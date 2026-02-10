A nap chartja 🗽

A Nasdaq 100 határidős kontraktusok (US100) ma 0,15%-kal emelkednek, és a 26 000-es szint felé közelítenek. Az index mindössze egy lépésre van a történelmi csúcstól, miközben több technológiai óriás – például a Microsoft és a Palantir – esetében tovább folytatódik az eladási hullám.

Eközben a 2025 Q4-es gyorsjelentési szezon már egyértelműen túl van a felén, és a piac olyan jelzéseket kap, amelyek túlértelmezés nélkül is jól olvashatók. A kép következetes és megismételhető: a vállalatok teljesítenek, az előrejelzések felfelé módosulnak, és a profitnövekedés továbbra is két számjegyű.

Amit biztosan tudunk

(az S&P 500 vállalatainak 59%-a már jelentett)

A cégek 76%-a felülteljesítette az EPS-várakozásokat , míg 73% a bevételi várakozásokat is meghaladta .

A jelentett eredmények átlagosan 7,6%-kal haladják meg a becsléseket , ami összhangban van a historikus adatokkal (az 5 és 10 éves átlag között).

A bevételek átlagosan 1,4%-kal haladják meg a várakozásokat (az 5 éves átlag, 2,0% alatt, de a 10 éves átlaggal megegyezően).

Az S&P 500 összesített profitnövekedési üteme 13,0% é/é . Ha ez fennmarad, ez lesz a zsinórban ötödik negyedév , amikor a növekedés két számjegyű.

Az összesített bevételnövekedési ütem 8,8% év/év, ami a legerősebb tempó lenne 2022 Q3 óta (11,0%), és egyben a 21. egymást követő negyedév bevételnövekedéssel az indexben.

Szezonon belüli módosítások

December 31-én a piac még 8,3%-os Q4-es profitnövekedést árazott.

Ma ez 13,0%, ami a pozitív EPS-meglepetéseknek és az aggregált előrejelzések felfelé csorgásának köszönhető.

2026 Q1-es iránymutatások

23 vállalat adott ki negatív EPS guidance-et

28 vállalat adott ki pozitív EPS guidance-et

Az S&P 500 előretekintő, 12 hónapos P/E rátája 21,5, ami magasabb mind az 5 éves átlag (20,0), mind a 10 éves átlag (18,8) szintjénél. Ez azért fontos, mert a piac nem olcsó, így a profitok minősége és megbízhatósága kiemelt jelentőséggel bír.

Miért néznek ki most jobban a technológiai és globális kitettségű vállalatok?

Az adatok alapján egy praktikus magyarázat a földrajzi bevételi kitettség. A gyengébb amerikai dollár mellett azok a cégek, amelyek az USA-n kívül nagyobb arányban értékesítenek, lényegesen erősebb növekedést mutatnak.

>50% USA-beli bevétel: profit: +10,0% é/é bevétel: +7,7% é/é

>50% USA-n kívüli bevétel: profit: +17,7% é/é bevétel: +11,9% é/é



Itt jön a lényeges elemzési árnyalat: az NVIDIA a legnagyobb egyedi hozzájáruló ehhez a felülteljesítéshez. Ha az NVIDIA-t kivesszük a „nemzetközibb kitettségű” csoportból, a növekedés lehűl:

profit: +12,0% é/é

bevétel: +9,9% é/é

A különbség szűkül, de nem tűnik el, ami arra utal, hogy az FX-hatás és a szélesebb globális kitettség valódi tényezők, az NVIDIA pedig erre még extra lendületet ad.

Mi emelte a növekedési rátát az elmúlt napokban?

Az elmúlt héten a profitnövekedési ráta javulását főként pozitív EPS-meglepetések hajtották, elsősorban a Kommunikációs szolgáltatások , az Egészségügy és a Pénzügyi szektor vezetésével.

December 31. óta a növekedési ráta emelkedéséhez legnagyobb mértékben az Ipari szektor , az Információtechnológia és a Kommunikációs szolgáltatások járultak hozzá.

Bevételi oldalon (december 31. óta) az Információtechnológia, a Kommunikációs szolgáltatások, az Egészségügy és az Ipari szektor voltak a legnagyobb pozitív hozzájárulók.

Az 11 szektorból 9 jelent év/év alapú profitnövekedést, élükön az Információtechnológiával, az Ipari szektorral és a Kommunikációs szolgáltatásokkal.

Két szektor mutat év/év alapú profitcsökkenést:

Ciklikus fogyasztási cikkek

Egészségügy

US100 (H1 idősík)

Az US100 a 200 periódusú EMA (piros vonal) felett kereskedik, és nagyjából 1 000 ponttal marad el a 26 400 körüli történelmi csúcstól.

Forrás: xStation5

Forrás: xStation5