Reggeli összefoglaló (13.08.2025)

Szerdán a japán Nikkei 225 és a Topix új rekordokon fejezte be a szeánszot, 1,5%-os, illetve 0,9%-os emelkedéssel. A Hang Seng 1,9%-kal emelkedett, amit az ingatlanszektor és a kínai fogyasztói támogatások optimizmusa támogatott. A régió legtöbb tőzsdéje követte a Wall Street rekordjait, ahol az S&P 500 és a Nasdaq minden idők legmagasabb szintjén zárt.

Az S&P 500 (+1,13%) és a Nasdaq (+1,39%) folytatta rekordszintű emelkedését, amit a szeptemberi Fed-kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások hajtottak. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a gyengülő munkaerőpiacra hivatkozva még egy 50 bázispontos csökkentés lehetőségét is felvetette már a jövő hónapban.

Az Euro Stoxx 50 határidős ügyletei mintegy 0,3%-os emelkedést mutatnak az európai pénzpiaci nyitás előtt. Az emelkedő tendencia az amerikai kontraktusokban is látható, de jóval kisebb mértékben.

Az amerikai dollár továbbra is konszolidálódik a CPI-adatok által kiváltott csökkenés után. A DXY index 97,1-re esett. Az EUR/USD megállt 1,1678 alatt. Az USD/JPY (+0,11%) a japán termelői infláció gyengülésére reagálva 148,10 fölé emelkedett.

A japán termelői infláció (PPI) júliusban lelassult, +0,2% h/h és +2,6% é/é, ami a májusi és júniusi növekedési ütem alatt van. A csökkenő értékek a termelőkre nehezedő költségnyomásra és a fogyasztói árak növekedésének visszafogott kilátásaira utalnak.

Ausztráliában a második negyedévi bérnövekedés némileg meghaladta az előrejelzéseket, és a várt 3,3%-kal szemben 3,4%-ot ért el év/évben, fenntartva az első negyedévi növekedési ütemet. Az RBA előrejelzéseit meghaladó eredmény a negyedéves bérnövekedés 0,9%-ról 0,8%-ra történő csökkenése ellenére is táplálhatja a tartós inflációs nyomással kapcsolatos aggodalmakat, és mérsékelheti a mélyebb kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat.

Az USA és Kína megállapodott a kereskedelmi tárgyalások két-három hónapon belüli újabb fordulójáról, bár a kínai árukra kivetett vámok feloldása a fentanil áramlás megfékezésében elért eredményektől függ.

Kína csütörtöktől 75,8%-os ideiglenes dömpingellenes vámot vet ki a kanadai repcemag behozatalára, ezzel eszkalálva a kereskedelmi vitát, amely azt követően kezdődött, hogy Ottawa tavaly vámokat vetett ki a kínai elektromos járművekre.

A piacok a német és a spanyol fogyasztói árindex végleges adataira, a Bank of Canada jegyzőkönyvének közzétételére és a Fed képviselőinek beszédeire várnak.

A kriptopiacon vegyesnek mondható a hangulat. Bár a Bitcoin ára ma reggel 0,5%-ot esett, az Ethereum ismét dinamikusan emelkedik, és 1,45%-ot erősödött.

