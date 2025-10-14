A kávé ára 5%-kal emelkedett, átlépte a 400 cent/font határt

Legfontosabb tudnivalók Ár emelkedés: Az Arabica kávé határidős ára 5% -kal emelkedett, és szeptember óta először lépte át a 400 cent/font szintet.

Az Arabica kávé határidős ára -kal emelkedett, és szeptember óta először lépte át a szintet. Kínálati aggodalmak: Az emelkedést a kritikus virágzási időszakban várható brazíliai aszály (La Niña kockázat) és az ICE készletek 1,5 éves mélypontra süllyedése miatti aggodalmak okozzák.

Az emelkedést a kritikus virágzási időszakban várható (La Niña kockázat) és az ICE készletek süllyedése miatti aggodalmak okozzák. Technikai áttörés: Az ár sikeresen áttörte a kulcsfontosságú technikai ellenállási szintet, és most a 420–430 cent/font közötti erős kínálati zónát célozza meg.

A kávé határidős ára ma közel 5%-os emelkedést mutat, és szeptember 17. óta először áttörte a 400 cent/font szintet. A tegnapi kereskedés során már érezhető volt az erős emelkedő tendencia, amelyet a brazíliai csapadékhiány miatti tartós aggodalmak ösztönöztek. A kritikus virágzási időszak alacsony csapadékmennyisége jelentősen csökkenti a következő szezon termelési kilátásait. A bullish kilátásokat tovább erősíti az ICE-tanúsítvánnyal rendelkező kávé készletek csökkenése, amelyek 1,5 év óta a legalacsonyabb szintre süllyedtek. A kínálat szűkösségét tovább súlyosbítja, hogy az Egyesült Államok továbbra is kerüli a brazil kávé beszerzését az 50%-os importvám miatt. Az ellátási félelmeket tovább fokozta, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) a múlt hónapban 71%-ra emelte a súlyos La Niña jelenség bekövetkezésének valószínűségét. Ez a jelenség a következő hónapokban széles körű aszályhoz vezethet Brazíliában, ami tovább korlátozhatja a következő szezon termését. Az Arabica ára ma körülbelül 5%-kal emelkedett, sikeresen áttörve a legutóbbi jelentős emelkedési hullám 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintjének ellenállását. Jelenleg erős kínálati zóna azonosítható a 420–430 cent/font tartományban. A februári történelmi csúcsok kissé meghaladják a 430 centes szintet.

