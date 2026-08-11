US Open: A Nasdaq irányt keres 🗽 A Hims & Hers részvényei reagálnak az eredményekre

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A Wall Street továbbra is iránytalan: az S&P 500 a nullszint körül ingadozik, a Nasdaq körülbelül 0,4%-kal esett, míg a Dow Jones körülbelül 0,4%-kal emelkedik, miközben a befektetők a szerdai fogyasztói árindex-jelentésre és a Fed monetáris politikájának kilátásaira vonatkozó további jelzésekre várnak.
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Az Nvidia több mint 1%-kal emelkedett, és ezzel hozzájárul a tőzsde általános stabilizálásához, míg az Apple, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon gyengélkedése nyomást gyakorol a Nasdaq 100-ra, ami jól rávilágít a mai kereskedés rendkívül szelektív jellegére.
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Az olajárak a WTI esetében hordónként 81 dollár, a Brent esetében pedig 87 dollár közelében stabilizálódnak, miközben a befektetők mérlegelik az iráni–ománi tárgyalások előrelépésének jeleit a Hormuzi-szoros ügyében, valamint a Teherán és Washington közötti továbbra is fennálló patthelyzetet.
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A Nasdaq 100 továbbra is erős hosszú távú emelkedő trendben van, az év eleje óta 17,3%-kal, az előző évhez képest pedig 26,6%-kal emelkedett, bár a 31,6-szoros ár-nyereség arány és a gyengébb rövid távú lendület miatt a folyamatos nyereségnövekedés egyre fontosabbá válik a magas értékelések fenntartása szempontjából.
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A Wall Street továbbra is iránytalan: az S&P 500 a nullszint körül ingadozik, a Nasdaq körülbelül 0,4%-kal esett, míg a Dow Jones körülbelül 0,4%-kal emelkedik, miközben a befektetők a szerdai fogyasztói árindex-jelentésre és a Fed monetáris politikájának kilátásaira vonatkozó további jelzésekre várnak.
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Az Nvidia több mint 1%-kal emelkedett, és ezzel hozzájárul a tőzsde általános stabilizálásához, míg az Apple, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon gyengélkedése nyomást gyakorol a Nasdaq 100-ra, ami jól rávilágít a mai kereskedés rendkívül szelektív jellegére.
-
Az olajárak a WTI esetében hordónként 81 dollár, a Brent esetében pedig 87 dollár közelében stabilizálódnak, miközben a befektetők mérlegelik az iráni–ománi tárgyalások előrelépésének jeleit a Hormuzi-szoros ügyében, valamint a Teherán és Washington közötti továbbra is fennálló patthelyzetet.
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A Nasdaq 100 továbbra is erős hosszú távú emelkedő trendben van, az év eleje óta 17,3%-kal, az előző évhez képest pedig 26,6%-kal emelkedett, bár a 31,6-szoros ár-nyereség arány és a gyengébb rövid távú lendület miatt a folyamatos nyereségnövekedés egyre fontosabbá válik a magas értékelések fenntartása szempontjából.
A Wall Street keddi nyitása nyugodtan indult, a főbb indexek egyelőre egyértelmű irány nélkül mozognak. A befektetők a Hormuzi-szoros újranyitása felé tett előrelépés jeleit mérlegelik, miközben továbbra is kétségek övezik egy szélesebb körű USA–Irán megállapodás kilátásait. A stabilizálódó olajárak enyhítik a részvénypiacra nehezedő nyomást, miközben az Nvidia emelkedése segít az S&P 500-at a változatlan szint közelében tartani. A befektetők figyelme azonban gyorsan a közelgő amerikai inflációs adatok felé fordul, amelyek a gyenge munkaerőpiaci jelentést követően jelentős hatással lehetnek a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozásokra.
- Az S&P 500 nagyjából változatlan szinten mozog, a Nasdaq Composite körülbelül 0,4%-kal esik, míg a Dow Jones Industrial Average mintegy 202 ponttal, 0,4%-kal emelkedik.
