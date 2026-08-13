Reggeli összefoglaló: A Wall Street-i technológiai részvények emelkedése Ázsiára is átterjed. Irán keményebb tárgyalási álláspontot vesz fel (2026. augusztus 13.)

Ázsiai szeánsz, indexek A vezető amerikai indexek határidős kontraktusai tovább emelkednek, annak ellenére, hogy a közel-keleti helyzettel kapcsolatban vegyes jelzések érkeznek, miközben Irán és az Egyesült Államok is egyre határozottabb feltételeket szab.

A Nasdaq 100 futures továbbra is vezet ( US100: +0,3% ), miközben a lemaradó Dow Jones ( US30: változatlan ) arra utal, hogy a legutóbbi, AI-megoldásokat kínáló vállalatok gyorsjelentéseit követően a tőke az új technológiák felé rotál.

), miközben a lemaradó Dow Jones ( ) arra utal, hogy a legutóbbi, AI-megoldásokat kínáló vállalatok gyorsjelentéseit követően a tőke az új technológiák felé rotál. Az ázsiai részvénypiacok követik a Wall Street emelkedését, ahol a félvezetőipari részvények ralitja a Nasdaq 100 indexet közelmúltbeli csúcsaira emelte. Az amerikai, várakozásokkal összhangban alakuló inflációs adat mérsékelte a Fed közelgő kamatemelésével kapcsolatos aggodalmakat.

A szélesebb MSCI Asia-Pacific index 0,6%-kal emelkedik. A régióban Dél-Korea vezeti az erősödést (KOSPI: +3,7%). A japán Nikkei 225 1,1%-kal emelkedik. A kínai Hang Seng index stagnál. Ausztrália S&P/ASX 200 indexe 0,4%-kal csökken. Gazdaság és politika Irán reagált Trump azon kijelentésére, miszerint „az Egyesült Államok teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi-szoros felett”, és hangsúlyozta, hogy a tengeri forgalom addig nem indul újra, amíg Irán feltételeit nem fogadják el. A konfliktus mindkét oldala egyre határozottabb feltételeket szab, többek között jóvátételt követelve.

Az RBA Christopher Kentje a jelenlegi kamatszintet „a semleges tartomány felső részén” lévőnek nevezte. A jegybankár azt is elismerte, hogy az erősebb ausztrál dollár támogatja az infláció elleni küzdelmet, ugyanakkor az árfolyam továbbra is bizonytalanságnak és további erősödési kockázatoknak van kitéve.

Sanae Takaichi japán miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány támogatja a Bank of Japan gyorsabb kamatemeléseit. A jen a nyilatkozatot követően enyhén erősödni kezdett. Devizák, nyersanyagok és energia A dollárindex tegnap mintegy 0,2%-os emelkedéssel zárta a kereskedést annak ellenére, hogy a CPI-inflációs adat nem okozott meglepetést, és a várakozásoknak megfelelően alakult ( USDIDX jelenleg változatlan ). Az új-zélandi dollár ma a leggyengébben teljesítő G10-es deviza, miután a 2 éves inflációs várakozások 2,34%-ra csökkentek ( NZDUSD: -0,35%, NZDJPY: -0,4% ). Az EURUSD 0,05%-kal 1,1526-ra emelkedik.

). Az új-zélandi dollár ma a leggyengébben teljesítő G10-es deviza, miután a 2 éves inflációs várakozások 2,34%-ra csökkentek ( ). Az 0,05%-kal 1,1526-ra emelkedik. Az arany (GOLD) lehűlt, és 0,15%-kal 4 400 dollár körüli unciánkénti pszichológiai szintre korrigált. A platinán (-0,4%) és a palládiumon (-0,55%) szintén korrekció látható, miközben az ezüst (SILVER) 66,20 dolláros unciánkénti árfolyamon stagnál.

lehűlt, és 0,15%-kal 4 400 dollár körüli unciánkénti pszichológiai szintre korrigált. A platinán (-0,4%) és a palládiumon (-0,55%) szintén korrekció látható, miközben az 66,20 dolláros unciánkénti árfolyamon stagnál. A Brent határidős kontraktusa (OIL) 0,7%-kal 89 dollárra emelkedik hordónként a Hormuzi-szorossal kapcsolatos nyilatkozatok közepette, és továbbra is kéthetes csúcsa közelében mozog.

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