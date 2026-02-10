A nap chartja 🗽

A Nasdaq 100 határidős kontraktusok (US100) ma 0,15%-kal emelkednek, és a 26 000-es szint felé közelítenek. Az index mindössze egy lépésre van a történelmi csúcstól, miközben több technológiai óriás – például a Microsoft és a Palantir – esetében tovább folytatódik az eladási hullám.
Eközben a 2025 Q4-es gyorsjelentési szezon már egyértelműen túl van a felén, és a piac olyan jelzéseket kap, amelyek túlértelmezés nélkül is jól olvashatók. A kép következetes és megismételhető: a vállalatok teljesítenek, az előrejelzések felfelé módosulnak, és a profitnövekedés továbbra is két számjegyű.
Amit biztosan tudunk
(az S&P 500 vállalatainak 59%-a már jelentett)
-
A cégek 76%-a felülteljesítette az EPS-várakozásokat, míg 73% a bevételi várakozásokat is meghaladta.
-
A jelentett eredmények átlagosan 7,6%-kal haladják meg a becsléseket, ami összhangban van a historikus adatokkal (az 5 és 10 éves átlag között).
-
A bevételek átlagosan 1,4%-kal haladják meg a várakozásokat (az 5 éves átlag, 2,0% alatt, de a 10 éves átlaggal megegyezően).
-
Az S&P 500 összesített profitnövekedési üteme 13,0% é/é. Ha ez fennmarad, ez lesz a zsinórban ötödik negyedév, amikor a növekedés két számjegyű.
-
Az összesített bevételnövekedési ütem 8,8% év/év, ami a legerősebb tempó lenne 2022 Q3 óta (11,0%), és egyben a 21. egymást követő negyedév bevételnövekedéssel az indexben.
Szezonon belüli módosítások
-
December 31-én a piac még 8,3%-os Q4-es profitnövekedést árazott.
-
Ma ez 13,0%, ami a pozitív EPS-meglepetéseknek és az aggregált előrejelzések felfelé csorgásának köszönhető.
2026 Q1-es iránymutatások
-
23 vállalat adott ki negatív EPS guidance-et
-
28 vállalat adott ki pozitív EPS guidance-et
Az S&P 500 előretekintő, 12 hónapos P/E rátája 21,5, ami magasabb mind az 5 éves átlag (20,0), mind a 10 éves átlag (18,8) szintjénél. Ez azért fontos, mert a piac nem olcsó, így a profitok minősége és megbízhatósága kiemelt jelentőséggel bír.
Miért néznek ki most jobban a technológiai és globális kitettségű vállalatok?
Az adatok alapján egy praktikus magyarázat a földrajzi bevételi kitettség. A gyengébb amerikai dollár mellett azok a cégek, amelyek az USA-n kívül nagyobb arányban értékesítenek, lényegesen erősebb növekedést mutatnak.
-
>50% USA-beli bevétel:
-
profit: +10,0% é/é
-
bevétel: +7,7% é/é
-
-
>50% USA-n kívüli bevétel:
-
profit: +17,7% é/é
-
bevétel: +11,9% é/é
-
Itt jön a lényeges elemzési árnyalat: az NVIDIA a legnagyobb egyedi hozzájáruló ehhez a felülteljesítéshez. Ha az NVIDIA-t kivesszük a „nemzetközibb kitettségű” csoportból, a növekedés lehűl:
-
profit: +12,0% é/é
-
bevétel: +9,9% é/é
A különbség szűkül, de nem tűnik el, ami arra utal, hogy az FX-hatás és a szélesebb globális kitettség valódi tényezők, az NVIDIA pedig erre még extra lendületet ad.
Mi emelte a növekedési rátát az elmúlt napokban?
-
Az elmúlt héten a profitnövekedési ráta javulását főként pozitív EPS-meglepetések hajtották, elsősorban a Kommunikációs szolgáltatások, az Egészségügy és a Pénzügyi szektor vezetésével.
-
December 31. óta a növekedési ráta emelkedéséhez legnagyobb mértékben az Ipari szektor, az Információtechnológia és a Kommunikációs szolgáltatások járultak hozzá.
-
Bevételi oldalon (december 31. óta) az Információtechnológia, a Kommunikációs szolgáltatások, az Egészségügy és az Ipari szektor voltak a legnagyobb pozitív hozzájárulók.
Az 11 szektorból 9 jelent év/év alapú profitnövekedést, élükön az Információtechnológiával, az Ipari szektorral és a Kommunikációs szolgáltatásokkal.
Két szektor mutat év/év alapú profitcsökkenést:
-
Ciklikus fogyasztási cikkek
-
Egészségügy
US100 (H1 idősík)
Az US100 a 200 periódusú EMA (piros vonal) felett kereskedik, és nagyjából 1 000 ponttal marad el a 26 400 körüli történelmi csúcstól.
Forrás: xStation5
