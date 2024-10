NATGAS kereskedés – Hogyan fektessünk be földgázba?

Olvasási idő: 12 minute(s)

Az ökológiai alternatív fosszilis tüzelőanyag újra a befektetők kedvence, és már most elkezdheti a földgáz kereskedését! Érdeklődjön a NATGAS növekvő piacán, és tudjon meg többet az árupiaci befektetések népszerű módjairól.

A földgáz energetikai tulajdonságai és a többi fosszilis tüzelőanyaggal szembeni „zöld” ökológiai előnye miatt köztes energiaforrásnak számít a szénlábnyomot hagyó „piszkos tüzelőanyagok” és a Föld fejlett energetikai jövője között. Az energetikai átállás országtól függően évekig vagy több évtizedig is eltarthat. Eközben az energia iránti kereslet ciklikusan változik mind az iparban, mind a háztartásokban, ami a földgáz kínálatának és értékének dinamikus ingadozását eredményezi.

A 2022-es év volt a földgázpiaci bikák egyik legjobb időszaka, mivel Oroszország Ukrajnával vívott háborúja megváltoztatta az európai energiaellátási láncot. Végül a tél nem is volt olyan rossz, és Európa jól vészelte át a gázválságot, a vártnál magasabb tárolási szintekkel. De jönnek a következő telek, és a földgáz továbbra is ciklikus jellegű. A jelenlegi helyzet, a 2023-as hatalmas gázárcsökkenés után azt jelezheti, hogy a gázpiac még dinamikusabb, és a kereskedők számára még érdekesebb lesz. Az energiaválság megmutatta a nagyon fontos és gazdaságilag kulcsfontosságú energiahordozók, mint például a NATGAS potenciálját.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.

Az egyes országok energiapolitikája a fejlett gazdaság szintjétől és a rendelkezésre álló természeti erőforrásoktól függően változik. Azt azonban felismerhetjük, hogy az emberiség a zöld energiaforrásokra való energetikai átállásban van, amelyet erős intézmények támogatnak.

Ez a cikk gyors áttekintést nyújt a gázkereskedés alapjairól, és miután elolvasta, többet fog tudni a földgázba és az energiaszektor vállalataiba történő befektetésről.

A NATGAS előnyei és felhasználása

A földgázt ipari és magánfelhasználásban üzemanyagok előállítására használják. Emellett szükséges összetevő a mosószerek, a szintetikus szálak, a festékek, a műanyagok és a szintetikus gumi előállításához.

A sűrített cseppfolyósított földgáz emellett megfelelő hajtóanyag olyan helyhez kötött energetikai berendezésekhez, mint a kazánok, turbinák, szárítók, ipari hőkezelő kemencék és háztartási tűzhelyek. A NATGAS-t nem lehet helyettesíteni a villanykörték vagy gázturbinák gyártásában.

A NATGAS fő alkalmazási területe természetesen a háztartási hőtermelés. Az égési folyamat kényelmes automatizálása és szabályozása egyre több háztartásban teszi lehetővé a gázberendezések használatát. A háztartásokban a gázra a vízmelegítéshez és az ételkészítéshez is szükség van.

A gázt tömegesen használják az állattenyésztésben, a gabonafélék, vetőmagok szárításában és a takarmány- vagy takarmánytermelésben is. Az iparban a termelési és irodahelyiségek fűtésére, csarnokok fűtésére és technológiai folyamatokban is használják.

Mivel a földgáz ára a nyersolajhoz képest viszonylag alacsony, a NATGAS-t tömegesen használják üzemanyagként mind a személygépkocsik, mind a tehergépkocsik számára. Az egyenletes égési hőmérséklet, a fűtőérték, az égési folyamatok automatizálása, a könnyű szabályozhatóság és a hulladékártalmatlanítás problémamentessége minden gáztüzelésű rendszer hatalmas előnye.

