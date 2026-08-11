Felgyorsul-e a Wall Street-i emelkedés? 🗽 Az amerikai eredményjelentési szezon összefoglalása

A FactSet adatai szerint a második negyedéves gyorsjelentési szezon megerősíti az Egyesült Államok legnagyobb vállalatainak nagyon erős fundamentális helyzetét. A pozitív meglepetések mind az eredmények, mind a bevételek tekintetében széles körben jelentkeztek, miközben az EPS növekedése jelentősen meghaladta a gyorsjelentési szezon kezdete előtt várt szintet. Ugyanakkor az S&P 500 értékeltsége továbbra is magas, ami azt jelenti, hogy az index további emelkedése egyre inkább attól függ majd, hogy a vállalatok képesek-e fenntartani az erős eredménynövekedést. Az erős fundamentumoknak megvan az ára, ugyanakkor jelenleg nem tekintjük különösebben túlzónak az aktuális értékeltséget.

Az S&P 500 vállalatainak 88%-a már közzétette eredményeit, és 86%-uk felülmúlta az EPS-re vonatkozó várakozásokat , míg 76%-uk a konszenzusnál magasabb bevételről számolt be . Ez azt mutatja, hogy a pozitív meglepetések nem csupán a költségkontroll terén jelentkeznek, hanem a bevételi oldalon is láthatók.

Az S&P 500 második negyedéves eredménynövekedése jelenleg 50,4% éves összevetésben . Ha ez az ütem a gyorsjelentési szezon végéig fennmarad, az a legerősebb eredménynövekedést jelentené 2021 második negyedéve óta, amikor az elérte a 91,6%-ot.

A korábbi várakozásokhoz képest bekövetkezett javulás rendkívül jelentős. Június 30-án a piac még 23,1%-os éves eredménynövekedést várt, jelenleg azonban már 50,4%-os növekedéssel számol – ez több mint kétszerese az eredeti becslésnek.

Fontos, hogy a javulás széles körű. Az S&P 500 mind a 11 szektora magasabb eredményről számol be a június végi várakozásokhoz képest, amit a pozitív eredménymeglepetések és az EPS-becslések felfelé módosítása egyaránt támogat.

Az S&P 500 forward P/E mutatója jelenleg körülbelül 20x, szemben az ötéves 19,9x-es és a tízéves 19x-es átlaggal. A piac tehát nem olcsó, azonban a jelenlegi eredménynövekedési ütem mellett a magasabb értékeltséget sokkal erősebb fundamentális háttér támasztja alá, mint abban az esetben, ha az index emelkedését elsősorban a szorzószámok bővülése hajtaná.

Újabb rekordok – az Amazon támogatja a Wall Streetet

A vállalati eredmények továbbra is erős fundamentális érvet jelentenek az amerikai részvénypiac mellett, bár a kiemelkedő eredménynövekedés egy részét a legnagyobb vállalatok rendkívül erős teljesítménye magyarázza. Mindössze egy hét alatt az S&P 500 eredménynövekedési üteme 38%-ról 47,4%-ra emelkedett éves összevetésben, miközben már nyolc szektor számol be kétszámjegyű eredménynövekedésről. Fontos, hogy még a két legnagyobb hozzájáruló vállalat eredményeinek kiszűrése után is rendkívül erős marad az index eredménynövekedése.

Az S&P 500 vállalatainak eredménye jelenleg 47,4%-kal nő éves összevetésben , szemben az egy héttel korábbi 38%-kal. Ha ez az ütem fennmarad, az 2021 második negyedéve óta a legerősebb növekedést jelentené.

Az Alphabet és az Amazon eredményeinek kizárásával az S&P 500 eredménynövekedése 47,4%-ról 28,8%-ra csökkenne éves összevetésben . Ez azonban továbbra is nagyon erős eredmény lenne: immár a második egymást követő negyedévben haladná meg a 20%-ot az eredménynövekedés, miközben ez lenne a hetedik egymást követő kétszámjegyű növekedést mutató negyedév.

Az S&P 500 nyolc szektora számol be kétszámjegyű eredménynövekedésről. Az élen az energia (+135,3% év/év), a kommunikációs szolgáltatások (+109,8%), a fogyasztási cikkek és szolgáltatások (+90,7%), valamint az információtechnológia (+69,4%) áll.

