US Open: A Nasdaq irányt keres 🗽 A Hims & Hers részvényei reagálnak az eredményekre

Az US100 grafikonját vizsgálva az index ma enyhén gyengül, nagyobb perspektívából azonban továbbra is megőrzi a lendületét a dinamikus, V-alakú felépülést követően. Egy újabb felfelé irányuló impulzus a jelenlegi szintekről akár 30 500 pont körüli új csúcsok felé is viheti az indexet. A kerek 30 000 pontos szint jelenleg fontos ellenállási zónát jelent, míg a 27 350 pont körül húzódó EMA50 (narancssárga vonal) továbbra is kulcsfontosságú támasz.

A Wall Street keddi nyitása nyugodtan indult, a főbb indexek egyelőre egyértelmű irány nélkül mozognak. A befektetők a Hormuzi-szoros újranyitása felé tett előrelépés jeleit mérlegelik, miközben továbbra is kétségek övezik egy szélesebb körű USA–Irán megállapodás kilátásait. A stabilizálódó olajárak enyhítik a részvénypiacra nehezedő nyomást, miközben az Nvidia emelkedése segít az S&P 500-at a változatlan szint közelében tartani. A befektetők figyelme azonban gyorsan a közelgő amerikai inflációs adatok felé fordul, amelyek a gyenge munkaerőpiaci jelentést követően jelentős hatással lehetnek a Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozásokra.

Forrás: xStation5

Nasdaq 100 – a mai kereskedési nap áttekintése

A Nasdaq 100 ma mérsékelt nyomás alatt áll, ugyanakkor a piaci kép jóval árnyaltabb, mint amit a fő index teljesítménye önmagában sugall. A legfontosabb pozitív támaszt az Nvidia (+1,44%) jelenti, amelynek emelkedése részben ellensúlyozza más technológiai megacapek gyengébb teljesítményét, köztük az Apple (-0,55%), a Microsoft (-0,67%) és a Broadcom (-0,67%) esését. A hangulat az Alphabet (-1,49%) és az Amazon (-1,09%) esetében is gyengébb, amelyek jelentős indexsúlyuk miatt korlátozzák a Nasdaq erősebb felpattanásának lehetőségét.

A háttérben azonban a félvezetőszektor egyes vállalatai jól teljesítenek: az Nvidia mellett az Applied Materials, a KLA és a Lam Research részvényei is emelkednek. A mai kereskedés ezért inkább szektorok közötti rotációnak tűnik, semmint széles körű kockázatkerülésnek, vagyis a tőke inkább a technológiai szektor különböző részei között áramlik, nem pedig teljesen kivonul az ágazatból.

A Nasdaq következő mozgása szempontjából az lesz a kulcskérdés, hogy a félvezetőszektor ereje át tud-e terjedni a legnagyobb szoftver- és internetes vállalatokra is. Tartós emelkedő impulzust ugyanis nehéz lesz kialakítani a legnagyobb technológiai vállalatok részvétele nélkül.

Forrás: XTB Research

Nasdaq 100 – a legnagyobb emelkedők és esők Az egyes részvények teljesítménye közötti eltérés továbbra is rendkívül nagy, amit jól szemléltet a Nebius (+5,58%) emelkedése, illetve a Monster Beverage közel 50%-os zuhanása. Ez jól mutatja, hogy egyedi részvényszinten lényegesen nagyobb a volatilitás, mint magában az indexben. Az emelkedők között egyértelműen a technológiai vállalatok dominálnak: az ASML, a KLA, a Teradyne, a Sandisk, a Lam Research, az NXP és az Applied Materials teljesítménye egyaránt a félvezetőipari ökoszisztéma széles körű keresletének fennmaradására utal. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy több vezető részvény már rendkívüli ralin van túl: a Sandisk több mint 400%-ot emelkedett év eleje óta, míg a Lam Research, az Applied Materials és a Teradyne is három számjegyű hozamot produkált hosszabb időtávon. A negatív oldalon messze a Monster Beverage (-49,77%) esése emelkedik ki, amely jóval meghaladja a Nasdaq 100 esetében megszokott napi volatilitást. Az AppLovin (-4,52%) és a Datadog (-4,27%) szintén nyomás alatt van, miközben a többi lemaradó részvény esetében jóval mérsékeltebbek a veszteségek. Befektetői szempontból a legfontosabb üzenet továbbra is a piac erős szelektivitása: a mai Nasdaq mozgása egyre kevésbé egy egységes technológiai szektorszintű trendről szól, és sokkal inkább az egyes vállalatok eredményeiről, értékeltségéről és jövőbeli kilátásairól.

Forrás: XTB Research

Nasdaq 100 – értékeltség, momentum és piaci szélesség

A Nasdaq 100 a mai kereskedés során körülbelül 0,3%-kal csökken, a szélesebb trend azonban továbbra is erős: az index 17,3%-kal emelkedett év eleje óta, az elmúlt egy évben pedig 26,6%-os növekedést ért el, miközben mindössze 3,4%-kal marad el történelmi csúcsától.

A technológiai szektor továbbra is ennek az erőnek a fő támasza, év eleje óta mintegy 25,3%-kal emelkedett, ugyanakkor a mai napon éppen ez jelenti az index legnagyobb visszahúzó erejét, körülbelül 1,2%-os eséssel.