Ezek mind fontos szempontok a vállalkozók számára a gázba való befektetés során, mert az iparág működésének megértése minden döntéshozatali folyamat nagyon fontos része, és ezt figyelembe kell venni.

Hogyan vásároljunk földgázt

Választhat, és dönthet a befektetés vagy a kereskedés mellett. E módszerek között számos különbség van. Természetesen az is lehetséges, hogy mindkettőt egyszerre használja.

Befektetés

A földgázbefektetés ETF-ek vagy gázipari vállalatok részvényeinek megvásárlásával, illetve egyéb pénzügyi eszközökön keresztül lehetséges. Az olyan NATGAS részvények, mint az Exxon Mobil (XOM.US), a Kinder Morgan (KMI.US) vagy a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) jól ismertek a rendszeres osztalékfizetésükről. Az olyan speciális részvények, mint a Cheniere (LNG.US) vagy az EQT (EQT.US) szintén jó befektetési lehetőségek lehetnek.

Kereskedés

A NATGAS-ba való befektetés során az instrumentum árfolyamának mozgása a fontos. A gáz CFD egy olyan pénzügyi szerződés, amellyel a nyitott és zárt pozíciói közötti árkülönbözet megszerzése érdekében kereskedik a NATGAS fizikai kiszállítása nélkül. Ez egy jó lehetőség a CFD kereskedők számára is, akik szeretik a magas kockázatú vállalkozásokat és a dinamikus kereskedést.

A NATGAS-ba való befektetést a NATGAS CFD (különbözeti szerződés) pozícióinak megnyitásával és pénzügyi tőkeáttétel alkalmazásával kezdheti meg. A tőkeáttételi lehetőségeknek köszönhetően a NATGAS csak a teljes pozíció bizonyos százalékát igényli. Például az 1:10 tőkeáttétel használata lehetőséget ad arra, hogy 10.000 USD értékű szerződést nyisson mindössze 1000 USD margin felhasználásával. A CFD-k használatának köszönhetően a napon belüli kereskedők akkor is pénzt kereshetnek, amikor a gázárak esnek – short pozíciók megnyitásával. Ez a fajta kereskedés különösen veszélyes és volatilis lehet a NATGAS árfolyammozgása miatt. A NATGAS különbözeti szerződés kereskedés lehetőséget ad a vevőknek, hogy gyorsabban maximalizálják a nyereségüket még akkor is, amikor az ármozgás nem túl nagy, viszont a veszteség is sokkal nagyobb lehet a tőkeáttétel használata miatt.

A NATGAS árinstrumentumunk a Chicago Mercantile Exchange CME Henry Hub NATGAS jegyzéseiből származó szerződéseken alapul.

Gázkereskedés online

Nincs mód arra, hogy egyszerűen fizikai gázkészletet vásároljunk. Ennek a fizikai árucikknek az értékesítése különösen bonyolult, és nem hasonlít az olyan nemesfémekhez, mint az arany vagy az ezüst. A gáz tárolási lehetőségei is további, nagy kihívást jelentenek a vásárlók számára.

Ezért ahhoz, hogy pénzt keressünk a kék üzemanyagpiac mozgásával, a legoptimálisabb megoldás természetesen az online gázkereskedés.

Az online befektetés a legegyszerűbb, a legkedvezőbb díjfeltételekkel rendelkezik, és lehetővé teszi, hogy személyre szabja személyes befektetési stratégiáját olyan összetett eszközök kiválasztásával, mint a NATGAS-ra vonatkozó CFD-k (árfolyam-különbözeti szerződés), határidős ügyletek, részvények és ETF-ek.

Az online NATGAS befektetéssel egy rendkívül volatilis és népszerű piacra léphet be anélkül, hogy elhagyná otthonát. Az egyetlen dolog, amire szüksége van, az egy nyitott számla az egyik brókercégnél. Természetesen kereskedési platformhoz való hozzáféréssel.

