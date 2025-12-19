Reggeli összefoglaló (19.12.2025)

Forrás: BoJ A japán központi bank 25 bázisponttal 0,75%-ra (1995 óta a legmagasabb szintre) emelte rövid távú kamatlábát. Ez a döntés összhangban volt a várakozásokkal, ezért viszonylag korlátozott volt a japán jen reakciója, amely azonban a döntést követően azonnal veszített a dollárral szemben. Az USDJPY devizapár jelenleg a 156,00-es sávban kereskedik, ami december 12. óta a legmagasabb szintje. Ugyanakkor a JP225 kontraktus 0,85%-os emelkedést mutat

A Bank of Japan azonban közleményében kijelentette, hogy a reálkamatok „jelentősen negatívak” maradnak, hozzátéve, hogy a kedvező pénzügyi feltételek továbbra is erőteljesen támogatják a gazdasági tevékenységet.

A novemberi országos japán inflációs adatok tartós árnyomást mutattak, ami megerősítette azokat a várakozásokat, hogy a Bank of Japan folytatja a monetáris politika fokozatos normalizálását. Novemberben a fogyasztói árak éves szinten 3,0%-kal emelkedtek, ami összhangban volt a piaci várakozásokkal, és újabb olyan hónapot jelzett, amikor az infláció jóval a Bank of Japan 2%-os célértéke felett volt. Az index nem tartalmazza a friss élelmiszerek árát, de tartalmazza az energiaárakat, így az infláció alaptendenciáinak egyik legjobban figyelt mutatója.

A döntés egyhangú volt, bár a nyilatkozatból kiderült, hogy az infláció dinamikájáról eltérő nézetek alakultak ki. A bank megismételte, hogy folytatja a kamatemelést, ha a gazdaság és az árak az előrejelzéseknek megfelelően alakulnak.

A tervek szerint 7:30-kor kezdődik a BoJ kormányzójának, Kazuo Uedának a sajtótájékoztatója, amelyen a mai döntést kommentálja. Az alábbiakban a döntést követő közleményben szereplő bankár legfontosabb megjegyzéseit olvashatják.

A Trump-kormányzat ugyanakkor felülvizsgálatot kezdeményez annak érdekében, hogy engedélyezze a fejlett Nvidia H200 chipek esetleges eladását Kínának, az USA kormánya pedig az eladásból származó bevétel 25%-át kapja meg, hogy csökkentse Kína ösztönzését a technológia önálló fejlesztésére. A döntés jelentős eltérést jelent a korábbi exportkorlátozásoktól, és célja az USA technológiai fölényének fenntartása azáltal, hogy megakadályozza Kína hajlamát a hazai chipek fejlesztésére.

A határidős kontraktusok pozitív hangulatot jeleznek a mai kereskedés során. Az európai és amerikai indexekre vonatkozó kontraktusok jelentős emelkedést könyvelnek el (DE40 +0,6%; US100 +0,28%).

A nemesfémek esetében vegyes a hangulat. Az ARANY jelenleg 0,15%-ot veszít értékéből, míg az ARANY újra emelkedő lendületet vesz.

Piaci fellendülést látunk a Bitcoin esetében is, amelynek ára jelenleg 1,66%-kal emelkedik.

