A nap chartja: A Nasdaq 1,2%-kal emelkedett a félvezetők fellendülése nyomán (2026. július 21.)

A befektetők aggódni kezdtek az emelkedő olajárak miatt, ami tovább erősítette az AI-infrastruktúrához kapcsolódó részvények lendületvesztését. Ez negatívan hatott a Nasdaq hangulatára is, amely jelenleg mintegy 6,5%-kal áll a közelmúltbeli csúcsai alatt, ugyanakkor még mindig nem érte el a technikai értelemben vett korrekciós szintet.

Főbb tudnivalók

Az ázsiai technológiai részvények emelkedtek, élükön a dél-koreai Kospi és a japán Nikkei 225 indexszel, miközben az európai részvényindex-futuresök pozitív nyitást vetítenek előre.

emelkedtek, élükön a dél-koreai és a japán indexszel, miközben az európai részvényindex-futuresök pozitív nyitást vetítenek előre. Az ASML és a TSMC – az AI-bikapiac két meghatározó szereplője – legfrissebb gyorsjelentései továbbra is rendkívül erős üzleti lendületről és gyors növekedésről számoltak be.

és a – az AI-bikapiac két meghatározó szereplője – legfrissebb gyorsjelentései továbbra is rendkívül erős üzleti lendületről és gyors növekedésről számoltak be. A Goldman Sachs arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a Hormuzi-szoros az év végéig zárva marad, a Brent nyersolaj ára akár 120 dollár/hordóig is emelkedhet.

arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a az év végéig zárva marad, a akár is emelkedhet. Diplomáciai források szerint tárgyalások zajlanak egy lehetséges 10 napos tűzszünetről , ami átmeneti enyhülést hozhat a közel-keleti feszültségekben.

, ami átmeneti enyhülést hozhat a közel-keleti feszültségekben. Az S&P 500 előretekintő P/E mutatója csak kis mértékben haladja meg az ötéves átlagát, ami arra utal, hogy az értékeltség a közelmúltbeli emelkedés ellenére továbbra is történelmi összevetésben viszonylag normális szinten van.

előretekintő csak kis mértékben haladja meg az ötéves átlagát, ami arra utal, hogy az értékeltség a közelmúltbeli emelkedés ellenére továbbra is történelmi összevetésben viszonylag normális szinten van. A FactSet előrejelzése szerint az S&P 500 vállalatai ebben a negyedévben közel 30%-os éves EPS-növekedést érhetnek el, miközben maga az index ugyanebben az időszakban körülbelül 18%-kal emelkedett.

előrejelzése szerint az S&P 500 vállalatai ebben a negyedévben közel érhetnek el, miközben maga az index ugyanebben az időszakban körülbelül emelkedett. A Nasdaq 100 volatilitása várhatóan ezen a héten is magas marad, mivel a Tesla és az Alphabet szerdán, a piaczárást követően teszi közzé negyedéves eredményeit.

volatilitása várhatóan ezen a héten is magas marad, mivel teszi közzé negyedéves eredményeit. Az amerikai kereskedési nap előtt a 3M és a Charles Schwab publikálja gyorsjelentését. A mai amerikai makrogazdasági naptár ugyanakkor rendkívül szegényes, így önmagukban nem várhatók olyan fontos adatok, amelyek jelentős piaci mozgásokat idéznének elő.

és a publikálja gyorsjelentését. A mai amerikai makrogazdasági naptár ugyanakkor rendkívül szegényes, így önmagukban nem várhatók olyan fontos adatok, amelyek jelentős piaci mozgásokat idéznének elő. A befektetők figyelme egyre inkább a gyorsjelentési szezonra , az amerikai–iráni kapcsolatok alakulására , valamint a Perzsa-öböl térségét érintő geopolitikai fejleményekre összpontosul.

, az , valamint a összpontosul. Az Intel csütörtökön, a piaczárás után teszi közzé eredményeit. A jelentés különösen fontos lehet a félvezetőszektor számára, amely az elmúlt hetekben jelentős nyomás alá került.

US100 grafikon (D1 idősík)

A 2025 februárja és áprilisa közötti, a kereskedelmi háború és a piaci lendület gyengülése által kiváltott eladási hullám óta a Nasdaq 100 csak néhány alkalommal töltött egy hétnél hosszabb időt az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA50, narancssárga vonal) alatt.

Egyetlen kivételt 2026 márciusa jelentett, amikor az amerikai–iráni konfliktus kiéleződése miatt az index hosszabb ideig a mozgóátlag alatt maradt. Az összes többi esetben a Nasdaq 100 néhány kereskedési napon belül visszakapaszkodott az EMA50 fölé.

Ha ez a minta ismétlődik, akkor a bikáknak először a 29 500, majd a 30 000 pontos ellenállási szinteket kellene visszahódítaniuk.

A legfontosabb támaszzóna jelenleg 28 900–29 000 pont között található, ahol korábban már erőteljes vételi érdeklődés jelent meg. Ennek a szintnek a határozott letörése megnyithatja az utat egy 26 500 pontos visszaesés felé, amely nagyjából a 2026 januárjában kialakított csúcsszinteknek felel meg.

Forrás: xStation 5