Hogyan kereskedjünk földgáz CFD-kkel

Először is, a NATGAS CFD-kereskedés lehetőséget ad a kereskedőknek rövid (short) és hosszú (long) pozíciók nyitására. A CFD-k úgy működnek, hogy lehetővé teszik a short pozíciókat – lehetőséget adva a vevőknek, hogy nyereséget vegyenek fel akkor is, amikor a földgáz ára csökken.

A földgáz CFD-k kereskedésével a kereskedő kihasználhatja a piaci instabilitást, és pozíciókat nyithat a gázárak nagyon gyors mozgása során. A pénzügyi tőkeáttétel a marginnal kockázatos és nagy veszteségeket eredményezhet, de megsokszorozhatja a napon belüli kereskedő nyereségét.

Amikor a vállalkozók CFD-kel kereskednek, a kereskedő ebben az esetben csak a spreadet (az ASK vételi ár és a BID eladási ár közötti különbség) és a swap pontokat fizeti. A spread nagyon kicsi, és a pozíció méretétől függően centekbe kerül, a swap pontok azok a költségek, amelyeket a bróker a tőkeáttételes pozíciók finanszírozásakor visel; a swapok naponta felhalmozódnak a megnyitott NATGAS pozíció hozamára.

Gázipari részvények és ETF-ek

Részvények

A gázipari részvények portfóliójának kockázatát sokféleképpen lehet diverzifikálni. Az egyik ilyen lehetőség a NATGAS piacon működő nagy európai és amerikai vállalatok részvényeinek vásárlása. A földgáz részvények hosszú távon általában kevésbé volatilisek, mint a NATGAS spot árak. Természetesen a kisebb földgázrészvények volatilisebbek és kockázatosabbak, de ugyanakkor a viszonylag kisebb piaci tőkeérték miatt nagyobb nyereséggel kecsegtetnek. Természetesen, ha jól menedzseltek és nyereségesek. Ezért javasoljuk mindenkinek, aki érdeklődik a NATGAS piac iránt, hogy végezzen elemzést az egyes vállalatokról mielőtt bármilyen befektetést számításba venne.

A NATGAS-ba befektethet a gáz-energia szektorban tevékenykedő vállalatok részvényeinek vásárlásával, mint például az Exxon Mobil Corporation (XOM.US) és a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) és még sok-sok más.







A Cheniere (LNG.US) a legnagyobb amerikai LNG-exportőr vállalat, a legnagyobb európai LNG-szállító és a második legnagyobb LNG-üzemeltető a világon. Részvényei 2022-ben a gázárak rallyjának egyik legnagyobb haszonélvezői voltak. Az európai gázkereslet az orosz-ukrán háború és az Északi Áramlat vezetékkel kapcsolatos problémák miatt volt magasabb. A cég növekszik, és néhány, innovatív kezdeményezést tesz, hogy öko lehetőségeket találjon saját üzletágában. A 2023-as földgázárcsökkenés ellenére (a Henry Hub esetében közel 90%-os) a Cheniere részvényei csak 10%-kal vannak történelmi csúcsuk szintje alatt. Ez azt jelezheti, hogy a vállalat üzletága viszonylag ellenálló. Ha a gázár és a kereslet ismét növekedni fog, a Cheniere valószínűleg szintén emelkedhet, de a cég viszonylag magas adóssággal működik, ami kockázatot jelenthet az üzletére nézve.

A vállalat 2022-ben 1,4 milliárd USD értékű részvény-visszavásárlási programot indított, és 1,4 milliárd USD nettó nyereséggel rendelkezik. 2022-ben a vállalat összes szállítmánya 2650 volt – 39, különböző országba, ebből 638 szállítmányt exportáltak Európába. Az Európába szállított cseppfolyósított földgáz mennyisége 74%-kal volt magasabb É/É. Az európai földgázimport több mint 10%-át 2022-ben a vállalat Sabine ass-i és Corpus Christi-i létesítményeiben termelték ki (a Cheniere által termelt mennyiségek mintegy 72%-át).

