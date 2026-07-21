A General Motors részvényeinek árfolyama a szilárd eredményjelentés ellenére is esnek 🚩

A General Motors felülmúlta a várakozásokat és megemelte 2026-os előrejelzését
A General Motors (GM.US) a vártnál erősebb, 2026 második negyedéves eredményeket tett közzé, és megemelte a teljes évre vonatkozó korrigált eredmény- és szabad cash flow előrejelzését. A vállalat továbbra is az észak-amerikai piacnak köszönheti nyereségének döntő részét, amelyet a stabil járműárak, a pickupok és SUV-modellek iránti erős kereslet, valamint az elektromos jármű üzletág veszteségeinek fokozatos csökkenése támogatott.
- Az egy részvényre jutó korrigált eredmény (EPS) 3,57 dollár lett, meghaladva a Wall Street 3,20 dolláros várakozását.
- Az árbevétel éves összevetésben 1,9%-kal, 48,03 milliárd dollárra emelkedett, ami szintén felülmúlta a 47,01 milliárd dolláros konszenzust.
- Az észak-amerikai korrigált EBIT 3,45 milliárd dollárt ért el, szemben a 3,26 milliárd dolláros várakozással.
- A GM megemelte 2026-os korrigált EPS-előrejelzését 12,00–14,00 dollárra a korábbi 11,50–13,50 dollárról.
- Ugyanakkor a társaság csökkentette a jelentett nettó eredményre vonatkozó várakozását 8,4–9,8 milliárd dollárra, a korábbi 9,9–11,4 milliárd dollárról.
Észak-Amerika továbbra is a növekedés motorja
A negyedév során a GM 990 ezer járművet értékesített, ami 1,6%-os éves növekedést jelent. Az észak-amerikai üzletág korrigált EBIT-je 3,45 milliárd dollárra emelkedett, miközben a régió korrigált EBIT-marzsa 2,5 százalékponttal, 8,6%-ra javult.
Mary Barra vezérigazgató szerint az eredményeket a stabil járműárak, a pickupokból és SUV-kból álló erős modellkínálat, az alacsonyabb garanciális költségek, valamint a működési hatékonyság javulása támogatta. A nemzetközi üzletág – beleértve a kínai vegyesvállalatokat is – 190 millió dollár korrigált EBIT-et termelt, ami meghaladta a 144,4 millió dolláros elemzői várakozást.
Emelkedő korrigált profit, csökkenő nettó eredmény
A vállalat korrigált üzemi eredménye éves alapon közel 30%-kal emelkedett, meghaladva a 3,9 milliárd dollárt, míg a korrigált üzemi marzs 8,2%-ra nőtt.
Ezzel szemben a részvényesekre jutó nettó eredmény 31,1%-kal, 1,3 milliárd dollárra csökkent.
A jelentett eredményt 2,3 milliárd dollárnyi egyszeri költség terhelte, amely az elektromos járművekre vonatkozó stratégia átalakításához kapcsolódik. A GM ugyanakkor tovább csökkentette elektromosautó-üzletágának veszteségeit, miközben folytatta magasabb árréssel működő digitális szolgáltatási üzletágának bővítését.
Emelkedett a korrigált eredményre vonatkozó előrejelzés
A GM a teljes évre vonatkozó korrigált EBIT-előrejelzését 14–16 milliárd dollárra emelte a korábbi 13,5–15,5 milliárd dollárról.
A korrigált EPS-várakozás szintén emelkedett, 12–14 dollárra a korábbi 11,50–13,50 dolláros sávból.
A korrigált autóipari szabad cash flow várható összege 9,5–11,5 milliárd dollárra nőtt a korábbi 9–11 milliárd dollárról, míg a 2026-os tőkekiadások továbbra is 10–12 milliárd dollár között alakulhatnak.
Csökkent a jelentett nettó eredményre vonatkozó előrejelzés
A vállalat a részvényesekre jutó nettó eredményre vonatkozó várakozását 8,4–9,8 milliárd dollárra csökkentette a korábbi 9,9–11,4 milliárd dollárról.
Ez már a második egymást követő negyedév, amikor a GM egyszerre emeli a korrigált eredményre vonatkozó előrejelzését, miközben mérsékli a jelentett nettó eredmény várakozását.
A két mutató közötti eltérést elsősorban az egyszeri tételek és az elektromos járműstratégia átalakításához kapcsolódó költségek okozzák. Bár a vállalat felülmúlta az elemzői várakozásokat, a GM részvényei a gyorsjelentés közzététele után az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben mintegy 2%-os mínuszban mozogtak.
General Motors részvényárfolyam (D1)
A General Motors részvényei a gyorsjelentést követően enyhe csökkenést mutatnak, és 74 dollár körül kereskednek, közvetlenül a 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA200) közelében.
Forrás: xStation5
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