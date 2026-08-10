Gazdasági naptár: A piacok felébrednek a geopolitikai patthelyzetet hozó hétvége után🚢

Mit érdemes ma figyelni? A mai makrogazdasági naptár meglehetősen eseménytelen (14:00-kor mindössze a román Monetáris Politikai Bizottság kamatdöntése várható), így a piac mozgását elsősorban a geopolitikai fejlemények határozzák meg. A Brent kőolaj ára 84 dollár környékére emelkedik, miután Irán szigorította a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásának feltételeit (a szankciók feloldása, a blokád megszüntetése és a katonai műveletek leállítása). Emellett az ADNOC-hoz köthető hajó elleni támadás, valamint a húszik dzsáni Aramco-finomító elleni csapása egy valódi második front megnyílásának kockázatát is felveti a konfliktusban. A kiválasztott instrumentumok esetében jelenleg fokozott volatilitás figyelhető meg, közvetlenül az európai kereskedési szakasz kezdete előtt. Forrás: xStation Trump jelenleg inkább a gazdasági nyomásgyakorlásra helyezi a hangsúlyt az újabb légicsapások helyett, ami csökkenti a Hormuzi-szorossal kapcsolatos megállapodás esélyét. A BoJ az infláció túlzott megugrásának kockázatára és egy esetleges szeptemberi kamatemelés lehetőségére utal – a jen enyhén gyengül, miközben a többi deviza szűk sávban mozog. Az ázsiai részvénypiacok emelkednek a pénteki gyenge amerikai foglalkoztatási adatok után, amelyek mérsékelték a Fed gyors kamatemelésével kapcsolatos várakozásokat. Európai piacnyitás és heti kilátások – vállalati naptár A DAX és az Euro Stoxx 50 határidős jegyzései enyhén magasabb nyitást jeleznek az emelkedő olajárak ellenére. A hét szerdán (fogyasztói árindex: Németország/USA) és csütörtökön (fogyasztói árindex: Lengyelország, GDP: Egyesült Királyság) felgyorsul, majd pénteken az USA-ból és az euróövezetből érkező adatokkal zárul. Forrás: XTB A héten eredményeiket közzétevő legfontosabb vállalatok között szerepel a Cisco és az Applied Materials. Forrás: XTB

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