Az Exxon Mobil Corporation (XOM.US) egy amerikai multinacionális olaj- és gázipari vállalat, amelynek székhelye a texasi Irvingben található. John D. Rockefeller vagyonának és a Standard Oilnak a legnagyobb közvetlen leszármazottja.

Az ExxonMobil a világ egyik legnagyobb árbevételű vállalata, a piaci kapitalizáció alapján 1996 és 2017 között az elsőtől a hatodik legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalat pozícióját foglalta el. A vállalat 2016-ban a Forbes Global 2000-es listáján a harmadik helyen szerepelt a világon. Az ExxonMobil 2017-ben a Fortune 500-as listán a tizedik legnyereségesebb vállalat volt. 2018-tól a vállalat a második helyen állt a Fortune 500-as listán, amely a legnagyobb amerikai vállalatokat sorolja fel a teljes bevétel alapján. A vállalat részvényeinek több mint fele intézményi tulajdonban van. A részvényesek között olyan óriások vannak, mint a The Vanguard Group és a BlackRock.

Az ExxonMobil a világ egyik legnagyobb energetikai vállalata, és befolyással bír az amerikai külpolitikára és annak a nemzet jövőjére gyakorolt hatására.

A Royal Dutch Shell (RDSA.UK) egy angol-holland multinacionális kőolaj- és gázipari vállalat, amelynek székhelye a hollandiai Hágában található, és amely 2020-ban a világ ötödik legnagyobb bevételt elérő vállalata volt. A Shell a legnagyobb európai központú vállalat, és a legnagyobb vállalat, amelynek nem Kínában vagy az Egyesült Államokban van a központja. A Forbes Global 2000 2020-as rangsorában a Shell a világ 21. legnagyobb részvénytársasága. 2013-ban a Shell első helyen szerepelt a világ legnagyobb vállalatait felsoroló Fortune Global 500-as listáján, és abban az évben bevételei Hollandia GDP-jének 84%-át tették ki.

Azóta a Shell lejjebb csúszott a Global 500-as lista legnagyobb vállalatai között, de még mindig a világ legnagyobb nem állami energetikai vállalata.

A Shell a gázipar minden területén tevékenykedik, beleértve a feltárást és kitermelést, a finomítást, a szállítást, az elosztást és a marketinget, a petrolkémiai termékeket és az energiatermelést. De a megújuló energiaforrások, köztük a bioüzemanyagok és a hidrogén területén is tevékenykedik.

A Shell több mint 70 országban jelen van és világszerte mintegy 44 000 benzinkúttal rendelkezik (2019. december 31-i adatok). A vállalatnak vannak leányvállalatai az Egyesült Államokban, és más energetikai vállalatokban is nagy részvényes; többek között fejlődő országokban.

ETF-ek

A földgázba való befektetés tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) megvásárlásával diverzifikáltabb választás, mint az egyetlen gázipari részvénytársaságban való pozíció. A földgáz ETF-ekbe való befektetés szélesebb körű kitettséget biztosít a földgázpiacon.

Ez a fajta befektetés kiegyensúlyozottabb, és lehetőséget ad arra is, hogy osztalékot kapjon az iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) típusú osztó ETF-ekből, vagy felhalmozó ETF-ek, például az iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) megvásárlásával. Ezek az eszközök az iparág gázipari vállalatainak egy csoportjának részvényárfolyamát követik. Választhat olyan ETF-et is, amely a földgáz árát követi. Például a WisdomTree Natural Gas (NGAS.UK), amely a Bloomberg Natural Gas Subindexet követi. Másrészt egy másik ETF, az iShares Oil&Gas Exploration and Production (IOGP.UK) közvetlen kitettséget biztosít a gáz és kőolaj feltárásában és gyártásában részt vevő globális vállalatok széles körének. Az IOGP.UK alap számos gázipari részvényt tart, mint például az EOG Resources, a Canadian Natural Resources, a Conocophillips, a Devon Energy Corp vagy a Hess Corp.

