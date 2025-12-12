A Broadcom részvényei 5%-ot esnek a robusztus eredmény és az AI kereslet ellenére 🗽

A Broadcom (AVGO.US) ismét rendkívül erős negyedévet szállított, magabiztosan felülmúlta a Wall Street várakozásait, és megerősítette pozícióját mint az AI félvezető-boom második legnagyobb nyertese az Nvidia után. A bevétel és az egy részvényre jutó nyereség is meghaladta az elemzői becsléseket, ugyanakkor a történet lényege a vállalat előrejelzésében és az AI-hoz köthető kereslet gyorsuló ütemében rejlik. A Broadcom közölte, hogy a marzsok csökkenni fognak az AI-bevételek arányának növekedése miatt – ez valószínűleg a fő oka annak, hogy a befektetők profitot realizáltak a robusztus eredmények ellenére is.
A Broadcom felülmúlta a bevételi várakozásokat (18,02 milliárd USD a várt 17,49 milliárd USD helyett) és az egy részvényre jutó eredményt (1,95 USD a várt 1,87 USD helyett), és 19,1 milliárd USD értékesítési előrejelzést adott a folyó pénzügyi első negyedévre, míg az LSEG elemzői 18,3 milliárd USD-t vártak.
Az AI továbbra is a Broadcom növekedésének hajtóereje
A vállalat 19,1 milliárd USD bevételt vár az első pénzügyi negyedévben, ami jóval a konszenzus fölött van, és 28%-os éves növekedést jelez. A legfontosabb, hogy Hock Tan megerősítette: az AI chipek értékesítése a jelenlegi negyedévben éves szinten megduplázódik, 8,2 milliárd USD-re, a custom gyorsítók (XPU) és az AI hálózati félvezetők iránti erős keresletnek köszönhetően. Ez kiemeli a Broadcom növekvő stratégiai szerepét a hyperscale infrastruktúra építési ciklusában.
A custom szilícium lendülete tovább gyorsul
A Broadcom közölte, hogy immár ötödik hyperscale ügyfelét is megszerezte a saját fejlesztésű AI chipekhez, és felfedte, hogy az Anthropic volt a korábban meg nem nevezett megrendelő a Google 10 milliárd dolláros TPU-rendelésénél. A következő 18 hónapra vonatkozó, 73 milliárd USD értékű AI backlog – amely az XPU-kat, switch-eket és adatközponti komponenseket foglalja magában – szokatlanul magas bevételi átláthatóságot biztosít, ami ritka a félvezetőiparban.
A Broadcom egyre inkább az Nvidia első számú alternatívájává válik
A vállalat egyedi chipjei – köztük a Google Ironwood TPU-k, amelyeket az Anthropic használ – egyre nagyobb teret nyernek, mivel a hyperscale cégek architekturális különbségek kialakítására és költséghatékonyságra törekednek. Tan kiemelte, hogy az ügyfelek egyre inkább „a saját sorsukat szeretnék irányítani”, azaz saját gyorsítókat akarnak fejleszteni — ez a szerkezeti trend közvetlenül a Broadcomnak kedvez.
Erős teljesítmény minden üzletágban
-
A teljes bevétel 28%-kal nőtt, míg az AI chipeladások 74%-kal emelkedtek éves alapon.
-
Semiconductor Solutions: 11,07 milliárd USD (+22% y/y), a vártnál jobb
-
Infrastructure Software: 6,94 milliárd USD (+26% y/y), a VMware integráció támogatásával
-
A nettó nyereség csaknem megduplázódott, elérve a 8,51 milliárd USD-t, ami erős működési杠ást jelez.
A vállalat negyedéves osztalékát 0,65 USD-re emelte részvényenként, ami továbbra is magabiztosságot tükröz a készpénztermelő képességben.
A Broadcom olyan szintű teljesítményt nyújt, amely megerősíti szerepét a gyorsan növekvő custom szilícium ökoszisztéma kulcsbeszállítójaként. Az AI-ból származó bevételek megduplázódásával, a bővülő ügyfélkörrel és rekordméretű backloggal a vállalat 2026-ba a félvezetőipar egyik legerősebb növekedési profiljával lép – még ha rövid távon lehet is némi volatilitás az elvárások körül. A Wall Street reakciója inkább profitrealizálásnak tűnik, nem pedig komoly aggodalom jelének; a Broadcom eredményei nagyon erősek voltak, rekord AI rendelésállománnyal.
Forrás: xStation5
