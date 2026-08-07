US OPEN: Csekély fellendülés a gyenge munkaerőpiac árnyékában

A rendkívül gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok rövid időre háttérbe szorították a Perzsa-öbölben zajló eseményeket és a gyorsjelentési szezont. Az NFP váratlan visszaesése jelentős csalódást okozott, ami gyengítette a dollárt és mérsékelt emelkedést indított el a vezető részvényindexekben. Az US100 és az US500 jelenleg körülbelül 0,5%-os pluszban kereskedik.
Az NFP csökkenése és a bérnövekedés éles lassulása (havi alapon közel 0%) jelentősen átárazta a Fed monetáris politikájával kapcsolatos piaci várakozásokat. Ez kedvezően hatott a részvénypiaci értékeltségekre annak ellenére, hogy a munkaerőpiac egyértelműen gyengülő képet mutat. Eközben az arany árfolyama is emelkedik.
A részvénypiaci aggodalmak egyre inkább a kötvénypiacra tevődnek át. Az amerikai államkötvényhozamok meredeken emelkednek, miközben a piac egyre inkább megkérdőjelezi a Fed hitelességét. Ez komoly próbatételt jelent az új jegybankelnök számára, röviddel kinevezését követően.
A Perzsa-öbölben továbbra is bizonytalan a helyzet. A fegyveres összecsapások átmenetileg alábbhagytak, miközben Irán állítólag Ománnal tárgyal egy olyan megállapodásról, amely részben normalizálná a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri forgalmat.
A NASDAQ100 mozgása
A mai emelkedést a technológiai indexben elsősorban a SaaS-vállalatok és néhány félvezetőgyártó részvénye vezeti. Ennek hátterében a gyorsjelentési szezon áll, amely egyre inkább megkérdőjelezi az úgynevezett „SaaS-apokalipszis” narratívát. Eközben a nagyobb vállalatok – főként a félvezető- és kiskereskedelmi szektor szereplői – inkább gyengébben teljesítenek. A kiskereskedelmi cégek esetében a profitkilátások romlása további nyomást gyakorolhat az árfolyamokra.
Vállalati hírek
- Atlassian (TEAM.US): A vállalati szoftvereket fejlesztő cég eloszlatta az AI- és SaaS-szektorral kapcsolatos aggodalmakat, miután kiemelkedő 2026 második negyedéves eredményeket tett közzé. A részvény a nyitást követően több mint 30%-ot emelkedett. A vállalat minden fontos mutatóban felülmúlta a várakozásokat, különösen a követelések (receivables) közel 40%-os növekedése emelkedett ki.
- Cloudflare (NET.US): A kiberbiztonsági vállalat szintén megnyugtatta a befektetőket az árrések szűkülésével kapcsolatos félelmeket illetően. A bevétel és az egy részvényre jutó nyereség (EPS) mintegy 5%-kal meghaladta a várakozásokat, azonban a legfontosabb pozitívum az év hátralévő részére adott előrejelzés volt. A felhőszolgáltatások iránti erős keresletnek köszönhetően a vállalat 2026-os árbevétele várhatóan meghaladja a 2,86 milliárd dollárt. A részvény árfolyama közel 15%-kal emelkedik.
- Airbnb (ABNB.US): A rövid távú szálláskiadó platform 17%-os árbevétel-növekedésről számolt be a második negyedévben, ami jóval meghaladta a piaci várakozásokat. A részvény árfolyama mintegy 8%-kal emelkedik.
- Hertz (HTZ1.US): Az autókölcsönző vállalat folytatja emelkedését a második negyedéves eredmények után. Ahogy arra több elemző is számított, a labdarúgó-világbajnokság fordulópontot jelentett a cég számára, és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) közel kétszer jobb lett a vártnál. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az EPS továbbra is negatív, vagyis a vállalat még mindig veszteséges. A részvény árfolyama körülbelül 30%-kal emelkedik.
Az US100 technikai elemzése (D1)
Az árfolyam kitört a csökkenő trendből, miközben sikeresen megvédte a 100 napos (EMA100) és a 200 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA200). A vevők határozottan és viszonylag gyorsan visszavették az irányítást, bár egy újabb tartós emelkedő trend kialakulásához még időre lehet szükség. Ezt támasztja alá az RSI indikátor is, amely a korábbi történelmi mélypontról hasonlóan gyorsan normalizálódott. A korábbi csökkenő trend felső trendvonala mostantól támaszként szolgálhat, akárcsak az EMA100. Jelenleg a vevők legfontosabb feladata a 30 000 pontos szint áttörése, amely megnyithatja az utat a 31 000–32 000 pontos tartomány felé. Forrás: xStation 5
Makrogazdasági adatok
A pénteki kereskedési nap legfontosabb eseménye a júliusi amerikai NFP-adat volt.
- Az NFP -23 ezer lett, miközben a piaci konszenzus körülbelül +80 ezer új munkahelyet várt. Egyetlen nagy befektetési bank vagy elemzőház sem tudta pontosan előre jelezni ezt az eredményt. Mivel az elmúlt hónapokban egyre gyakrabban fordulnak elő hasonló meglepetések, egyre több kérdés merül fel az adatok megbízhatóságával és az amerikai munkaerőpiac valós állapotával kapcsolatban. A korábbi hónapok negatív irányú felülvizsgálatai tovább rontják az összképet.
Az NFP-adat jóval elmaradt a várakozásoktól! 🚨 Az EURUSD emelkedik 📈
A nap chartja: Mi fogja meghatározni az amerikai tőzsde alakulását? (2026. augusztus 7.)
🔼 Az ezüst ára 4%-kal emelkedett
Gazdasági naptár: Befolyásolja-e az NFP a piacot? (2026.08.07.)
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