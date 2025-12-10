Reggeli összefoglaló (10.12.2025)

Az amerikai kereskedés vegyesen zárult: a Dow Jones 0,3%-kal, az S&P 500 0,09%-kal esett, míg a NASDAQ 0,13%-kal emelkedett. A legjobb teljesítményt a Russell 2000 nyújtotta, amely 0,21%-kal emelkedett, bár a napközbeni új rekord ellenére nem sikerült minden idők legmagasabb szintjén zárnia.

A mai FOMC-ülésre összpontosul a piac figyelme, amely a hét eleje óta egyértelműen kiváró pozícióban van. A Fed mai döntésével kapcsolatos várakozások nem csak a kamatszintre koncentrálnak, hanem elsősorban a nyilatkozat hangvételére és az új előrejelzésekre, amelyek a jövőbeli kamatcsökkentések ütemét hivatottak jelzi.

A legtöbb piac 25 bázispontos kamatcsökkentést vár, 3,75%-ra.

Tegnap Kevin Hassett, a Fed elnöki posztjának esélyese kijelentette, hogy a Federal Reserve-nek még mindig jelentős mozgástere van további kamatcsökkentésekre, amelyek meghaladhatják a szokásos 25 bázispontot. Hangsúlyozta, hogy a döntéseket az adatoknak kell megalapozniuk.

Októberben az Egyesült Államokban a meghirdetett álláshelyek száma kissé emelkedett, 7,67 millióra, szemben a szeptemberi 7,66 millióval, ami azt jelzi, hogy a munkaerő-kereslet viszonylag magas marad, bár a növekedés mérsékelt és a gazdaságban lassú toborzási tevékenységre utal.

Novemberben Kína fogyasztói árindexe (CPI) 0,7%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, ami a leggyorsabb éves növekedést jelenti 2024 márciusa óta, és megfelel a várakozásoknak. Mindazonáltal a havi CPI 0,1%-kal csökkent, és a mély termelői defláció azt mutatja, hogy a gazdaság továbbra is gyenge kereslettel és deflációs nyomással küzd az ipari szektorban.

Kína novemberi CPI-je megfelelt a várakozásoknak, de a havi adat gyenge volt, akárcsak a PPI. Ez, a lehetséges gazdasági ösztönző intézkedésekre utaló új jelekkel és a kötelező tartalékráta (RRR) csökkentéséről szóló jelentésekkel együtt érdekes kilátásokat teremt 2026-ra, különösen mivel a közelmúltbeli nyereségrealizálás nyomást gyakorolt a kínai részvénypiacokra.

Októberben körülbelül 2400 nettó migráns érkezett Új-Zélandra, ami a ország népességének mérsékelt, de folyamatos növekedését jelzi.

A nemesfémpiacon az ezüst ma új történelmi csúcsot ért el, először haladva meg az unciánkénti 60 dollárt. Ezt a növekedést a korlátozott globális kínálat, a növekvő ipari kereslet és a befektetők fokozott érdeklődése ösztönzi. Az arany ára eközben 4200 dollár körül marad.

A kriptovaluta-piacon a Bitcoin jelenleg 92 600 dollár körül mozog, míg az Ethereum 3320 dollár közelében.

