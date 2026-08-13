A nap chartja: A GBPUSD esik a brit GDP lassuló növekedése miatt! Megdönthetetlen oldalirányú trend?

A font elveszíti nyerő szériáját a legfrissebb brit GDP-adatok közzétételét követően. A gazdasági növekedés érezhetően lassult, ugyanakkor a júniusi adatok meglehetősen ellenálló fogyasztói aktivitásra utalnak. A brit kötvényhozamok nagyrészt változatlanok maradtak, a konszolidációban rekedt GBP/USD azonban újabb okot kapott az esés folytatására, miután visszapattant a közeli ellenállási szintről. Technikai elemzés: GBPUSD (D1) A GBP/USD határozott oldalazó trendben mozog, ami részben mindkét gazdaság monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanságot tükrözi. Az árfolyam jelenleg gyakorlatilag ott tartózkodik, ahol az évet kezdte. A tegnapi, 1,3545-ös lokális csúcs fölötti kitörést követően az árfolyam jelenleg a 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintet (1,3480) teszteli, amely egybeesik a 10 napos exponenciális mozgóátlaggal (EMA10; sárga). Az árfolyamnak a mozgóátlagok alkotta 1,3400–1,3470 közötti zóna (EMA10, EMA30 és EMA100) felett tartása kulcsfontosságú lesz a közelmúltbeli emelkedés megőrzéséhez és az oldalazó trendből való kitörés megkísérléséhez. Az RSI (14) 58,2-es értéke még teret hagy az emelkedés előtt, ugyanakkor a bullish makrogazdasági impulzus hiánya azt is jelenti, hogy jelenleg nincs olyan katalizátor, amely egy erőteljes ralit indíthatna el. A fő ellenállást továbbra is az 1,3545-ös lokális csúcs jelenti, míg a fontos támasz az 1,3440-es szint (38,2%-os Fibonacci). Forrás: xStation5 Mi mozgatja ma a GBP/USD árfolyamát? Lassul a brit GDP növekedése: A brit GDP növekedése a Q1-es 0,6%-ról 0,4%-ra lassult a Q2-ben . Június ugyanakkor a vártnál jobban alakult: a gazdaság 0,3%-kal bővült , miközben a várakozás 0,1%-os visszaesés volt.

A brit GDP növekedése a Q1-es 0,6%-ról . Június ugyanakkor a vártnál jobban alakult: a gazdaság , miközben a várakozás 0,1%-os visszaesés volt. A szolgáltatási szektor vezeti a növekedést: A bővülést döntően a szolgáltatási szektor 0,5%-os növekedése hajtotta, ezen belül az információs és kommunikációs szektor 2,7%-kal erősödött. Az építőipari kibocsátás 0,3%-kal nőtt, miközben az ipari termelés negyedéves szinten változatlan maradt.

A bővülést döntően a szolgáltatási szektor hajtotta, ezen belül az információs és kommunikációs szektor 2,7%-kal erősödött. Az építőipari kibocsátás 0,3%-kal nőtt, miközben az ipari termelés negyedéves szinten változatlan maradt. Ellenálló fogyasztás, közelgő ellenszél: A brit gazdaság ellenálló képességét elsősorban a fogyasztók tartották fenn, akik továbbra is fenntartották kiadásaikat, amit a napos időjárás és a világbajnokság hangulata is támogatott – ez kedvezett a kisebb kiskereskedőknek, a vendéglátásnak és a reklámszektornak. Ez az ellenálló képesség azonban fokozatosan gyengülhet, ahogy a közel-keleti konfliktus okozta zavarok és az energiaárplafon 13%-os emelése egyre nagyobb nyomást helyez a háztartások költségvetésére. John Healey pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kihívások közepette az egész országra kiterjedő gazdasági növekedés ösztönzése kulcsfontosságú.

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