Az elmúlt héten az Amazon járult hozzá a legnagyobb mértékben az összesített eredménynövekedés javulásához. A vállalat 5,75 dolláros EPS-ről számolt be, szemben az 1,82 dolláros várakozással, és az adott időszakban az S&P 500 összesített eredménynövekedésének 76%-áért felelt .

Az Amazon magas EPS-ét jelentősen megemelte az 53,4 milliárd dollárnyi egyéb adózás előtti bevétel , amely elsősorban az Anthropicba történt befektetéséhez kapcsolódott. Ez azt jelenti, hogy az index látványos eredménynövekedésének egy része közvetlenül nem tükrözi az alaptevékenység működési teljesítményének javulását.

Az Amazon jelenleg az S&P 500 eredménynövekedésének második legnagyobb hozzájárulója, közvetlenül az Alphabet mögött. Az Alphabet eredményeit szintén jelentősen támogatták a vállalat részvénybefektetésein elért értéknövekedések.

Forrás: FactSet

A vállalatok egy szűk csoportja húzza felfelé az átlagot

Az S&P 500 azon vállalatai, amelyek nagyobb kitettséggel rendelkeznek a nemzetközi piacok felé, jelentősen jobban teljesítenek az idei gyorsjelentési szezonban, mint azok a vállalatok, amelyek elsősorban az amerikai piacra koncentrálnak. Ez különösen figyelemre méltó az amerikai dollár viszonylag erős árfolyamának fényében, amely elméletileg csökkentené a külföldi bevételek és eredmények dollárban kifejezett értékét. Az adatok azonban azt mutatják, hogy az index nemzetközi kitettséggel rendelkező része továbbra is nagyon erős növekedést mutat mind az eredmények, mind a bevételek tekintetében.

Azok a vállalatok, amelyek értékesítésük több mint 50%-át az Egyesült Államokon kívül realizálják, 74,7%-os éves eredménynövekedést mutatnak, szemben a bevételeik többségét belföldön realizáló vállalatok 35,5%-os növekedésével. Az S&P 500 egészét tekintve ez az érték 47,4%.

Hasonló előny figyelhető meg a bevételek esetében is. A nagyobb nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok árbevétele 20,5%-kal nőtt éves összevetésben , szemben a belföldi piacra fókuszáló vállalatok 12,0%-os, illetve az S&P 500 egészének 14,1%-os növekedésével.

Eddig az erős amerikai dollár nem eredményezett gyengébb összesített eredményeket a nemzetközi kitettséggel rendelkező amerikai vállalatoknál. Ez arra utal, hogy az alaptevékenység növekedése elég erős volt ahhoz, hogy ellensúlyozza az árfolyam potenciálisan negatív hatását.

Ugyanakkor a kiemelkedő teljesítmény jelentős részét a legnagyobb vállalatok adják. Az Alphabet, az Exxon Mobil és a Chevron a nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok csoportján belül mind az eredmény-, mind a bevételnövekedés öt legnagyobb hozzájárulója között szerepel.

Az Alphabet, az Exxon Mobil és a Chevron kiszűrésével a nemzetközi kitettséggel rendelkező vállalatok eredménynövekedése 74,7%-ról 27,5%-ra csökkenne, míg a bevételnövekedés 20,5%-ról 16,0%-ra mérséklődne.

Az adatok tehát egyszerre két trendet mutatnak: a nemzetközi kitettséggel rendelkező S&P 500 vállalatok fundamentálisan továbbra is erősek, azonban kiemelkedő eredményteljesítményük jelentős része néhány nagyvállalatra koncentrálódik. Az eredményekkel ellentétben a bevételnövekedés sokkal kisebb mértékben csökken ezen vállalatok kiszűrését követően, ami arra utal, hogy az értékesítési teljesítmény szélesebb körben oszlik meg, mint az eredménynövekedés.

US500 grafikon (D1)

Az S&P 500 határidős kontraktusa az új történelmi csúcs közelében kereskedik, azonban az elmúlt néhány kereskedési napban nehezen tudott áttörni a 7800 pontos szint fölé. Az index jelenleg körülbelül 10%-kal az EMA200 felett található, miközben a közelmúlt fontosabb árfolyamreakciói alapján a 7250–7350 pontos zóna potenciális támaszként szolgálhat.

Forrás: xStation5