- Az Nvidia több mint 1%-kal erősödik, támogatva a szélesebb piacot, miután olyan hírek jelentek meg, hogy a vállalat hat nagy vagyonkezelővel együttműködve több mint 500 milliárd dollár mozgósításán dolgozik AI-infrastruktúra beruházásokhoz.
- Az olajárak viszonylag stabilak: a WTI hordónként körülbelül 81 dolláron, a Brent pedig 87 dollár körül mozog. A közel-keleti fejlemények továbbra is a nyersolajpiaci hangulat legfontosabb mozgatórugói.
- Irán jelezte, hogy közelebb kerülhet az Ománnal kötendő megállapodáshoz a Hormuzi-szoros újranyitásáról, ugyanakkor kizárta a közvetlen tárgyalások újraindítását az Egyesült Államokkal mindaddig, amíg bizonyos feltételek nem teljesülnek.
- Abbas Araghchi iráni külügyminiszter szerint a tárgyalások addig nem indulhatnak újra, amíg Teherán megítélése szerint az Egyesült Államok továbbra is megsérti a júniusi memorandumot, és nem fizet kártérítést az ezzel kapcsolatos jogsértésekért.
- A hét legfontosabb makrogazdasági eseménye a szerdán megjelenő júliusi amerikai CPI-adat, amelyet csütörtökön a PPI-adat követ. A publikációk különösen fontosak a gyenge munkaerőpiaci jelentés után, amely megnehezítette a Fed monetáris politikájának megítélését.
- A ma közzétett NFIB-felmérés szerint az amerikai kisvállalkozások hangulata a vártnál kedvezőbben alakult, és 11 havi csúcsra emelkedett.
- A Fed egyre nehezebb monetáris politikai helyzettel szembesül: a magasabb olajárak növelik az inflációs kockázatokat, miközben a gyengébb foglalkoztatási adatok kérdéseket vetnek fel a fogyasztók ellenálló képességével és a gazdasági növekedés ütemével kapcsolatban. A piac ezért azt figyeli, hogy az infláció továbbra is kellő mértékben lassul-e ahhoz, hogy a Fed változatlanul tarthassa a kamatlábakat.
US100 (D1 idősík)
Az US100 grafikonját vizsgálva az index ma enyhén gyengül, nagyobb perspektívából azonban továbbra is megőrzi a lendületét a dinamikus, V-alakú felépülést követően. Egy újabb felfelé irányuló impulzus a jelenlegi szintekről akár 30 500 pont körüli új csúcsok felé is viheti az indexet. A kerek 30 000 pontos szint jelenleg fontos ellenállási zónát jelent, míg a 27 350 pont körül húzódó EMA50 (narancssárga vonal) továbbra is kulcsfontosságú támasz.
Forrás: xStation5
Nasdaq 100 – a mai kereskedési nap áttekintése
A Nasdaq 100 ma mérsékelt nyomás alatt áll, ugyanakkor a piaci kép jóval árnyaltabb, mint amit a fő index teljesítménye önmagában sugall. A legfontosabb pozitív támaszt az Nvidia (+1,44%) jelenti, amelynek emelkedése részben ellensúlyozza más technológiai megacapek gyengébb teljesítményét, köztük az Apple (-0,55%), a Microsoft (-0,67%) és a Broadcom (-0,67%) esését. A hangulat az Alphabet (-1,49%) és az Amazon (-1,09%) esetében is gyengébb, amelyek jelentős indexsúlyuk miatt korlátozzák a Nasdaq erősebb felpattanásának lehetőségét.
A háttérben azonban a félvezetőszektor egyes vállalatai jól teljesítenek: az Nvidia mellett az Applied Materials, a KLA és a Lam Research részvényei is emelkednek. A mai kereskedés ezért inkább szektorok közötti rotációnak tűnik, semmint széles körű kockázatkerülésnek, vagyis a tőke inkább a technológiai szektor különböző részei között áramlik, nem pedig teljesen kivonul az ágazatból.
