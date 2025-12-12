Reggeli összefoglaló (12.12.2025)

A Wall Street a történelmi csúcsok közelében kereskedik, azonban némi óvatossággal a technológiai szektor irányába, ahol a Broadcom (AVGO.US) részvényei tegnap közel 5%-ot estek, annak ellenére, hogy a vállalat nagyon erős eredményeket jelentett. Az S&P 500 határidős jegyzései pénteken többnyire változatlanok, míg a Nasdaq 100 határidős jegyzései 0,5%-kal csökkennek.

A Broadcom felülmúlta a bevételi várakozásokat (18,02 milliárd USD a várt 17,49 milliárd USD-vel szemben) és az egy részvényre jutó eredményt is (1,95 USD a várt 1,87 USD helyett), valamint a jelenlegi pénzügyi első negyedévre 19,1 milliárd USD értékesítési előrejelzést adott, szemben az LSEG elemzői által várt 18,3 milliárd USD-vel.

A vezérigazgató, Hock Tan közölte, hogy a Broadcom arra számít, hogy az AI chipek értékesítése ebben a negyedévben duplájára nő az előző évhez képest, 8,2 milliárd USD-re (egyedi AI chipek és AI hálózati félvezetők). A nettó nyereség 97%-kal, 8,51 milliárd USD-re nőtt, ami részvényenként 1,74 USD-t jelent, a tavalyi év azonos időszakának 4,32 milliárd USD-jához és 0,90 USD/részvényhez képest.

A tegnapi cash session során az S&P 500 0,2%-ot emelkedett és új történelmi csúcsot állított be, bár a piac egy része elkezdte csökkenteni az AI-hoz köthető részvények kitettségét az Oracle eredményeit követően. A zárás után a Broadcom tette közzé jelentését — bár rekordokat döntött, a vállalat csalódást keltett az AI szegmens értékesítési kilátásaival.

A mai makrogazdasági naptár viszonylag könnyű, így a piaci figyelem a Fed tagok beszédeire (Paulson, Hammack, Goolsbee), valamint az európai másodlagos adatokra összpontosul, beleértve a német és francia inflációs adatokat és a brit GDP-adatokat.

Az ázsiai részvénypiacok folytatják emelkedésüket, amelyet a Wall Street és a globális piacok rekordmagas szintjei támogatnak. A befektetői hangulatot erősítik a várakozások, hogy a Fed idén kamatot csökkent, valamint a pozitív értékelés az amerikai gazdaság állapotáról. Az MSCI Asia Pacific index 0,9%-ot emelkedett, és a november közepi szintek óta a legmagasabb zárás felé tart.

A legerősebb teljesítmény Japánból érkezett, ahol a Topix index megközelítette történelmi csúcsát. A növekedést a pénzügyi szektor vezette, amit az a spekuláció támogatott, hogy a Bank of Japan akár már a jövő héten kamatot emelhet — amire a piac hónapok óta vár

Ezzel szemben Kínában a főbb indexek csökkentek. A kormány bejelentett további gazdaságélénkítő lépéseket, azonban 2025-re nem jelentett be új fiskális ösztönzőket, ami lehűtötte a befektetői hangulatot és profitrealizálást váltott ki.

A globális részvénypiacok továbbra is erős lendületet mutatnak. Az MSCI All Country World index újabb 0,1%-kal emelkedett, miután tegnap rekord szinten zárt. A benchmark 2025-ben mintegy 21%-os emelkedés felé tart, ami a legjobb eredmény lenne hat év alatt. Ázsiai megfelelője kevesebb mint 2%-ra van történelmi csúcsától. Az árupiacokon:

A réz stabil a közelmúltbeli rekord kitörést követően.

A legtöbb ipari fém emelkedik, reagálva a Fed enyhébb hangvételére.

Az arany három napos emelkedés után korrigál, bár a piac továbbra is további monetáris lazítást vár.

Az ezüst továbbra is közel van történelmi csúcsaihoz.

Az olaj felpattant a közel két hónapos mélypontokról. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.