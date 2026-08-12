Kripto hírek: A Bitcoin alapot épít, de továbbra is elmarad a Wall Street-től 🚩 Vajon a nagybefektetők már nem adnak el?

A Bitcoin megpróbál talpra állni az év gyenge kezdése után. Már vannak arra utaló jelek, hogy az eladási nyomás legagresszívebb szakasza mögöttünk lehet. Ennek ellenére a kriptopiac továbbra is gyenge. A CoinShares adatai szerint a legnagyobb BTC-tulajdonosok az értékesítésről ismét felhalmozásra váltottak, miközben a kriptoalapok már ötödik egymást követő héten regisztráltak tőkebeáramlást. Eközben a gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok csökkentették a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat, ami valamelyest enyhítette a magas volatilitású eszközökre nehezedő nyomást. A probléma az, hogy a Bitcoin relatív értelemben továbbra is jelentősen alulteljesíti a részvénypiacot, és továbbra sincs megerősítés arra, hogy ebben a trendben tartós változás következett volna be – ezt az on-chain adatok is tükrözik. A rövid távú fundamentumok tehát gyorsabban javulnak, mint ahogy azt az árfolyam mutatná, ami inkább egy folyamatban lévő mélypontképzésre utalhat, mint egy új, erőteljes bikapiaci impulzus egyértelmű kezdetére.

Abbahagyták a Bitcoin-bálnák az eladást?

A piac egyik legfontosabb jelenlegi változása a legnagyobb BTC-tulajdonosok viselkedése. A CoinShares adatai szerint a bálnák 2025 októbere óta nagyjából 40 milliárd dollár értékű Bitcoint adtak el, ami az aktuális ciklus egyik legjelentősebb eladási nyomását jelentette. Ez a folyamat azonban mostanra elkezdett kifulladni. A CoinShares szerint a legnagyobb tulajdonosok immár három egymást követő héten halmozták fel a Bitcoint, ami a Bitcoin négyéves ciklusainak hasonló szakaszaiban történelmileg is megfigyelhető volt. Ha ez a változás tartósnak bizonyul, a piac elveszítheti az egyik legfontosabb kínálati forrást, amely az elmúlt hónapokban nyomást gyakorolt az árfolyamra.

2025 októbere óta a bálnák mintegy 40 milliárd dollár értékű BTC-t adtak el. A Bitcoin most három egymást követő héten mutatott felhalmozást, és ha az árfolyam 70 000 dollár felé kezd visszakapaszkodni, elképzelhető, hogy a ciklus mélypontja már mögöttünk van. Ez azonban automatikusan nem jelenti egy új bikapiac kezdetét. Őszig valószínűbb lehet a konszolidáció és akár a 80 000 dolláros szint tesztelése, ugyanakkor az 50 000 dollárig vagy az alá történő esés lehetősége sem zárható ki. Ez a különbségtétel fontos: egy jelentős eladási hullám lezárulása megszüntet egy komoly ellenszelet, de önmagában nem teremt elegendő keresletet egy fenntartható emelkedő trend kialakításához. Ha új kínálat jelenik meg a piacon, a Bitcoin tovább eshet, és százalékos értelemben a korábbi medvepiacokhoz hasonló mértékű visszaesést is elszenvedhet.

A tőke lassan visszatér a kriptoalapokba

Pozitívabb jelzés érkezik a tőkeáramlásokból. A digitális eszközökbe fektető termékek a augusztus 7-ével zárult héten mintegy 1,05 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást regisztráltak, ami már az ötödik egymást követő hét volt pozitív beáramlással. Ez különösen érdekes az előző nyolchetes időszakkal összevetve, amely során rekordnak számító 8 milliárd dollárt vontak ki a befektetők. A piac tehát viszonylag rövid idő alatt az agresszív kitettségcsökkentéstől ismét a felhalmozás felé mozdult el.

