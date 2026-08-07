US OPEN: Csekély fellendülés a gyenge munkaerőpiac árnyékában

A rendkívül gyenge amerikai munkaerőpiaci adatok rövid időre háttérbe szorították a Perzsa-öbölben zajló eseményeket és a gyorsjelentési szezont. Az NFP váratlan visszaesése jelentős csalódást okozott, ami gyengítette a dollárt és mérsékelt emelkedést indított el a vezető részvényindexekben. Az US100 és az US500 jelenleg körülbelül 0,5%-os pluszban kereskedik.

Az NFP csökkenése és a bérnövekedés éles lassulása (havi alapon közel 0%) jelentősen átárazta a Fed monetáris politikájával kapcsolatos piaci várakozásokat. Ez kedvezően hatott a részvénypiaci értékeltségekre annak ellenére, hogy a munkaerőpiac egyértelműen gyengülő képet mutat. Eközben az arany árfolyama is emelkedik.

A részvénypiaci aggodalmak egyre inkább a kötvénypiacra tevődnek át. Az amerikai államkötvényhozamok meredeken emelkednek, miközben a piac egyre inkább megkérdőjelezi a Fed hitelességét. Ez komoly próbatételt jelent az új jegybankelnök számára, röviddel kinevezését követően.

A Perzsa-öbölben továbbra is bizonytalan a helyzet. A fegyveres összecsapások átmenetileg alábbhagytak, miközben Irán állítólag Ománnal tárgyal egy olyan megállapodásról, amely részben normalizálná a Hormuzi-szoroson áthaladó tengeri forgalmat.

A NASDAQ100 mozgása