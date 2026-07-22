A nap chartja: A mesterséges intelligencia támogatja az emelkedést – vajon a Tesla és a Google képesek-e fenntartani azt? (2026. július 22.)

A keddi kereskedési nap volt július legsikeresebb napja az amerikai Nasdaq 100 index számára, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus tovább eszkalálódott.
Visszatér a mesterséges intelligencia a befektetők kegyeibe?
A Nasdaq 100 index 1,9%-kal emelkedett, amit elsősorban a mesterséges intelligencia ökoszisztémájához kapcsolódó vállalatok iránt javuló befektetői hangulat támogatott. Az index jelenleg már kevesebb mint 5%-kal marad el a júniusban elért történelmi csúcsától.
1. ábra: Az egyes szektorok hozzájárulása a Nasdaq 100 teljesítményéhez (2026.07.21.).
Forrás: XTB Research, 22.07.2026
A keddi kereskedés legnagyobb nyertesei közé elsősorban a félvezető-, DRAM- és úgynevezett „neo-cloud” szektor vállalatai tartoztak. A Philadelphia Semiconductor Index (SOX) közel 5%-kal emelkedett a tegnapi kereskedési napon.
A Nasdaq 100 legjobban teljesítő részvényei között szerepelt a Nebius, a Sandisk, a Micron, a Teradyne és a Seagate, amelyek egyaránt 10%-ot meghaladó árfolyam-emelkedést értek el.
2. ábra: A Nasdaq 100 legnagyobb nyertesei és vesztesei (2026.07.21.).
Forrás: XTB Research, 22.07.2026
További lendületet adott a szektornak a Bank of America elemzőinek kifejezetten optimista értékelése is, amelynek eredményeként a Micron bekerült a bank úgynevezett US 1 List portfóliójába – vagyis azon részvények közé, amelyekben az elemzőház a legnagyobb befektetési potenciált látja.
Az elmúlt napokban emellett egyre nagyobb figyelmet kaptak a kínai fejlesztésű, nyílt forráskódú mesterségesintelligencia-modellek is, amelyek jelentősen növelik a nagy teljesítményű memóriachipek iránti keresletet. Még a rendkívül alacsony API-költséggel működő modellek is hatalmas mennyiségű HBM (High Bandwidth Memory) és DRAM memóriát igényelnek, ami tovább támogatja a félvezetőipari vállalatok kilátásait.
Az olajárak tovább emelkednek
Mindez annak ellenére történik, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus tovább fokozódik. Az elmúlt éjszaka már a 11. egymást követő bombázási hullámot jelentette.
Bár a közvetítők – Katar, Egyiptom és Pakisztán – tegnap egy 10 napos tűzszüneti javaslatot kívántak a felek elé terjeszteni, az olaj- és LNG-piacok továbbra is feszült helyzetet áraznak.
A Brent nyersolaj ára már meghaladta a 94 dollárt hordónként, ami több mint 10%-os emelkedést jelent egyetlen hét alatt.
A technológiai óriások napja következik
A mai nap kétségkívül a hét legfontosabb eseménye a vállalati gyorsjelentések szempontjából. A befektetők figyelme elsősorban a Tesla, a Google (Alphabet), az AT&T és az IBM eredményeire összpontosul.
Ezek a vállalatok nemcsak saját részvényeik árfolyamára lehetnek jelentős hatással, hanem az olyan indexek teljesítményére is, mint a Nasdaq 100, valamint az általános piaci hangulatra.
Tesla: a marzsok kerülnek a középpontba
A Tesla egy olyan negyedévet zárt, amely rekordmagas járműkiszállításokat hozott. A befektetőket azonban elsősorban az érdekli, hogy ennek milyen ára volt a nyereségesség szempontjából.
A piac arra keresi a választ, hogy az elmúlt időszak árcsökkentései és a kereslet élénkítésére fordított költségek mennyire rontották a vállalat profitmarzsait.
Legalább ennyire fontosak lesznek Elon Musk jövőre vonatkozó kommentárjai is, különösen:
- az olcsóbb Tesla-modell fejlesztésének előrehaladása,
- az önvezető technológiák és robotaxi-projektek állapota,
- valamint a vállalat hosszú távú növekedési stratégiája.
Google: megtérülnek-e az AI-beruházások?
A Google esetében a fő kérdés az, hogy a mesterséges intelligenciára fordított hatalmas összegek elkezdtek-e már érdemben megtérülni.
Az első negyedévben a vállalat felhőszolgáltatási üzletágának rendelésállománya 460 milliárd dollárra emelkedett. A befektetők most arra várnak megerősítést, hogy ez nem egyszeri kiugrás volt, hanem egy tartós trend kezdete, amelyet az AI-megoldások egyre szélesebb körű bevezetése hajt.
Ez különösen fontos annak fényében, hogy a vállalat nemrég 180–190 milliárd dollárra emelte idei tőkekiadási (CAPEX) előrejelzését.
A Wall Street ezért elsősorban azt vizsgálja majd, hogy ezek a jelentősen megemelt beruházások már most kézzelfogható bevételnövekedést eredményeznek-e.
Technikai elemzés
1. ábra: US100 (Nasdaq 100) napi grafikon (2026.01.19. – 2026.07.22.).
Forrás: xStation, 22.07.2026
Jelenleg a piac korrekciós szakaszban van a március vége és június eleje között lezajlott rendkívül dinamikus emelkedést követően. Az index 29 100 pont körül mozog, és kulcsfontosságú támaszszinteket tesztel: az 50 napos exponenciális mozgóátlagot (EMA50), valamint a teljes emelkedő hullám 23,6%-os Fibonacci-visszahúzódási szintjét.
Az RSI (14) indikátor jelenleg enyhe eladói fölényt jelez: értéke 45,7, vagyis valamivel az 50-es semleges szint alatt helyezkedik el. A MACD továbbra is bearish tartományban mozog, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a hisztogram oszlopai fokozatosan ellaposodnak, ami arra utalhat, hogy a negatív momentum lassan gyengül.
A rövid távú emelkedő trend fenntartása szempontjából kulcsfontosságú, hogy az index meg tudja tartani az EMA50 körüli szinteket. Amennyiben azonban az eladók tartósan ez alá nyomják az árfolyamot, a következő jelentős technikai támasz a 100 napos mozgóátlag környékén, 28 300 pontnál található.
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