Hasonló kép látható az amerikai spot Bitcoin ETF-ek esetében is. Az augusztus 7-ével zárult héten mintegy 853,5 millió dollárnyi tőkét vonzottak, ami április közepe óta a legerősebb eredmény. A BlackRock iShares Bitcoin Trust önmagában mintegy 700 millió dollárnyi beáramlásért felelt, nettó eszközértéke pedig körülbelül 48,5 milliárd dollár volt. A bálnák csökkenő eladási nyomásával együtt ez néhány héttel korábbinál kedvezőbb keresleti-kínálati helyzetet teremt.

A legnagyobb tulajdonosok kevesebb BTC-t hoznak piacra éppen akkor, amikor az intézményi tőke kezd visszatérni. A részvények és részvényalapok iránti befektetői érdeklődés ugyanakkor továbbra is egyértelműen erősebb, mint a Bitcoin és a szélesebb kriptopiac iránti kereslet.

A Fed továbbra is kulcsfontosságú a 100 000 dollár felé történő visszatéréshez

Az amerikai kamatlábak továbbra is a Bitcoin legfontosabb makrogazdasági katalizátorai. A gyengébb munkaerőpiaci adatok csökkentették a további Fed-kamatemelésekre vonatkozó várakozásokat, ami segítette a BTC visszapattanását az idei mélypontokról. A CoinShares forgatókönyve szerint azonban önmagában a kamatemelési várakozások mérséklődése nem feltétlenül elegendő egy sokkal nagyobb emelkedéshez. A 100 000 dollár felé történő visszatéréshez valószínűleg egyértelműbb munkaerőpiaci romlásra és arra lenne szükség, hogy a piaci várakozások határozottabban az alacsonyabb kamatok irányába mozduljanak. A piac ezért továbbra is kellemetlen helyzetben van.

Az adatok elég gyengék ahhoz, hogy enyhítsék a további monetáris szigorítással kapcsolatos aggodalmakat, de még nem elég gyengék ahhoz, hogy a Fed-et egyértelműen galambhangúbb irányba kényszerítsék. A Jackson Hole-i szimpózium további támpontokat adhat, bár a CoinShares nem számít kifejezetten dovish jegybanki üzenetre. Az olajárak szintén fontos változót jelentenek. Az Irán körüli helyzet enyhülése csökkentheti az energiaárakat és az inflációs nyomást, közvetve javítva a Bitcoin makrogazdasági környezetét, míg az újabb eszkaláció gyorsan megfordíthatná ezt a hatást.

A Bitcoin továbbra is alulteljesíti a Wall Streetet

Ez a legerősebb érv amellett, hogy még túl korai lenne kijelenteni a kriptopiac gyengeségének végét. A Glassnode szerint a Bitcoin még nem tudta visszaszerezni relatív erejét a főbb részvényindexekkel szemben. Az elmúlt 90 napban a BTC körülbelül 20%-ot esett, miközben az S&P 500 mintegy 5%-ot emelkedett.

A különbség év eleje óta még nagyobb. A Bitcoin körülbelül 35%-ot esett, az altcoinok pedig átlagosan 57%-ot veszítettek, miközben a Nasdaq és a Russell 2000 körülbelül 38%-kal, illetve 31%-kal emelkedett. Egyes nyersanyagok még ennél is jobban teljesítettek: az arany körülbelül 60%-kal, a réz 66%-kal, az ezüst pedig 107%-kal emelkedett.

A Glassnode ezt részvények által vezérelt piaci környezetként írja le. Más szóval, a javuló tőkeáramlások és a bálnák felhalmozása pozitív jelzések, de az igazi teszt akkor jön, amikor a Bitcoin elkezdi tartósan felülteljesíteni a főbb részvényindexeket.

A július fontos változást hozott – mi a helyzet a szabályozással?

Az ilyen változás első jelei júliusban már megjelenhettek. Az AI- és félvezető-részvényekben bekövetkezett éles korrekció során a chip ETF-ek több mint 20%-ot estek, a Nasdaq 100 pedig közel 7%-kal került lejjebb. Ugyanebben a hónapban a Bitcoin körülbelül 9%-kal emelkedett, az Ethereum pedig 20%-kal. Néhány hónappal korábban egy ilyen eltérés jóval kevésbé lett volna valószínű, mivel a BTC korrelációja a technológiai részvényekkel rendkívül erős volt. A Bitcoin 90 napos Nasdaq-korrelációja májusban elérte a 0,89-et, miközben a K33 Research adatai szerint a 30 napos korreláció július végére 0,43-ra csökkent.