A Nasdaq következő mozgása szempontjából az lesz a kulcskérdés, hogy a félvezetőszektor ereje át tud-e terjedni a legnagyobb szoftver- és internetes vállalatokra is. Tartós emelkedő impulzust ugyanis nehéz lesz kialakítani a legnagyobb technológiai vállalatok részvétele nélkül.
Forrás: XTB Research
Nasdaq 100 – a legnagyobb emelkedők és esők
Az egyes részvények teljesítménye közötti eltérés továbbra is rendkívül nagy, amit jól szemléltet a Nebius (+5,58%) emelkedése, illetve a Monster Beverage közel 50%-os zuhanása. Ez jól mutatja, hogy egyedi részvényszinten lényegesen nagyobb a volatilitás, mint magában az indexben.
Az emelkedők között egyértelműen a technológiai vállalatok dominálnak: az ASML, a KLA, a Teradyne, a Sandisk, a Lam Research, az NXP és az Applied Materials teljesítménye egyaránt a félvezetőipari ökoszisztéma széles körű keresletének fennmaradására utal. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy több vezető részvény már rendkívüli ralin van túl: a Sandisk több mint 400%-ot emelkedett év eleje óta, míg a Lam Research, az Applied Materials és a Teradyne is három számjegyű hozamot produkált hosszabb időtávon.
A negatív oldalon messze a Monster Beverage (-49,77%) esése emelkedik ki, amely jóval meghaladja a Nasdaq 100 esetében megszokott napi volatilitást. Az AppLovin (-4,52%) és a Datadog (-4,27%) szintén nyomás alatt van, miközben a többi lemaradó részvény esetében jóval mérsékeltebbek a veszteségek.
Befektetői szempontból a legfontosabb üzenet továbbra is a piac erős szelektivitása: a mai Nasdaq mozgása egyre kevésbé egy egységes technológiai szektorszintű trendről szól, és sokkal inkább az egyes vállalatok eredményeiről, értékeltségéről és jövőbeli kilátásairól.
Forrás: XTB Research
Nasdaq 100 – értékeltség, momentum és piaci szélesség
A Nasdaq 100 a mai kereskedés során körülbelül 0,3%-kal csökken, a szélesebb trend azonban továbbra is erős: az index 17,3%-kal emelkedett év eleje óta, az elmúlt egy évben pedig 26,6%-os növekedést ért el, miközben mindössze 3,4%-kal marad el történelmi csúcsától.
A technológiai szektor továbbra is ennek az erőnek a fő támasza, év eleje óta mintegy 25,3%-kal emelkedett, ugyanakkor a mai napon éppen ez jelenti az index legnagyobb visszahúzó erejét, körülbelül 1,2%-os eséssel.
A piaci szélesség egyelőre nem jelez komoly figyelmeztető jeleket: az index komponenseinek mintegy 70%-a a 200 napos mozgóátlag felett kereskedik. Ugyanakkor már csak 55,6% van az 50 napos SMA felett, ami a rövidebb távú momentum bizonyos mértékű romlására utal.
Az értékeltség továbbra is a legfontosabb kihívás: a Nasdaq 100 jelenleg körülbelül 31,6-as P/E mutatóval forog, míg a technológiai szektor esetében ez megközelíti a 40-szeres értéket, ami magas elvárásokat támaszt a jövőbeli eredménynövekedéssel szemben.
Ezzel párhuzamosan az index komponenseinek 56%-a ma emelkedik, annak ellenére, hogy maga a benchmark csökken. Ez arra utal, hogy a gyengeség elsősorban néhány legnagyobb vállalatra koncentrálódik.
A jelenlegi piaci struktúra tehát nem utal széles körű befektetői kapitulációra, azonban a magas értékeltségi szintek mellett a további emelkedéshez egyre inkább szükség lesz a vállalati eredménynövekedés megerősítésére, különösen az AI-boom legnagyobb kedvezményezettjei esetében.
