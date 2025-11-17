A nap chartja: USDJPY (17.11.2025)

Japán gazdasága a harmadik negyedévben hat negyedév után először zsugorodott, 0,4%-kal csökkent az előző negyedévhez képest (−1,8% éves szinten). A visszaesés az exportot sújtó amerikai vámok, valamint az új lakásügyi szabályozásoknak köszönhető, amelyek gyengítették a lakások iránti keresletet. Bár a lassulás a vártnál enyhébb volt, növelte a nyomást a politikai döntéshozókra, hogy új, potenciálisan több mint 17 billió jen értékű fiskális csomagot vezessenek be a háztartások és a kulcsfontosságú szektorok támogatására. Ugyanakkor a szeptemberi ipari termelés pozitív meglepetést okozott, és a tőkebefektetések is stabilak maradtak, ami arra utal, hogy a növekedés alapjai nem omlanak össze. Az ipari szektorban tapasztalható üzleti hangulat romlása azonban figyelemre méltó, mivel ez jelentősen eltér a közelmúlt hónapokban tapasztalt globális fellendüléstől. A Japán Bank továbbra is óvatos: az alapinfláció még mindig a cél alatt van, Ueda kormányzó hangsúlyozza a türelem szükségességét, és több kormányzati tanácsadó is azt állítja, hogy a kamatemeléseket 2026 tavaszáig el kell halasztani. A pénzügyi piacok sokkal erőteljesebben reagáltak a fiskális aggodalmakra, mint magára a GDP-adatra. A hosszú lejáratú állampapírok hozama meredeken emelkedett – a 20 éves japán állampapírok hozama 1999 óta nem látott szintre emelkedett, és a piac óvatosabbá vált egy ilyen nagy adósságkibocsátás tekintetében. A kötvénykínálat növekedésével, a fiskális kockázati prémium emelkedésével és a gazdaságélénkítő csomag méretével kapcsolatos aggodalmak a hosszú lejáratú kötvények árfolyamát lefelé nyomták. Jelenleg nem látunk jelentős reakciót a devizapiacon: a jen csak 0,00–0,10%-kal gyengült a G10-es devizákhoz képest, míg a JP225 index mérsékelten, 0,28%-kal esett vissza.

