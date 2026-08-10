US OPEN: Az adósság és a Hormuzi-szoros egyre nagyobb aggodalmakat vált ki

A hét első kereskedési napjának kezdete egyelőre nem hozott egyértelmű irányt az árfolyamokban. A Wall Street főbb indexeinek határidős jegyzései a nyitás előtt kisebb, mintegy 0,2%-os veszteséget mutatnak. Mivel nincsenek jelentős makrogazdasági katalizátorok, és a nagyvállalatok részéről sem várhatók fontos gyorsjelentések, a piac ismét a Hormuzi-szoros körüli bizonytalan helyzetre összpontosít. Az amerikai elnök és a pénzügyminiszter korábbi bejelentései ellenére továbbra sem született megállapodás, a konkrétumok pedig továbbra is rendkívül korlátozottak. A befektetők aggodalma és türelmetlensége egyértelműen megmutatkozik a nyersanyagpiacon is. A Brent ismét 85 dollár fölé emelkedett, miközben az európai földgáz ára megközelíti a 60 euró/MWh szintet. A Reuters és más források töredékes információi szerint Irán továbbra sem hajlandó érdemben engedni a tranzitdíjakra vonatkozó követeléseiből.

A MAG7 emelkedő részvényei közül jelenleg az Alphabet teljesít a legjobban, amit részben a Berkshire vásárlásai is támogatnak. A Microsoft és az Apple eközben lemarad.

A SpaceX mintegy 3%-kal erősödik, amit részben a Rocket Lab még nem publikált eredményeivel kapcsolatos optimizmus támogat. Vállalati hírek Apple (AAPL.US): A vállalat árfolyama mintegy 1%-kal esik, miután egy befektetési bank negatív ajánlást adott a részvényre. Az elemzők elsősorban az új iPhone-ok árazására és a marzsokra nehezedő nyomást emelték ki.

Intel (INTC.US): Az amerikai chipgyártó árfolyama a nyitáskor akár 3%-kal is esik, miután bejelentette, hogy új részvénykibocsátással kívánja finanszírozni beruházásait. A kibocsátás értéke akár 15 milliárd dollár is lehet.

Monday.com (MNDY.US): A szoftvercég árfolyama a gyorsjelentést követően akár 9%-kal is esik. Bár a vállalat egyértelműen felülteljesítette a piaci várakozásokat ( bevétel: 364,6 millió dollár vs. 355 millió dolláros várakozás; EPS: 1,48 dollár vs. 1,11 dolláros várakozás ), a csalódást keltő előrejelzés egyértelműen aggasztotta a részvényeseket.

HP (HPQ.US): A részvény árfolyama mintegy 6%-kal emelkedik, miután egy befektetési társaság pozitív ajánlást fogalmazott meg a papírral kapcsolatban. Az elemzők az AI-beruházások által generált többletkeresletet emelték ki.

Barrick Mining (B.US): A bányászati konszern árfolyama mintegy 4%-kal esik, miután megállapodást kötött a Newmont Corp.-pal a nevadai közös vállalatuk rendezéséről. Technikai elemzés – US100 (D1) Az árfolyam a 30 100 pontos ellenállási zóna felé közelít. A lendület egyértelműen gyengült a 27 700 pont körüli lokális mélypontokról indult erőteljes visszapattanást követően, a vevők azonban továbbra is kontrollálják a piacot. A csökkenő csatornából történő kitörés mellett rövid távon további bullish jelzés, hogy az EMA25 ismét az EMA50 fölé került. A MACD jelzővonala és a normalizálódó RSI (14) a következő napokban szintén támogathatja a vevőket, a célár pedig 32 000 pont lehet. A rövid távú emelkedő momentum fenntartásának kulcsfontosságú feltétele a 30 000–29 900 pontos zóna megtartása. Forrás: xStation5 Makrogazdasági adatok Egy órával a Wall Street kereskedésének zárása előtt Beth M. Hammack tart beszédet. A Federal Reserve Bank of Cleveland elnöke a monetáris politikáról fog beszélni. Hammack határozottan amellett érvel, hogy a Fednek nagyobb hangsúlyt kell helyeznie az inflációra és az inflációs cél elérésére. A jegybank egyik vezető „héjájaként” tartják számon, ezért a piac arra számít, hogy beszédében továbbra is ezt a szigorúbb monetáris politikát támogató álláspontot képviseli.

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