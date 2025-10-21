A kakaó árfolyama emelkedik az észak-amerikai őrlési adatok és az elefántcsontparti export lassulása miatt 📈

Legfontosabb tudnivalók Az Elefántcsontpartról származó kakaóbab-export október 1. és 19. között 31%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest .

között . A kakaó határidős ára nemrég 20 hónapos mélypontot ért el.

ért el. A kakaóőrlésre vonatkozó adatok 17%-os csökkenést mutatnak Ázsiában (a legalacsonyabb szint 9 év óta) és csaknem 5%-os csökkenést Európában (a legalacsonyabb szint 10 év óta).

(a legalacsonyabb szint 9 év óta) és (a legalacsonyabb szint 10 év óta). Az észak-amerikai őrlési jelentés több mint 3%-os éves növekedéssel lepett meg.

lepett meg. A kakaó ára több hónapos mélypontról próbál visszapattanni a negatív fundamentális hírek ellenére.

a negatív fundamentális hírek ellenére. A 2025/2026-os betakarítási szezonban a termelés várhatóan növekedni fog.

A kakaó (COCOA) egy jelentős eladási hullám után próbál talpra állni, amely az ICE-kontraktus árát 6000 dollár/tonna alá szorította. A piacot jelenleg leginkább az ázsiai és európai gyenge kakaóőrlési adatok aggasztják (amelyek több mint 17%, illetve 4,8% csökkenést mutatnak), ami potenciális keresleti problémákra utal. Másrészt az Észak-Amerikából származó adatok váratlan 3,2%-os éves növekedést mutattak, elérve a közel 112,8 ezer tonnát. Az amerikai őrlési jelentésen kívül – amely kezdetben alig volt hatással a piacra – a legutóbbi árfolyam-visszapattanás részben a short pozíciók fedezésének tulajdonítható, miután jelek mutatkoztak a világ legnagyobb kakaótermelője, Elefántcsontpart kakaóexportjának lassulására. A hétfőn közzétett kormányzati adatok szerint az elefántcsontparti gazdák az új szezonban október 1. és 19. között 133 209 tonna kakaót szállítottak ki a kikötőkből, ami 31%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakában szállított 192 804 tonnához képest. KAKAÓ (D1) Az őrlési adatok arra utalnak, hogy a globális vásárlók száma csökkent a parabolikus árfolyam-emelkedés közepette, amely jelentősen megnövelte a csokoládé és a származékos termékek árait. Eközben a nyugat-afrikai betakarítási szezon meglehetősen sikeresen indult, és a teljes hozam várhatóan jelentősen emelkedni fog az előző évhez képest. Ezenkívül Elefántcsontpart és Ghána kormánya nemrég emelte a kakaóbabért a termelőknek fizetett árat, ami ösztönözheti az értékesítést és növelheti a kínálatot. Az óránkénti grafikonon látható RSI mutató továbbra is 30 alatt marad, ami a piac pesszimizmusát tükrözi a középtávú árfolyam-emelkedés tekintetében. Ugyanakkor az árakra vonatkozó negatív hírek nagy része már beépült az árakba, míg több potenciálisan támogató tényező – például az elefántcsontparti export csökkenése és az észak-amerikai őrlési mennyiség növekedése – átmeneti egyensúlyt hozhat. Forrás: xStation5 A spekulatív alapok pozícióit tekintve az adatok azt mutatják, hogy a spekulánsok 2023 ősze óta a legnagyobb short pozíciót építették ki; a nettó pozíciók olyan szintre estek, amely „túlértékelt piac” állapotot jelez. Forrás: XTB Research, ICE Europe

