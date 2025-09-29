A nap chartja - ARANY (29.09.2025)

Az arany ma 1,10%-kal emelkedik, és átlépte a 3800 dollár/uncia határt. A decemberi határidős árak is emelkednek, 3840 dollárra. A hét elején tapasztalt erős tőkeáramlás fő oka a biztonságra való törekvés a közeledő amerikai kormányzati leállás miatti bizonytalanság közepette, amelyet a Fed kamatcsökkentési várakozásai és a gyengébb dollár még tovább erősít. Az ezüst és a platina még nagyobb mértékben emelkedik. Jelenleg a piac 90%-os valószínűséggel árazza be a következő ülésen 25 bázispontos kamatcsökkentést, a decemberi ülésen pedig 68%-os valószínűséggel. Az amerikai kormány leállásának kockázata továbbra is rövid távú tényező marad. Ha a politikusok nem jutnak megállapodásra, a finanszírozás szeptember 30-án éjfélkor lejár. A piacok továbbra is magas leállási kockázatot árazanak be, bár alacsonyabbat, mint a hétvégén. A republikánusok biztosították, hogy nem fognak engedményeket tenni a rövid távú finanszírozási törvényjavaslat elfogadásában. A feszültség fokozódott, amikor a Fehér Ház Irányítási és Költségvetési Hivatala a múlt héten utasította az ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra a leállás esetére. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Jelenleg a republikánusok egy úgynevezett „ideiglenes” törvényjavaslatot próbálnak elfogadtatni novemberig, míg a demokraták a közelmúltbeli egészségügyi/Medicaid-költségcsökkentések visszavonását követelik a törvényjavaslat támogatásának feltételeként. A kongresszusi vezetők Donald Trump elnökkel fognak tárgyalni a közvetítés érdekében. A leállás késleltetheti a fontos makrogazdasági adatok, többek között a munkaerő-piaci adatok közzétételét a hét végén. Az arany ára az év eleje óta több mint 45%-kal, ebben a hónapban több mint 10%-kal emelkedett, míg a dollár értéke az év során több mint 9,50%-kal csökkent. A dollárral kapcsolatos aggodalmak és a Fed függetlenségével kapcsolatos szkepticizmus növeli az arany vonzerejét, mint biztonságos menedéket. Az intézmények és a központi bankok továbbra is erős keresletet mutatnak az arany iránt. Szingapúr és Hongkong bővíti a páncélszekrényeit, míg Kína növeli tartalékait.

