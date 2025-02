⏬ A GBPUSD 0,6%-ot veszít a BoE előtt

Ma 13:00-kor a Bank of England kamatot dönt 📄

A BoE várhatóan harmadszor csökkenti a kamatokat a jelenlegi ciklusban.

A GBP/USD továbbra is emelkedik az amerikai dollár gyengülése miatt, amelyet az USA részleges vámfeloldása hajtott, azonban az elmúlt hetekben Donald Trump nem említette az Egyesült Királyságot a vámok kapcsán .

továbbra is emelkedik az amerikai dollár gyengülése miatt, amelyet az USA részleges vámfeloldása hajtott, azonban az elmúlt hetekben . Ugyanakkor az Egyesült Királyság gazdasága küzd, ami a font ellen dolgozhat.

Központi bankok a bizonytalanság idején

A Donald Trump által kivetett vámok jelentősen növelik a bizonytalanságot a világ összes központi bankárja körében. A vámok - akár közvetlen, akár közvetett - fenyegetést jelentenek a növekvő infláció és a gazdasági lassulás formájában. Ennek eredményeképpen a központi bankok bizonytalan álláspontot foglalnak el, ahogyan azt a Bank of Canada, a Fed vagy akár az EKB esetében is láthattuk. Hasonló helyzet állhat elő a BoE esetében is. Bár a gazdaság gyengesége a kamatcsökkentés folytatását sugallja, és a mai lépés szinte 100%-ban be van árazva, mégsem lehetünk biztosak a jövőt illetően.

Ma azonban 25 bázisponttal kellene csökkenteni a kamatokat. Ez azt jelenti, hogy a mai lépés után az alapkamat a jelenlegi 4,75%-ról 4,5%-ra csökken.

Ma a piac szinte teljesen beárazta a Bank of England lépését. A kulcskérdés azonban az, hogy a brit bankárok milyen útra számítanak a következő hónapokban. Source: Bloomberg Finance LP

Vegyes gazdasági kép

A brit gazdaság már régóta nincs jó állapotban. Bár a 2024-es év eleje ígéretes volt, az utóbbi időben lényegében lapos gazdasági növekedést figyelhettünk meg. Ez azt jelzi, hogy egyes bankárok agresszívebb megszorításokat támogatnak, míg mások továbbra is jelentős inflációs kockázatokat látnak. Érdemes megemlíteni, hogy ma kapjuk meg a legfrissebb inflációs előrejelzéseket is, amelyekből talán pontosabb képet kaphatunk a Bank of England terveiről. Valószínűleg a BoE emelni fogja a jövőre vonatkozó inflációs várakozásokat és csökkenteni fogja a növekedési előrejelzéseket, ami megkérdőjelezi a jövőbeli döntéseket. Mindazonáltal arra számítunk, hogy legalábbis egyelőre a BoE ragaszkodni fog a további negyedéves kamatcsökkentési tervéhez.

Az Egyesült Királyság gazdasági növekedése nagyon gyengének tűnik. A legfontosabb gazdasági elemeket tekintve a helyzet nem tűnik optimistának. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

A kiskereskedelmi forgalom több hónapja küzd a növekedéssel, és továbbra is stagnál. Reálértéken számolva csökkenést figyelhetünk meg. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Bár a kiskereskedelmi forgalom éves összehasonlításban erőteljes növekedést mutatott, ez az alacsony bázishatásnak volt köszönhető. A fogyasztói hangulat az elmúlt hónapok óta a legrosszabb. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az ipari termelés ismét csökkenésnek indult, és a vezető mutatók még rosszabb kilátásokra utalnak. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Az infláció januárban valószínűleg vissza fog pörögni, nemcsak a magasabb energiaköltségek, hanem a bértényezők miatt is. A BoE várhatóan emeli inflációs előrejelzését. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

A kötvényhozamok az utóbbi időben kissé csökkentek, ami már nem biztos, hogy erős támaszt nyújt a fontnak. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

Hogyan fog reagálni a piac?

A brit font ma a döntés előtt visszavonulót fúj. Úgy tűnik, hogy a gazdaság gyenge állapotban van, ami potenciálisan növeli annak az esélyét, hogy a bank részéről egy lazább álláspontot fog képviselni. Ugyanakkor azonban jelentős inflációs kockázatok is fennállnak. Az előrejelzések végső soron meghatározhatják a brit font következő lépéseit. Emellett a legnagyobb volatilitáshoz a tarifával kapcsolatos kockázatok járulnak hozzá. Még ha Trump nem is vet ki vámokat az Egyesült Királyságra, de úgy dönt, hogy vámokat vezet be az EU-val szemben, az még nagyobb hatással lesz a brit gazdaságra. Ennek eredményeképpen a GBP/USD pár továbbra is érzékeny az esetleges csökkenésre. Másrészt, ha a bank jelzi, hogy a bizonytalanság miatt szünetelteti a további csökkentéseket, nem kizárt, hogy a GBP/USD pár a közeljövőben megpróbálhatja tesztelni az 1,2575-ös területet.

