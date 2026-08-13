Gazdasági naptár: Az eseménytelen CPI-adatok után az amerikai PPI, a munkanélküli-segélykérelmek száma és a Fed-tagok beszédei további betekintést nyújtanak (2026.08.13.)

A tegnapi amerikai fogyasztói árindex (CPI) adata nem hozott akkora izgalmat a befektetők számára, mint amire a pénteki NFP-adatot követően számítani lehetett volna, amely nem igazolta a Fed felől érkező héják hangvételét.
Mivel a CPI nem okozott meglepetést, a következő makrogazdasági adatok nagyobb figyelmet kaphatnak a befektetők részéről, akik egyértelműbb képet keresnek az amerikai monetáris politika várható alakulásáról. Az infláció továbbra is fókuszban marad, azonban ma a termelői árindex (PPI) kerül a középpontba, amelyből jeleket kaphatunk arról, hogy a magasabb energiaárak milyen mértékben gyűrűznek be az egyes szektorokba. Az Egyesült Államokban emellett a friss munkanélküli-segélykérelmek és a földgáztárolók készletadatai is megjelennek.
Az ázsiai kereskedési szakasz és a reggel legfontosabb adatai
- Japán: A júliusi termelői árindex (PPI) inflációja érezhetően lassult. Éves alapon az index 7,2%-ra csökkent (várt: 7,4%, előző: 7,3%), míg havi alapon mindössze 0,1%-kal emelkedett (a 0,6%-os konszenzussal szemben).
- Egyesült Királyság: A reggeli adatok vegyes képet mutattak a brit gazdaságról. A júniusi havi GDP váratlanul 0,3%-kal nőtt H/H (várt: -0,1%), míg a Q2-es GDP 0,4%-os H/H (1,2%-os É/É) növekedési ütemet tartott fenn. Az ipari szektor ugyanakkor csalódást okozott: az ipari termelés 0,2%-kal csökkent H/H (-0,2% É/É), a feldolgozóipari termelés pedig 0,5%-kal esett H/H. A külkereskedelmi deficit -23,01 milliárd fontra nőtt.
Makrogazdasági naptár (minden időpont CET szerint):
- 08:00 Egyesült Királyság – GDP (H/H) (június). Tényadat: 0,3% | Konszenzus: -0,1% | Előző: 0,0%
- 08:00 Egyesült Királyság – GDP s.a. (H/H) (Q2). Tényadat: 0,4% | Konszenzus: 0,4% | Előző: 0,6%
- 08:00 Egyesült Királyság – GDP s.a. (É/É) (Q2). Tényadat: 1,2% | Konszenzus: 1,1% | Előző: 0,9%
- 08:00 Egyesült Királyság – Ipari termelés (H/H) (június). Tényadat: -0,2% | Konszenzus: 0,1% | Előző: -0,7%
- 08:00 Egyesült Királyság – Feldolgozóipari termelés (H/H) (június). Tényadat: -0,5% | Konszenzus: -0,3% | Előző: -0,2%
- 08:00 Egyesült Királyság – Külkereskedelmi mérleg (június). Tényadat: -23,01 mrd GBP | Konszenzus: -20,4 mrd GBP | Előző: -21,08 mrd GBP
- 09:30 Lengyelország – GDP s.a. (H/H) (Q2, előzetes). Konszenzus: 1,0% | Előző: 0,6%
- 09:30 Lengyelország – GDP n.s.a. (É/É) (Q2, előzetes). Konszenzus: 3,8% | Előző: 3,5%
- 09:30 Lengyelország – CPI-infláció (É/É) (július). Konszenzus: 3,0% | Előző: 2,5%
- 09:30 Lengyelország – CPI-infláció (H/H) (július). Konszenzus: 0,8% | Előző: -0,5%
- 11:00 Eurózóna – Ipari termelés s.a. (H/H) (június). Konszenzus: 0,0% | Előző: -0,2%
- 14:00 Lengyelország – Folyó fizetési mérleg (június). Konszenzus: -850 millió EUR | Előző: -1071 millió EUR
- 14:15 Egyesült Államok – Beth Hammack, az FOMC tagjának beszéde
- 14:30 Egyesült Államok – PPI-infláció (É/É) (július). Konszenzus: 4,9% | Előző: 5,5%
- 14:30 Egyesült Államok – PPI-infláció (H/H) (július). Konszenzus: 0,2% | Előző: -0,3%
- 14:30 Egyesült Államok – Mag-PPI-infláció (É/É) (július). Konszenzus: 4,2% | Előző: 4,7%
- 14:30 Egyesült Államok – Mag-PPI-infláció (H/H) (július). Konszenzus: 0,3% | Előző: 0,2%
- 14:30 Egyesült Államok – Friss munkanélküli-segélykérelmek. Konszenzus: 202 ezer | Előző: 199 ezer
- 14:40 Egyesült Államok – Thomas Barkin, az FOMC tagjának beszéde
- 16:30 Egyesült Államok – EIA földgáztárolói készletváltozás. Konszenzus: 31 Bcf | Előző: 33 Bcf
Legfontosabb gyorsjelentések
- JD.com (piacnyitás előtt) – fontos adat a kínai fogyasztó állapotának megítéléséhez.
- Applied Materials (piaczárás után) – meghatározó félvezetőipari berendezésgyártó; a jelentésből képet kaphatunk a technológiai infrastruktúra további bővítése iránti keresletről.
- Nu Holdings (piacnyitás előtt)
- Globant (piaczárás után)
3 piac, amelyet ma érdemes figyelni
GBP/USD (FX) – A font ma két erős impulzusra reagál. A júniusi brit havi GDP vártnál jobb, 0,3%-os H/H növekedését követően délután az amerikai dollár kerül teszt alá. 14:30-kor érkezik a júliusi amerikai termelői infláció (PPI) és a heti munkaerőpiaci jelentés (Claims), amelyek meghatározhatják a devizapár nap végi irányát.
WIG20 / EUR/PLN (Lengyelország) – Fontos reggel a hazai piac számára. 9:30-kor a lengyel statisztikai hivatal (GUS) közzéteszi a Q2-es GDP előzetes becslését (a várakozás szerint 3,8%-os É/É gyorsulás) és a júliusi CPI-adatot (konszenzus: 3,0% É/É). Ezek az adatok a lengyel legnagyobb piaci kapitalizációjú bankja, a PKO pénzügyi jelentésével együtt meghatározhatják a lengyel bankszektor hangulatát.
Nasdaq 100 / US100 futures (részvényindexek) – A tegnapi piaci megkönnyebbülést és az AI-infrastruktúrával foglalkozó vállalatok gyorsjelentései által táplált optimizmust követően a figyelem az amerikai PPI-inflációs adatra irányul (14:30). Az éves ráta 5,5%-ról 4,9%-ra történő várt csökkenése, valamint a Fed tisztviselőinek (Hammack, Barkin) beszédei lehetőséget adnak a befektetőknek arra, hogy újraárazzák a Fed jövőbeli kamatpályáját.
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