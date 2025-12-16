A nap chartja: Bitcoin (16.12.2025)

Az elmúlt héten a Bitcoin több mint 7%-ot vesztett értékéből, és ismét megközelítette a november végén tapasztalt alsó eladási zónát. A csökkenés egybeesett azzal a hírrel, hogy az amerikai szenátus bankügyi bizottsága elhalasztotta a régóta várt kriptopiac-struktúra törvényjavaslat kidolgozását, és minden meghallgatást 2026 elejére halasztott. A bizottság nem tudta év végéig véglegesíteni a kétpárti megállapodást. Tim Scott elnök hivatala hangsúlyozta, hogy a demokratákkal folytatódnak a tárgyalások, de a pénzügyi stabilitással, a piac integritásával és az etikai szabályokkal kapcsolatos kérdések továbbra is lassítják az előrehaladást. A törvényjavaslat célja annak tisztázása, hogy a digitális eszközök felügyelete hogyan oszlik meg az SEC és a CFTC között – különösen azáltal, hogy a CFTC-nek vezető szerepet ad a spot kriptopiac szabályozásában. Mindkét érintett bizottságnak azonban még mindig el kell fogadnia a törvényjavaslat saját változatát, mielőtt egységes szabályozási keretrendszer kidolgozására kerülhet sor. Jelenleg nincs egyértelmű ütemterv a szabályozás hatálybalépésének időpontjáról. Ráadásul 2026-ot sűrű kongresszusi ütemterv jellemzi, és a törvényhozóknak ismét a kormányzati finanszírozásra kell összpontosítaniuk. Aztán novemberben következnek a félidős választások. A kriptovaluta-piac hangulata az utóbbi időben nagyon gyenge. A bitcoin gyengült a hosszan tartó szabályozási bizonytalanság és a kockázatos eszközöktől való szélesebb körű elfordulás miatt. Bár a törvényjavaslat késedelme nem az egyetlen oka a visszaesésnek, megerősíti a befektetők óvatos hozzáállását.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.