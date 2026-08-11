Felgyorsul-e a Wall Street-i emelkedés? 🗽 Az amerikai eredményjelentési szezon összefoglalása

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Az S&P 500-as indexbe tartozó vállalatok 88%-a tette közzé eredményeit: ezek közül 86% felülmúlta az egy részvényre jutó nyereségre (EPS) vonatkozó becsléseket, míg 76% a várakozásokat meghaladó árbevételt jelentett.
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Az S&P 500-as index második negyedévi nyereségnövekedése éves összehasonlításban körülbelül 50% körül alakul, ami több mint kétszerese a június végén várt 23,1%-nak, és 2021 második negyedéve óta a legerőteljesebb növekedést jelenti.
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Még az Alphabet és az Amazon kizárása esetén is az S&P 500 nyeresége továbbra is körülbelül 28,8%-kal növekedne az előző év azonos időszakához képest, ami azt mutatja, hogy az eredményidény erőssége nem korlátozódik a legnagyobb vállalatokra.
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Az S&P 500-as indexbe tartozó vállalatok 88%-a tette közzé eredményeit: ezek közül 86% felülmúlta az egy részvényre jutó nyereségre (EPS) vonatkozó becsléseket, míg 76% a várakozásokat meghaladó árbevételt jelentett.
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Az S&P 500-as index második negyedévi nyereségnövekedése éves összehasonlításban körülbelül 50% körül alakul, ami több mint kétszerese a június végén várt 23,1%-nak, és 2021 második negyedéve óta a legerőteljesebb növekedést jelenti.
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Még az Alphabet és az Amazon kizárása esetén is az S&P 500 nyeresége továbbra is körülbelül 28,8%-kal növekedne az előző év azonos időszakához képest, ami azt mutatja, hogy az eredményidény erőssége nem korlátozódik a legnagyobb vállalatokra.
A FactSet adatai szerint a második negyedéves gyorsjelentési szezon megerősíti az Egyesült Államok legnagyobb vállalatainak nagyon erős fundamentális helyzetét. A pozitív meglepetések mind az eredmények, mind a bevételek tekintetében széles körben jelentkeztek, miközben az EPS növekedése jelentősen meghaladta a gyorsjelentési szezon kezdete előtt várt szintet. Ugyanakkor az S&P 500 értékeltsége továbbra is magas, ami azt jelenti, hogy az index további emelkedése egyre inkább attól függ majd, hogy a vállalatok képesek-e fenntartani az erős eredménynövekedést. Az erős fundamentumoknak megvan az ára, ugyanakkor jelenleg nem tekintjük különösebben túlzónak az aktuális értékeltséget.
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Az S&P 500 vállalatainak 88%-a már közzétette eredményeit, és 86%-uk felülmúlta az EPS-re vonatkozó várakozásokat, míg 76%-uk a konszenzusnál magasabb bevételről számolt be. Ez azt mutatja, hogy a pozitív meglepetések nem csupán a költségkontroll terén jelentkeznek, hanem a bevételi oldalon is láthatók.
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Az S&P 500 második negyedéves eredménynövekedése jelenleg 50,4% éves összevetésben. Ha ez az ütem a gyorsjelentési szezon végéig fennmarad, az a legerősebb eredménynövekedést jelentené 2021 második negyedéve óta, amikor az elérte a 91,6%-ot.
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A korábbi várakozásokhoz képest bekövetkezett javulás rendkívül jelentős. Június 30-án a piac még 23,1%-os éves eredménynövekedést várt, jelenleg azonban már 50,4%-os növekedéssel számol – ez több mint kétszerese az eredeti becslésnek.
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Fontos, hogy a javulás széles körű. Az S&P 500 mind a 11 szektora magasabb eredményről számol be a június végi várakozásokhoz képest, amit a pozitív eredménymeglepetések és az EPS-becslések felfelé módosítása egyaránt támogat.
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Az S&P 500 forward P/E mutatója jelenleg körülbelül 20x, szemben az ötéves 19,9x-es és a tízéves 19x-es átlaggal. A piac tehát nem olcsó, azonban a jelenlegi eredménynövekedési ütem mellett a magasabb értékeltséget sokkal erősebb fundamentális háttér támasztja alá, mint abban az esetben, ha az index emelkedését elsősorban a szorzószámok bővülése hajtaná.
Újabb rekordok – az Amazon támogatja a Wall Streetet
A vállalati eredmények továbbra is erős fundamentális érvet jelentenek az amerikai részvénypiac mellett, bár a kiemelkedő eredménynövekedés egy részét a legnagyobb vállalatok rendkívül erős teljesítménye magyarázza. Mindössze egy hét alatt az S&P 500 eredménynövekedési üteme 38%-ról 47,4%-ra emelkedett éves összevetésben, miközben már nyolc szektor számol be kétszámjegyű eredménynövekedésről. Fontos, hogy még a két legnagyobb hozzájáruló vállalat eredményeinek kiszűrése után is rendkívül erős marad az index eredménynövekedése.
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Az S&P 500 vállalatainak eredménye jelenleg 47,4%-kal nő éves összevetésben, szemben az egy héttel korábbi 38%-kal. Ha ez az ütem fennmarad, az 2021 második negyedéve óta a legerősebb növekedést jelentené.
