinba és más digitális valutákba?

5 minute(s) Váljon kereskedővé
Cikkek megtekintése
GYIK

Kérdése van?

Az XTB kriptovaluta CFD-ket kínál

A kripto CFD (Contract For Difference) egy olyan pénzügyi instrumentum, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy egy adott kriptovaluta, például a Bitcoin vagy az Ethereum árfolyamát kereskedjék le anélkül, hogy ténylegesen birtokolnák azt.

Számos különböző bróker kínál kriptopénz kereskedést, de az Ön számára legjobb bróker az Ön egyéni igényeitől és preferenciáitól függ. Néhány dolog, amit érdemes figyelembe venni a bróker kiválasztásakor: díjak, fizetési módok, könnyű használat, biztonság és hírnév. A legjobb, ha összehasonlítja a különböző brókerek által kínált funkciókat és díjakat, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbbet.

A kriptopénz mint befektetés életképessége az egyén kockázattűrő képességétől és befektetési céljaitól függ. A kriptovaluták rendkívül változékonyak lehetnek, ami magas nyereséghez vagy veszteséghez egyaránt vezethet. Még mindig nagyrészt nem szabályozza őket semmilyen pénzügyi hatóság, ezért magasabb kockázati szintet hordoznak, mint a hagyományosabb instrumentumok.

Nem lehet meghatározni a legjobb kriptovalutát a kezdők számára, mivel az, hogy kinek mi felel meg, az egyén pénzügyi céljaitól és kockázattűrő képességétől függ. Fontos, hogyal alaposan feltárjuk és mérlegeljük a lehetőségeinket, mielőtt döntést hoznának.

Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 2 000 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.

Kezdjen el kereskedni Töltse le az alkalmazást Töltse le az alkalmazást