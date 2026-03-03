🚨 Az EURUSD tovább esik, és a kulcsfontosságú támaszszintre csökken

Az euró ma kifejezetten gyengén teljesít, amit az erősödő amerikai dollár, valamint az energiaárak esetleges megugrásának kilátása nyomás alá helyez. Utóbbi tényező akár „el is temetheti” az európai ipari kilábalás esélyeit.

Az EURUSD devizapár több mint 0,3%-os mínuszban jár, és az árfolyam letört a kulcsfontosságú, 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA200) alá – ez az a technikai szint, ahonnan 2025-ben már háromszor is visszapattant a jegyzés. Amennyiben az olaj- és gázárak tovább emelkednek, az további érdemi nyomást gyakorolhat az euróra, míg az iráni konfliktus deeszkalációja vagy lezárása támaszt nyújthatna a közös devizának.

Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy a közel-keleti háborús dinamika rövid távon megfordulna. Benjamin Netanyahu jelezte, hogy Izrael nem törekszik elhúzódó háborúra, ugyanakkor Donald Trump nem zárta ki szárazföldi csapatok bevetését, és ma reggel arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll egy hosszú, győztes háborúra.