Egy másik lehetséges választás lehet az iShares STOXX Europe 600 Oil&Gas (SXEPXE.DE) egy jól ismert alap, amely a STOXX Europe 600 Oil & Gas index teljesítményének követésére törekszik. Az SXEPXE.DE egy kifizető ETF, ami azt jelenti, hogy az alap a kapott jövedelmet felosztja a részvényesek között. Ez különösen jó információ a hosszú távú gázipari vállalkozások számára. Az alapnak olyan nagy konszernek, mint a Total Energies (TTE.FR), a Royal Dutch Shell (RDSA.UK) és a BP (BP.UK) vannak a birtokában, ami miatt az ára nem annyira változó.

Az ETF-ek gázba történő befektetései diverzifikált portfóliókat hoznak létre alacsonyabb kockázattal, de alacsonyabb növekedési potenciállal.

Mikor a legjobb elkezdeni befektetni a földgázba?

Sok befektető gondolkodik azon, hogy mikor kezdjen el befektetni a gázpiacon, a kereskedők is naponta elemzik a NATGAS piacát. 2022-ben a földgáz árának emelkedése globális kérdéssé vált, és különösen az európai országokat érintette, amelyek még mindig erősen függnek a külső szállításoktól. Az ukrajnai háború megtörte Európa energiapiaci függőségét Oroszországtól. Ez a kritikus helyzet erőteljesen hatott az árakra. Európa pedig egy időre látható alternatíva nélkül maradt.

Európa nagy mennyiségű cseppfolyósított földgázt kezdett importálni az Egyesült Államokból. Ez kedvező körülményeket teremtett az olyan amerikai vállalatok, mint a Cheniere, magasabb árréseinek és működésének. Az USA-ban mind a holland TTF, mind a HenryHub spot árai növekedtek. A magasabb gázárak növelték az inflációt, és aggodalmakat keltettek az általános gazdasággal kapcsolatban. Végül azonban a meleg télnek köszönhetően az európai válság nem eszkalálódott, és a gázárak erőteljesen csökkentek. A helyzet azonban megmutatta, hogy a gáz erőteljes változásokkal tud reagálni, ha a kereslet és kínálat viszonya drámaian megváltozik.

A földgázt a villamosenergia- és fűtéságazatban, a nehéz- és könnyűiparban, valamint a közlekedésben használják. Ez azt jelenti, hogy amíg az iparnak energiaszükségletei vannak, és a háztartások világszerte főzésre és fűtésre használják a gázt, a kereskedők arra számíthatnak, hogy az áru iránti kereslet magas marad.

A gáz iránti növekvő kereslet egyik oka a dekarbonizáció és a fosszilis tüzelőanyagoktól való eltávolodás zöld politikája is. A földgáz csökkenti a CO2-kibocsátást, valamint a nitrogén- és kén-oxidokat. Ez a tény, valamint a versenyképes árak oda vezettek, hogy a földgázt az Európai Unióban átmeneti üzemanyagként ismerik el az éghajlat-semlegesség felé vezető úton.

Lehetséges, hogy a gáz ára – beleértve a norvég vagy brit vállalatok által kitermelt gázét is – emelkedni fog, a magasabb kitermelési költségek és a geopolitika miatt is. Ilyen helyzetben az Egyesült Államokból származó gázimport növekedhet, mivel a Henry Hub gáz viszonylag olcsó. Ez felveti az LNG és az LNG-szállítással kapcsolatos aggodalmak területét – a legnagyobb amerikai részvények ebben a konkrét szegmensben a Cheniere (LNG.US), az EQT (EQT.US) és a Kinder Morgan (KMI.US). Az LNG-készletek iránti kereslet is növekedhet, mivel a gázkészletek korlátozottak, a tárolók alacsony szintje miatt pedig nagy a kereslet.