A BlackRock szerint a Bitcoin részvényekhez való csökkenő függősége növeli annak potenciális szerepét portfóliódiverzifikáló eszközként. Ez az elkövetkező hónapok egyik fontosabb trendje lehet. Ha a Bitcoin a Nasdaq korrekciói során továbbra is relatíve jól teljesít, a narratívája fokozatosan elmozdulhat attól, hogy elsősorban „technológiai risk-on eszközként” tekintsenek rá, egy önállóbb eszközosztály irányába.

A kép gyengébb része továbbra is az amerikai szabályozás. A CLARITY Act idei elfogadásának valószínűsége a Polymarket szerint mindössze körülbelül 15%-ra esett. A Szenátus várhatóan a nyári szünet előtt nem szavaz a kriptopiaci struktúráról szóló törvényjavaslatról. A CoinShares ennek ellenére úgy véli, hogy a késlekedés inkább az Ethereum és a stablecoinokhoz kapcsolódó projektek számára jelenthet problémát, mint magának a Bitcoinnak. Eközben Washingtonban a vita egyre inkább elmozdul a kripto legitimitására vagy a pénzügyi rendszerben betöltött helyére vonatkozó kérdésektől az etikai aggályok felé – különösen arra a kérdésre, hogy megengedhető-e, hogy közszereplők saját tokeneket bocsássanak ki és profitáljanak azokból.

Kialakult már a Bitcoin mélypontja?

A piaci kép érezhetően konstruktívabbá vált, de egy elem továbbra is hiányzik: az árfolyammozgás megerősítése. Egyrészt a legnagyobb tulajdonosok több tízmilliárd dolláros eladási hulláma kifulladóban van, az alapok ismét tőkét vonzanak, és a kamatkörnyezet kevésbé szigorú. Másrészt a Bitcoin továbbra is 2026 egyik leggyengébben teljesítő jelentős eszköze, és még nem tudott előnyt szerezni a részvényekkel szemben.

A jelenlegi helyzet ezért inkább egy mélypontképzési folyamatnak tűnik, mint egy új bikapiaci szakasz megerősített kezdetének. Különösen érdekes azonban a piaci struktúra változása: a bálnák alacsonyabb kínálata éppen akkor találkozik a visszatérő intézményi kereslettel, amikor a Bitcoin Nasdaq-korrelációja is csökkenni kezd.

A következő szakasz nagyrészt három tényezőtől függ: a Fed monetáris politikájától, a legnagyobb BTC-tulajdonosok viselkedésétől, valamint attól, hogy fennmaradnak-e az ETF-ekbe és más befektetési termékekbe irányuló tőkebeáramlások. Ha ezekhez a Wall Streettel szembeni javuló relatív erő is társul, akkor egyre kevésbé lesz meggyőző az az érvelés, hogy a Bitcoin továbbra is egy részvények által dominált piaci környezetben ragadt. Csak ekkor lenne sokkal erősebb bizonyíték arra, hogy a Bitcoin jelenlegi gyengülési ciklusa valóban véget ért.

Bitcoin chart (D1 interval)

A BTC továbbra is jóval a legutóbbi jelentős eső trend 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintje alatt van, amely körülbelül 73 000 dollárnál található. A Bitcoin egyértelműen nehezen tud erőteljes visszapattanást indítani a jelenlegi szintekről, és már kétszer is jelentős ellenállásba ütközött a 65 000–66 000 dolláros tartományban. A 60 000–62 000 dolláros zóna fontos támaszterületnek tűnik, amelyet korábbi árfolyamreakciók is megerősítenek. A 60 000 dollár alatti áttörés újabb erőteljesebb bearish impulzusra utalhat, és akár új mélypontokat is eredményezhet a jelenlegi medvepiacon.