A piaci szélesség egyelőre nem jelez komoly figyelmeztető jeleket: az index komponenseinek mintegy 70%-a a 200 napos mozgóátlag felett kereskedik. Ugyanakkor már csak 55,6% van az 50 napos SMA felett, ami a rövidebb távú momentum bizonyos mértékű romlására utal.

Az értékeltség továbbra is a legfontosabb kihívás: a Nasdaq 100 jelenleg körülbelül 31,6-as P/E mutatóval forog, míg a technológiai szektor esetében ez megközelíti a 40-szeres értéket, ami magas elvárásokat támaszt a jövőbeli eredménynövekedéssel szemben.

Ezzel párhuzamosan az index komponenseinek 56%-a ma emelkedik, annak ellenére, hogy maga a benchmark csökken. Ez arra utal, hogy a gyengeség elsősorban néhány legnagyobb vállalatra koncentrálódik.

A jelenlegi piaci struktúra tehát nem utal széles körű befektetői kapitulációra, azonban a magas értékeltségi szintek mellett a további emelkedéshez egyre inkább szükség lesz a vállalati eredménynövekedés megerősítésére, különösen az AI-boom legnagyobb kedvezményezettjei esetében.

Forrás: XTB Research

Vállalati hírek Intel (INTC) – A részvény kezdetben enyhén csökkent, de már vissza is kapaszkodott, miután a chipgyártó 15 milliárd dollárról 20 milliárd dollárra emelte tervezett törzsrészvény-kibocsátásának értékét. A befolyó összeget általános vállalati célokra, valamint az AI-hoz kapcsolódó infrastruktúra bővítésének támogatására fordítják. A meglévő részvényesek számára azonban a potenciális hígulás továbbra is rövid távú negatív tényezőt jelent.

– A részvény kezdetben enyhén csökkent, de már vissza is kapaszkodott, miután a chipgyártó tervezett törzsrészvény-kibocsátásának értékét. A befolyó összeget általános vállalati célokra, valamint az AI-hoz kapcsolódó infrastruktúra bővítésének támogatására fordítják. A meglévő részvényesek számára azonban a potenciális továbbra is rövid távú negatív tényezőt jelent. Riot Platforms (RIOT) – A részvények közel 8%-kal emelkednek a második negyedéves eredmények közzététele után. A bevétel 174,2 millió dollárt ért el, szemben az elemzők által várt 154,3 millió dollárral. További katalizátort jelent egy 191 MW kapacitású adatközpont bérleti megállapodása egy vezető frontier AI-laborral, ami tovább erősíti azt a narratívát, hogy a Riot képes lehet diverzifikálni a hagyományos Bitcoin-bányászaton túl, és az AI iránti növekvő kereslet révén pénzzé tenni rendelkezésre álló energia-infrastruktúráját. Hims & Hers az eredményközlés után – a növekedés továbbra is erős, de a piac már a jövedelmezőséget figyeli A Hims & Hers Health (HIMS) részvényei enyhén emelkednek, és ledolgozták a gyorsjelentést követő kezdeti veszteségeiket, miután az erős bevételnövekedést beárnyékolta a gyengébb jövedelmezőség. A bevétel 38%-kal, 753 millió dollárra nőtt éves összevetésben, miközben az előfizetői bázis 21%-kal bővült. Ez azt mutatja, hogy továbbra is erős a kereslet a vállalat telehealth szolgáltatásai iránt, többek között a bőrgyógyászat, a szexuális egészség és a fogyást támogató kezelések területén. Ezzel párhuzamosan a Hims 86,3 millió dolláros nettó veszteséget könyvelt el, részvényenként 0,37 dolláros veszteséggel, szemben az egy évvel korábbi 0,17 dolláros egy részvényre jutó nyereséggel. Emiatt a befektetők figyelme egyre inkább a növekedés üteméről annak költségeire és fenntartható jövedelmezőségére helyeződik át. A GLP-1 szegmens továbbra is különösen fontos, mivel a Hims értékeltsége szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a vállalat mennyire tud részt venni a gyorsan bővülő fogyást támogató gyógyszerek piacán. A Novo Nordiskkal korábban kialakult vita után a két vállalat megállapodott arról, hogy a Hims platformján keresztül lehetővé teszik a márkázott fogyást támogató gyógyszerek értékesítését, cserébe azért, hogy a Hims megszüntesse az összetett GLP-1 készítmények promócióját. Ez erősíti a platform stratégiai pozícióját, ugyanakkor még nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy a vállalat képes legyen hatékonyan pénzzé tenni gyorsan bővülő ügyfélbázisát. A vállalat megemelte egész éves előrejelzését, és arra számít, hogy az üzleti lendület az év második felében tovább gyorsul. A kitűzött célok teljesítése azonban továbbra is komoly kihívást jelent. Az előrejelzés jelentős profitjavulást feltételez, különösen a negyedik negyedévben, ami a Citi elemzői szerint magas végrehajtási kockázatot jelent. A nemzetközi üzletág rendkívül gyorsan bővül: a bevétel több mint 17-szeresére nőtt, elsősorban az ausztrál székhelyű Eucalyptus felvásárlásának köszönhetően, miközben az amerikai bevétel 17%-kal emelkedett. A befektetők számára így már nem pusztán az a kérdés, hogy képes-e a Hims gyorsan növekedni, hanem az is, hogy a méretnövekedést, a nemzetközi terjeszkedést és a GLP-1 piac fellendülését képes-e fenntartható margin- és profitnövekedéssé alakítani.

Forrás: xStation5