Télen a fűtés miatt a háztartások gázkereslete is megnő, ami gyakran a földgázkészletek magasabb hozamát és a gázpiacon magasabb árakat eredményez. A gáz viszonylag olcsó és kevésbé káros a környezetre, mint a szén. Amíg a gazdaság nem talál hatékony megújuló energiatárolási technológiát, vagy nem épít tömegesen atomreaktorokat, addig a gáz iránti kereslet növekedésére számíthatunk. A gáztüzelésű erőművek viszonylag könnyen üzemeltethetők, és bármikor be- és kikapcsolhatók.

A földgáz egy köztes erőforrás a „nem zöld” fosszilis tüzelőanyagok és a fejlett gazdaságok urán- vagy hidrogénalapú modern energiája között. Az energetikai átállás azonban évtizedekig tarthat. A földgázba való befektetésnek, úgy tűnik, erős fundamentumai vannak, de a befektetőknek ismerniük kell a földgázipari vállalatok üzleti tevékenységének kockázatát és ciklikus jellemzőit.

A NATGAS kereskedőknek a következő kérdésekre kell nagy figyelmet fordítaniuk:

a gázkereslet és -kínálat egyensúlyának ingadozása,

termelési költségek,

az időjárási kilátások az Egyesült Államokban és a különböző típusú anomáliák,

a gázkészletekre vonatkozó jelentések (pl. az EIA heti jelentése),

ciklikusság (pozitív hatás az árakra a hideg és a nagyon magas hőmérséklet idején, amikor a légkondicionáló berendezések használata megnő),

geopolitika és infrastruktúra.

A földgáz kereskedési órái

Természetesen a NATGAS befektetések legjobb ideje a nagyon magas likviditású időszakok, amikor a piaci változékonyság nagyobb. Amikor nagy a kereskedési volumen a piacon, a volatilitás megnő. Ez a helyzet nagy lehetőséget jelenthet nem csak az eladó vagy vásárló vállalkozók számára, hanem a napon belüli kereskedők számára is, akik tőkeáttételt és margin-t használnak, hogy nagy nyereséget érjenek el short pozíciók felvételével. Azt is tartsa szem előtt, hogy a tőkeáttétel nagyobb veszteségeket eredményezhet. Minden CFD magas kockázatú eszköz.

A magas volatilitást befolyásolhatják az aktuális tárolási szintekre vonatkozó információk (pl. ciklikus EIA jelentés), fontos geopolitikai vagy akár vállalati jelentések. A NATGAS az egyik legingadozóbb nyersanyag, és még mindig nagyon érzékeny a politikai kérdésekre. Az orosz-ukrán háború megmutatta, hogy a gázárak élesen reagálhatnak, ha a kereskedők potenciális kereslet-kínálati egyensúlytalanságot látnak. Annak ellenére, hogy az európai fűtési válság végül nem következett be, a gázárak 2022-ben hatalmas rallyt produkáltak. Leginkább a piaci várakozások miatt.

Az időjárás-előrejelzések és a hosszú távú előrejelzések szintén nagyon fontosak a földgázpiac számára; a kemény télről vagy a magasabb hőmérsékletű időszakokról szóló információk szikrát vethetnek a gázárra. Ha nő a fűtési igény, a NATGAS ára magasabb lehet. De van még sok más növekedési tényező is, mint például az infrastruktúra, az amerikai tárolókészletek szintje stb.

De nem kell követni az átmeneti piaci változékonyságot. Platformunkon – xStation – lehetősége van NATGAS ETF-eket vásárolni, mint például Natural Gas (NGAS.UK) vagy nagy és felismerhető részvényeket, mint az Exxon Mobil (XOM.US), Kinder Morgan (KMI.US), Cheniere Energy (LNG.US), EQT (EQT.US) vagy Shell (RDSA.UK); ezekben az esetekben befektetőként nem kell a földgáz áringadozását figyelnie, elég hosszú távon részt vennie a finanszírozásban.