Forrás: XTB Research
Vállalati hírek
- Intel (INTC) – A részvény kezdetben enyhén csökkent, de már vissza is kapaszkodott, miután a chipgyártó 15 milliárd dollárról 20 milliárd dollárra emelte tervezett törzsrészvény-kibocsátásának értékét. A befolyó összeget általános vállalati célokra, valamint az AI-hoz kapcsolódó infrastruktúra bővítésének támogatására fordítják. A meglévő részvényesek számára azonban a potenciális hígulás továbbra is rövid távú negatív tényezőt jelent.
- Riot Platforms (RIOT) – A részvények közel 8%-kal emelkednek a második negyedéves eredmények közzététele után. A bevétel 174,2 millió dollárt ért el, szemben az elemzők által várt 154,3 millió dollárral. További katalizátort jelent egy 191 MW kapacitású adatközpont bérleti megállapodása egy vezető frontier AI-laborral, ami tovább erősíti azt a narratívát, hogy a Riot képes lehet diverzifikálni a hagyományos Bitcoin-bányászaton túl, és az AI iránti növekvő kereslet révén pénzzé tenni rendelkezésre álló energia-infrastruktúráját.
Hims & Hers az eredményközlés után – a növekedés továbbra is erős, de a piac már a jövedelmezőséget figyeli
A Hims & Hers Health (HIMS) részvényei enyhén emelkednek, és ledolgozták a gyorsjelentést követő kezdeti veszteségeiket, miután az erős bevételnövekedést beárnyékolta a gyengébb jövedelmezőség. A bevétel 38%-kal, 753 millió dollárra nőtt éves összevetésben, miközben az előfizetői bázis 21%-kal bővült. Ez azt mutatja, hogy továbbra is erős a kereslet a vállalat telehealth szolgáltatásai iránt, többek között a bőrgyógyászat, a szexuális egészség és a fogyást támogató kezelések területén.
Ezzel párhuzamosan a Hims 86,3 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el, részvényenként 0,37 dolláros veszteséggel, szemben az egy évvel korábbi 0,17 dolláros egy részvényre jutó nyereséggel. Emiatt a befektetők figyelme egyre inkább a növekedés üteméről annak költségeire és fenntartható jövedelmezőségére helyeződik át.
A GLP-1 szegmens továbbra is különösen fontos, mivel a Hims értékeltsége szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a vállalat mennyire tud részt venni a gyorsan bővülő fogyást támogató gyógyszerek piacán. A Novo Nordiskkal korábban kialakult vita után a két vállalat megállapodott arról, hogy a Hims platformján keresztül lehetővé teszik a márkázott fogyást támogató gyógyszerek értékesítését, cserébe azért, hogy a Hims megszüntesse az összetett GLP-1 készítmények promócióját.
Ez erősíti a platform stratégiai pozícióját, ugyanakkor még nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a vállalat képes legyen hatékonyan pénzzé tenni gyorsan bővülő ügyfélbázisát.
A vállalat megemelte egész éves előrejelzését, és arra számít, hogy az üzleti lendület az év második felében tovább gyorsul. A kitűzött célok teljesítése azonban továbbra is komoly kihívást jelent. Az előrejelzés jelentős profitjavulást feltételez, különösen a negyedik negyedévben, ami a Citi elemzői szerint magas végrehajtási kockázatot jelent.
A nemzetközi üzletág rendkívül gyorsan bővül: a bevétel több mint 17-szeresére nőtt, elsősorban az ausztrál székhelyű Eucalyptus felvásárlásának köszönhetően, miközben az amerikai bevétel 17%-kal emelkedett.
A befektetők számára így már nem pusztán az a kérdés, hogy képes-e a Hims gyorsan növekedni, hanem az is, hogy a méretnövekedést, a nemzetközi terjeszkedést és a GLP-1 piac fellendülését képes-e fenntartható margin- és profitnövekedéssé alakítani.
Forrás: xStation5
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Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.