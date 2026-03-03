A DE40 a 2026-os mélypontra zuhan 🚨📉

A DE40 index jelenleg körülbelül 3%-ot veszít, tesztelve a 200 napos exponenciális mozgóátlag által jelzett emelkedő trend kulcsfontosságú támaszát, amely 2025 novemberében megállította a csökkenést. A fő katalizátor az európai TTF gázárak meredek emelkedése, amelyek meghaladták az 50 eurót MWh-nként, és a hét eleje óta több mint 60%-kal emelkedtek, ami a Hormuzi-szorosban történt események következtében Katarból érkező LNG-ellátás felfüggesztésének tudható be. Az alacsony, körülbelül 30%-os gázkészletek Európában és a felfüggesztett LNG-tankerek fokozzák az energiaköltségekkel kapcsolatos aggodalmakat, ami negatívan érinti az importfüggő gazdaságokat. A piac attól tart, hogy az európai energiaárak emelkedése a fogyasztói árak meredek emelkedését fogja okozni, ami fel fogja hajtani az általános inflációt, és végül arra kényszeríti az EKB-t, hogy újraindítsa az európai kamatemelési ciklust. Az olyan bukmékerek, mint a Polymarket, ma megnövekedett érdeklődést tapasztalnak a kamatemelésre vonatkozó szerződések iránt, de a swapokra és az európai kötvényhozamokra alapuló instrumentumok továbbra is azt mutatják, hogy az EKB valószínűleg nem fogja 25 bázisponttal emelni a kamatlábakat az év végéig. Forrás: Bloomberg Financial LP Érdekes módon hasonló helyzet alakult ki Japánban és Koreában is, ahol a JP225 több mint 4%-kal esett vissza, és a helyi gázárak még Európánál is magasabbra szöktek, a JKM LNG elérte a 13 USD/MMBt-t, ami a legmagasabb szint 2025 eleje óta. Ha a helyzet a következő két héten belül nem stabilizálódik, az euró és a DE40 még nagyobb korrekciókat tapasztalhat, és az Európai Központi Bank elméletileg visszatérhet a kamatemelések fontolgatásához, ami katasztrofális hatással lehet a gazdasági fellendülésre és tovább gyengítheti a helyi piacokat. Másrészt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a Hormuzi-szoros teljes forgalmának újraindulása gyorsan megfordíthatja a jelenlegi mozgásokat. A német DE40 jelenleg a 200 napos EMA (arany görbe a grafikonon) által jelzett kulcsfontosságú támaszszintet teszteli. Érdemes megjegyezni, hogy a múltban ez a zóna többször is a kereslet reakciójának pontja volt, amely mélyebb eladási hullámok után újra fellendült. A DE40 további alakulása nagyban függ a rendkívül volatilis geopolitikai helyzettől, és mindenekelőtt a jelenleg viszonylag kihalt szoroson keresztüli szállítás kérdésétől. Forrás: xStation A Hormuzi-szorosban a közlekedés jelenleg nagyon korlátozott. Néhány iráni lobogó alatt közlekedő hajó kivételével a legtöbb olajtermelő országokból érkező tartályhajó a szoros előtti övezetekben vagy kikötőkben áll meg. Forrás: marinetraffic