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Az Alphabet és az Amazon eredményeinek kizárásával az S&P 500 eredménynövekedése 47,4%-ról 28,8%-ra csökkenne éves összevetésben. Ez azonban továbbra is nagyon erős eredmény lenne: immár a második egymást követő negyedévben haladná meg a 20%-ot az eredménynövekedés, miközben ez lenne a hetedik egymást követő kétszámjegyű növekedést mutató negyedév.
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Az S&P 500 nyolc szektora számol be kétszámjegyű eredménynövekedésről. Az élen az energia (+135,3% év/év), a kommunikációs szolgáltatások (+109,8%), a fogyasztási cikkek és szolgáltatások (+90,7%), valamint az információtechnológia (+69,4%) áll.
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Az elmúlt héten az Amazon járult hozzá a legnagyobb mértékben az összesített eredménynövekedés javulásához. A vállalat 5,75 dolláros EPS-ről számolt be, szemben az 1,82 dolláros várakozással, és az adott időszakban az S&P 500 összesített eredménynövekedésének 76%-áért felelt.
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Az Amazon magas EPS-ét jelentősen megemelte az 53,4 milliárd dollárnyi egyéb adózás előtti bevétel, amely elsősorban az Anthropicba történt befektetéséhez kapcsolódott. Ez azt jelenti, hogy az index látványos eredménynövekedésének egy része közvetlenül nem tükrözi az alaptevékenység működési teljesítményének javulását.
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Az Amazon jelenleg az S&P 500 eredménynövekedésének második legnagyobb hozzájárulója, közvetlenül az Alphabet mögött. Az Alphabet eredményeit szintén jelentősen támogatták a vállalat részvénybefektetésein elért értéknövekedések.
Forrás: FactSet
A vállalatok egy szűk csoportja húzza felfelé az átlagot
Az S&P 500 azon vállalatai, amelyek nagyobb kitettséggel rendelkeznek a nemzetközi piacok felé, jelentősen jobban teljesítenek az idei gyorsjelentési szezonban, mint azok a vállalatok, amelyek elsősorban az amerikai piacra koncentrálnak. Ez különösen figyelemre méltó az amerikai dollár viszonylag erős árfolyamának fényében, amely elméletileg csökkentené a külföldi bevételek és eredmények dollárban kifejezett értékét. Az adatok azonban azt mutatják, hogy az index nemzetközi kitettséggel rendelkező része továbbra is nagyon erős növekedést mutat mind az eredmények, mind a bevételek tekintetében.
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Azok a vállalatok, amelyek értékesítésük több mint 50%-át az Egyesült Államokon kívül realizálják, 74,7%-os éves eredménynövekedést mutatnak, szemben a bevételeik többségét belföldön realizáló vállalatok 35,5%-os növekedésével. Az S&P 500 egészét tekintve ez az érték 47,4%.
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Hasonló előny figyelhető meg a bevételek esetében is. A nagyobb nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok árbevétele 20,5%-kal nőtt éves összevetésben, szemben a belföldi piacra fókuszáló vállalatok 12,0%-os, illetve az S&P 500 egészének 14,1%-os növekedésével.
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Eddig az erős amerikai dollár nem eredményezett gyengébb összesített eredményeket a nemzetközi kitettséggel rendelkező amerikai vállalatoknál. Ez arra utal, hogy az alaptevékenység növekedése elég erős volt ahhoz, hogy ellensúlyozza az árfolyam potenciálisan negatív hatását.
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Ugyanakkor a kiemelkedő teljesítmény jelentős részét a legnagyobb vállalatok adják. Az Alphabet, az Exxon Mobil és a Chevron a nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok csoportján belül mind az eredmény-, mind a bevételnövekedés öt legnagyobb hozzájárulója között szerepel.
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Az Alphabet, az Exxon Mobil és a Chevron kiszűrésével a nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok eredménynövekedése 74,7%-ról 27,5%-ra csökkenne, míg a bevételnövekedés 20,5%-ról 16,0%-ra mérséklődne.
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Az adatok tehát egyszerre két trendet mutatnak: a nemzetközi kitettséggel rendelkező S&P 500 vállalatok fundamentálisan továbbra is erősek, azonban kiemelkedő eredményteljesítményük jelentős része néhány nagyvállalatra koncentrálódik. Az eredményekkel ellentétben a bevételnövekedés sokkal kisebb mértékben csökken ezen vállalatok kiszűrését követően, ami arra utal, hogy az értékesítési teljesítmény szélesebb körben oszlik meg, mint az eredménynövekedés.
US500 grafikon (D1)
Az S&P 500 határidős kontraktusa az új történelmi csúcs közelében kereskedik, azonban az elmúlt néhány kereskedési napban nehezen tudott áttörni a 7800 pontos szint fölé. Az index jelenleg körülbelül 10%-kal az EMA200 felett található, miközben a közelmúlt fontosabb árfolyamreakciói alapján a 7250–7350 pontos zóna potenciális támaszként szolgálhat.
Forrás: xStation5
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